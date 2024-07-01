【焰 鐵板燒】

焰 鐵板燒是 漢來美食 於2022年升級改裝開幕的

就在漢神百貨的45樓，擁有絕佳美景

旁邊的餐廳則是 焰 牛排館

焰 鐵 板燒是屬於季節性套餐，選肉品及湯品

剩下前菜、麵包、甜品都是依照當時季節變化的菜色

焰 牛排館則是主餐+自助吧

貝菈一年一度的生日，這間餐廳已經放在我口袋放兩年

終於在今年有機會來吃了

接下來就好好跟大家分享吃完後的感想~

店外看起來就給人一種幽靜的奢華感

金屬材質的門框，做得是開放式的大門

在巧妙運用屏風來遮住用餐桌椅

而屏風的設計，貝菈也很喜歡

屏風外邊木質材包覆凸顯高級感，再用大理石紋路來打底

中間的金屬樂器圖樣，也有一種為之一亮的感覺

就連盆栽都做金屬邊框

來到餐廳內，雖然沒有太多的擺設 或是設計

但總體來說也是乾淨舒適

唯一可惜的是....明明窗外美景就很讚

但是座位離窗有點遠，加上窗戶有點霧

畢竟來這裡吃飯有一半也是衝著45樓層的美景而來

生日來用餐還會送上一杯氣泡酒或水果醋

氣泡酒可是有酒精的呦，不喝酒的朋友可以選水果醋~

氣泡酒雖然酒精濃度為7.2，但是酒精的味道真的還好

貝菈平時不喝酒，也是能接受的

焰 鐵板燒每次配好的菜色都會隨著季節變化

建議要用餐可以先上 粉絲團看看 點我

還有附上飲品，可供選擇~

季節鮮果汁/奇異果汁

奇異果汁不會再額外加糖，剛好符合貝菈口味

酸甜解膩~唯一可惜就是 真的不夠喝

奶蓋紅茶

奶蓋綿密濃郁，上層在用糖覆蓋後炙燒

紅茶與奶蓋相融後，有一種獨一無二的味道

不會太甜膩，茶香奶香比例恰到好處

ps 如果是螞蟻人可能就覺得不太甜喔

法式魚翅湯 ｜ 老火雞高湯

喝起來有點像玉米濃湯口感又有南瓜濃湯的香氣

開胃茶湯 ｜ 紅玉紅茶雞湯

清湯表現喝起來相當清甜

湯內有香菇、白蘿蔔、甜龍筍

覺得跟法式魚翅湯各有特色

剛好跟朋友選擇一人一碗都能喝到

魯邦吐司｜油醋醬

麵包吃起來扎實，外層周圍則是有著脆脆的口感

由於貝菈我不愛油醋醬，所以只有單吃，但我覺得單吃就很不錯

有著淡淡的小麥香氣

接下來就準備要來料理前菜以及主食囉

看看這龍蝦、鮑魚、干貝、鱈魚、牛肉

這樣擺在鐵板前，還沒開始料理就在誘惑我了

看看師傅料理的樣子，是不是瞬間被吸引(喂

當天前去慶生時，除了我們這組客人跟包廂一組客人

就沒有其他客人了，用餐過程超像包場XD



北海道干貝 ｜ 水章魚 ｜鮭魚卵

有點微辣的美奶滋醬汁，搭配鮮嫩鮮甜的干貝口感超獨特

鮮味十足的三種食材搭配再一起衝擊你的味蕾

南非鮑魚 ｜ 水果絲瓜 ｜蛤蜊

這道料理貝菈沒有吃~

但是光看這份量的鮑魚，感覺吃完會很過癮XD

鱈魚 ｜ 水果絲瓜 ｜蛤蜊

原本套餐的鮑魚，因為貝菈不吃還能換成鱈魚

鱈魚口感真的超級嫩，搭配白酒蛤蜊醬，有著滑順的濃郁滋味

龍蝦 ｜ 紅奶油生菜｜芥末黃椒泥

龍蝦肉超級彈牙~~~

而且完全不用刀叉剝殼，用筷子輕輕一拉，就能殼肉分離

搭配上黃芥末，鹹甜中帶著細緻口感

美國安格斯肋眼牛排

盤子旁邊沾醬分別為 哇沙米、辣跟醬、紅酒鹽、黑胡椒鹽

沾取不一樣的醬汁吃，擁有不一樣的味蕾感受

紅酒鹽沾取牛肉，與肉汁融合後慢慢品嘗還能吃到淡淡紅酒香氣

配菜則是櫛瓜與筍子，清起來都是脆甜爽口

這次我的熟度挑選五分熟，也是不見血，但是鮮嫩~

覺得五分剛剛好，在熟一點可能就太硬了!

澳洲和牛肋眼上層肉

油脂豐富吃起來鮮嫩，選七分熟剛剛好~

外層還有點焦脆，剛好將肉汁鎖住還能少掉一點油膩

接著就是準備來料理炒飯囉~

來看一下今日炒飯食材有什麼~

白飯、碎洋蔥、雞蛋、蔥花、明太子、蝦醬



能夠這樣看著師傅一步一步將桌上食材料理成炒飯

在品嘗美味炒飯食，更加別有一番風味



明太子赤尾蝦醬炒飯

炒飯分量其實不多，但是胃比較小的我，居然已經飽了XD

師父說將蝦醬跟明太子拌再一起吃，口感更佳

拌完後，吃起來鹹香風味再升級外還有啵啵口感~

旁邊的柚香蘿蔔、紅心芭樂搭配一起吃，剛好解解膩~



芒果巴巴 ｜ 季節冰淇淋 ｜焦糖布丁

今天的季節冰淇淋居然是青蘋果風味的~

酸酸甜甜的搭配下方蛋糕體與布丁一起吃剛好

但是貝菈個人覺得單吃布丁有點太甜~

生日招待 ｜巧克力蛋糕

最後一定要來好好說說這個招待的蛋糕!!!

認真地說，雖然是招待，但是一點也不馬虎，反而這個甜點更深得我心

巧克力慕斯帶有苦甜滋味，內餡有藍莓醬與蛋糕體搭配吃

真的會讓人忘我到一口接一口吃~ 差點忘記要減肥XD

還有超級可愛的小熊維尼畫~一上來整個被萌翻><

用餐後，餐廳人員還會送上有香氛的溼紙巾

用氣味留下好印象

今天慶生的感受真的覺得還不錯~

只是份量上偏精緻，如果男生來吃真的會吃不太飽

但是服務跟食材表現，我是覺得也算值得

終於趁著生日來開箱了~開心!!!

這美食、美景、美酒，除了慶生也很適合約會，求婚~

趕快帶著另外一半來吃 焰 鐵板燒吧~

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▏焰 鐵板燒 ▕

地址 : 高雄市前金區成功一路266號45 樓

電話 : 07-213 5767

營業時間 : 11:30-14:30/17:30-22:00

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