鄰近捷運芝山站，清真認證的身份聞名，在板橋大遠百以及新竹巨城美食街，還有內湖(原#辛藍印度料理)也有分店

餐點有鷹嘴豆、咖哩餃、脆餅、碳烤雞、雞肉咖哩、羊肉咖哩，印度炒飯，還有阿育吠陀蔬食系列，適合素食朋友們享用

撰文。拍攝／呂萱萱

鄰近芝山捷運站，步行約5分鐘可到

店家總共有二層樓，沒有華麗的裝潢，但用餐的氛圍，很有家常親切感

火紅乳酪炭烤雞：雞腿有先用印度香料醃製過，口感非常入味，吃起來微甜的味道很不錯，雞肉也非常軟嫩

果瑪白色咖哩雞 ：一開始看到菜名，以為醬汁可能是白色的，沒想到顏色跟一般咖理一樣，只是味道有淡淡的奶香，但不會膩，非常適合配飯或印度烤餅享用

蒜泥烤餅：來這邊一定要點烤餅！酥酥香香好好吃～

我們點的是蒜泥口味，搭配奶油咖哩雞，完全沒有違和感，而且吃完很有飽足感呢

印式羊肉香料炒飯：跟台式炒飯不太一樣，米飯比較長，雖然比較沒有濕潤感，但咬起來的口感更Ｑ，辛香料十足，也可以搭配奶油咖哩雞一起吃，口感更豐富

蔬菜咖哩餃/羊肉咖哩餃

蔬菜咖哩餃/羊肉咖哩餃，都是塞滿餡料，再捏成三角形再下鍋油炸，外皮酥脆，很大一顆，吃完會有飽足感哦

羊肉咖哩餃沒有羶味味，蔬菜的口感稍微偏淡一些

飲料是甜味優酪乳，印度熱奶茶（如下圖）

甜味優酪乳，口感不會太甜膩，印度熱奶茶也不會太甜，茶香很濃郁

原文連結 https://evanchiny.com/shilin-indian-restaurant/