台北東區美食推薦/正統義式料理餐廳/捷運國父紀念館美食【巧哚洋房】隱身巷弄裡約會慶生義式餐廳/生日送壽星生日蛋糕/餐食精緻好食又到味(巧哚洋房menu)

慶生食記(餐食)一分鐘短影片全部看 點我

米蘭風味燉羊膝~無羊羶味! 醬香夠味~燉煮的相當軟嫩! 好咬食

您吃過道地義大利餅乾嗎？

沒想到義式傳統手工餅乾看似平凡~入口滋味卻令人驚艷!

除了內用手工餅乾也可外帶(綜合)義式傳統手工糕餅禮盒自吃或送禮唷!

朋友送小紫的生日甜點食記 生日年節伴手禮/正統義式手工餅乾【巧哚洋房】義大利傳統糕餅禮盒/6款好吃義式風味餅乾!母親節/父親節/中秋節/過年伴手禮推薦

巧哚洋房 ChiaoDuo House

電話: 02-2778-3347 (週一休)

營業時間: (二~五)17:30~23:00(六日)11:30~14:30;17:30~23:00 (最後點餐22:00)

地址: 台北市大安區仁愛路四段345巷5弄17號

粉絲頁: ChiaoDou House巧哚洋房

原文網址 台北東區美食推薦/正統義式料理餐廳/捷運國父紀念館美食【巧哚洋房】約會慶生餐廳/生日送壽星生日蛋糕/餐食精緻好食又到味(巧哚洋房menu)

捷運享食路線指引:

(板南線)國父紀念館站2號出口步行約550m-7分鐘路程即可抵巧哚洋房

店門口有MENU

用餐除了付現金也有LINE Pay/全支付/街口支付/刷卡『多元支付』很方便!

巧哚洋房消費方式: +10%服務費!

餐食可以+加價升級套餐。套餐有A餐與B餐兩種選擇!

用餐環境 小巧溫馨! 磚牆搭歐式吊燈與壁掛超有歐洲餐館異國fu

處處可見帶著歐洲氛圍室內裝置

6月小紫生日月! 朋友約吃飯

幫小紫慶生約聚東區隱身於大安區巷弄內開業超過9年(道地義式料理)

巧哚洋房小而美! 餐桌旁貼心放置物籃放包包外套很方便!

除了MENU內義式料理餐食!

新餐與隱藏版菜色、甜點MENU會寫在(下圖)牆上!

點餐前~別忘了(先看看)牆上MENU是否有您想吃的餐食再點餐！

愛嚐鮮的我們今天幾乎都點(新餐)居多!

謝謝您~精心安排幫小紫慶生(生日餐食)好好吃!

初訪巧哚洋房

對櫃檯服務生留下深刻印象!

對待客人就像熟識朋友(家人)般親切!

送餐時還會為我們做餐點調味特色之介紹!

沒吃過正統義式料理!頂多就是到義式餐廳吃吃燉飯、義大利麵的我! 覺得這家義式料理美味程度比 法國餐(食記點我) 來的好食

(色香味)更俱全!

今天午餐小紫與妹妹去吃了 經典法式料理套餐 ! 肚肚還有點兒飽!

晚上朋友請吃飯! 怕點太多吃不完~我們餐食均單點沒有 再加價升級套餐

(新菜) 地中海炭火時蔬

第一道餐食就深得我心~繽紛色澤烤時蔬+食用小花點綴！未免也...太美啦!

這家是放好友特色餐廳享食名單之一!

當時朋友看到網路食記推薦(巧哚洋房)主廚廚藝很厲害!

除了好吃更有美美盤飾! 約會用餐、慶生或朋友約聚請客的人絕對不失禮(有面子)

義式餐食不是坊間常吃到的那些大眾料理!

這兒『有』正宗義式餐食及主廚(不定期)研發更新推出的新口味義式料理!

果真~如網路所言!

以高腳杯裝盛地中海炭火時蔬!光第一眼視覺效果我們已先給了超高的評分!

火腿上方竟然還有金箔點綴...好豪華又精緻!真美

杯內白色泥狀物!不是薯泥喔!

這是主廚+氮氣打的白色花椰菜泥(口感綿密)又有類似吃薯泥的滑順感!

地中海菜餚(烤時蔬)+加了主廚微改良之創意! 色、香、味兼具! 好吃

烤櫛瓜、孢子甘藍、雙色結球萵苣(時蔬)烘烤後有著迷人橄欖油烤蔬菜油香~口感脆又甜。

一次可吃到多種蔬菜營養!

非常適合正在飲食控制者又想品嚐美味義式料理點饕客!好看好吃又兼具蔬菜之營養素

(新菜) Salami蘑菇蝦仁 我將這道歸類為熱前菜!

素雅白色瓷盤! 一眼望去盤內有好多蝦仁。

食材乾煸收汁後蒜片吸飽飽調味醬汁~非常誘人食慾

義大利肉腸切細碎+辛香佐料與蝦仁、蘑菇一起煸炒到微乾!

盛盤時~香氣四溢! 代表著主廚有將料理之鍋氣炒進菜餚內!

蝦仁鮮Q彈牙又入味!

涮嘴到我和朋友倆人(對眼)猛比讚

蘑菇大火煸炒過~口感QQ(菇柄凹槽)卡包~超多炒到非常香(切細碎)義大利肉腸碎丁! 每一口都可吃到迷人醬香與蘑菇香搭配香菜苗提味是一道非常可口開胃熱前菜!

再點杯白酒品飲~ 真幸福!

身為正統義大利料理餐廳!

老闆夫妻連佐餐酒也精心挑選來自義大利品牌

(托斯卡納/巴貝拉/西西里/巴羅洛紅白酒)

讓客人品味義式餐食同時也能品飲來自義大利酒飲

另~也有來自(紐西蘭)聖克萊酒莊白酒。(智利)帕德納瑞精選蘇維翁紅葡萄酒與達拉巴家精選蘇維翁白葡萄酒可佐餐

今晚餐食點海鮮居多(紅肉配紅酒/白肉配白酒)

我們各點了一杯托斯卡納特萊斯特拉白葡萄酒~慶生小酌

若您是點一瓶(紅酒或白酒)

服務生還會在餐桌旁放置一個冰桶(冰鎮酒飲) 真的是一家有質感+很講究的義大利料理餐廳

此款托斯卡尼白酒 味道帶有柑橘、草本香氣!口感清新平衡! 清爽酸度非常適合夏天喝!

酒精濃度: 12%

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障）

來巧哚洋房慶生(儀式感滿滿) 燈光美氣氛佳!今晚的生日餐~ 我喜歡!

(新菜) 義大利鹽漬魚 saltedcod

這道一出餐! 擺盤未免也...太美啦 !

還沒開吃就先讓人心礦神怡 餐食好精緻

櫛瓜、油漬蕃茄、酸豆醬、紅酒洋蔥+主廚調製綜合醬! 搭配現煎鹽漬午仔魚+美美食用花朵點綴!

一次可品嚐多種風味~魚料理之佐餐配菜

油漬番茄~好吃。紅酒洋蔥~脆甜微酸非常開胃又解膩。酸豆醬也好有特色

鹽漬香煎去骨野生午仔魚! 皮脆肉嫩甜~淡淡鹹度肉質細緻

喜歡吃海鮮、吃魚朋友! 這道(推~)

吃海鮮搭白酒~ 今晚餐聚真開心!

主餐 米蘭風味燉羊膝 (佐玉米糊)

據說這道是義大利人年節餐桌必備之佳餚

羊膝燉煮的非常軟嫩! 刀子輕切~立即骨肉分離輕鬆片下一大塊羊膝肉

羊膝大骨內還有入味骨髓可挖食

(下圖)盤內黃色糊狀佐醬是主廚以義大利玉米粉+鮮奶、鮮奶油熬製的玉米糊!

沾佐羊膝肉吃有淡淡玉米香很有特色

加入綜合蔬菜與番茄糊細火慢燉羊膝肉

(肉質)超軟嫩又不會卡牙縫! 一丁點羊羶味都沒有 ! 是一道製程相當耗時功夫菜!

如果您也想品嚐道地正統『義式料理』

真心推薦這家台北東區隱身於捷運國父紀念館站附近(巧哚洋房)

甜點(新餐) 托斯卡尼烤布丁

主廚肯定是位浪漫之人!

無論是熱前菜、餐食或甜點非餐時都有誘人食慾美美畫面

這甜點! 美的讓我捨不得下刀! 小紫和好友只知道"相機、手機"先食~打卡相片 拍不停!

烤布丁上方可愛裝飾小物很像糖霜餅乾？! 看起來超像一頂歐洲貴婦帽!

烤布丁表層口感扎實~內部濕潤微Q彈、不甜膩!

一旁有灑(甜菜根/芝麻/花生)3種不同風味粉鮮奶油可沾佐提味!

甜點 美味的醜餅

以蛋白糖霜+杏仁堅果烤製的義式甜點!

別看它長的醜醜的! 這~醜餅!很好吃捏!

口感酥脆! 甜而不膩! 咀嚼時散發著濃郁杏仁香

好友看我吃義式手工甜點時驚艷+喜歡的表情! 竟然在結帳時偷偷的加購一盒( 義式傳統手工糕餅 禮盒)送我帶回家當午茶甜點! 6款手工餅乾(開箱食記 點我 詳閱)

生日驚喜!! 至少提前一天預約訂位! 並主動告知有當月壽星

餐後送壽星主廚自製義式提拉米蘇蛋糕慶生

此生日蛋糕這是巧哚洋房招牌甜點

製程 無添加人工鮮奶油。主廚以義式傳統作法!加入姆指餅乾與馬茲卡彭起司製作! 濕潤餅乾體帶著酒香與咖啡香~多層次味蕾提拉米蘇很好吃!

巧哚洋房MENU

2024-6月拍攝。避免未來菜單內容或單價更新調整(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準!

謝謝朋友送的生日禮物手工貓頭鷹併布包與好吃巧哚洋房 義式手工餅乾禮盒

義式傳統手工糕餅禮盒 ~製程無添加防腐劑也不加人工香料

主廚新鮮自製

(餐廳每天現貨不多)目前無宅配服務! 限~到店自取!

若您也想買送禮! 記得至少提前3天預訂，再依約到店拿取(賞味期5~7天)

女生特別會注意洗手間內細節! 巧哚貼心備有生理小物~很加分!

巧哚洋房 不單單是一間美味(正統)義式料理餐廳! 連甜點和手工餅乾也都是店家自製!

綜合( 義式傳統手工糕餅禮盒 )

口感味蕾和我們平常買吃的西式餅乾(大不同)

很適合年節買來當伴手禮送禮!

記錄2024小紫6月生日月慶生食記餐食!

順便開箱分享朋友送的義式手工餅乾

詳細食記 生日年節伴手禮/正統義式手工餅乾【巧哚洋房】義大利傳統糕餅禮盒/6款好吃義式風味餅乾!母親節/父親節/中秋節/過年伴手禮推薦

6款來自義大利不同區域傳統餅乾! 都很有特色~值得細細咀嚼與品味!

您正在找尋台北約會、慶生餐廳或餐食美味正統義式料理餐館嗎？

朋友請小紫吃的這家(巧哚洋房)每道餐都好吃! 有美美盤飾每道都能感受到主廚對料理的用心。服務生給人一見如故像朋友般親切感! 雖然餐廳空間不大(小巧溫馨)餐食美味~滿滿幸福感！

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