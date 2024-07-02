新竹冒菜麻辣燙新選擇！一個人也能吃臉盆大四川冒菜！全球超過1500間門市的「冒大仙冒菜麻辣燙」，全台首間門市就在新竹！把台灣人愛吃的火鍋融合冒菜，打造出年輕人喜愛的新式冒菜！「冒大仙冒菜麻辣燙」點餐方式以秤重計價，也能選擇搭配好的套餐，提供高達50種食材，不管肉、菜、火鍋料都是以每公克0.5元秤重計價，想吃什麼就夾什麼，跟滷味一樣！第一次來，推薦各位「豪滿足套餐」，附一碗白飯，根本白飯小偷，吃完很有飽足感！最後口味還能五選一，要湯、要乾伴，要辣、不辣通通有，餐點非常客製化，每種口味都超下飯，我自己最推薦乾拌川香甜辣味，香麻而不辣，帶點甜味超涮嘴！現在「冒大仙冒菜麻辣燙」新開幕，消費滿$200元就免費加菜！

「冒大仙冒菜麻辣燙」位在車來車往的新竹光復路上，鄰近新竹科學園區、新竹關新公園，醒目的綠色店面，走過、路過不易錯過。「冒大仙」是來自於四川成都的在地品牌，為了讓更多年輕人喜歡，將冒菜以火鍋型態呈現，推出時尚、新穎、多元化形象的新式冒菜。

木質調系的店內裝潢相當乾淨整齊，內用設有不少座位，點餐、叫號取餐、收餐盤全部採自助式，所以不收取服務費，另外店內還有提供開水。

▲冒大仙冒菜麻辣燙菜單價格

想要自己決定吃什麼，就自行取食材，最後秤重計價，相當方便。

食材除了有常見的青菜之外，比較有特色的有牛皮豆干、黃喉、毛肚絲、虎皮鳳爪、排骨酥等等，都是冒菜中的經典食材。

這是自行夾的一大盆，滿到不行$420元，由於夾太多了，店家表示建議分兩盤，所以這是兩人份的量！推薦必夾毛肚絲、虎皮鳳爪、排骨酥、腐竹、蓮藕片、土豆片，這幾個都很好吃，都是台灣少見的食材～

不用怕吃不飽，旁邊有各種台灣人喜愛的麵食可以加購～

「冒大仙冒菜麻辣燙」有湯、有乾拌，更有五種口味選擇，包括做成湯的冒菜紅油味、經典麻辣燙、濃香骨湯味，以及乾拌的藤椒香麻味、川香甜辣味，辣度以冒菜紅油為最辣，如果選擇秤重計價，除了「濃香骨湯味」，其餘皆要加價$20元，如果點套餐則不需要額外加價，另外只有配好的餐點會附一碗白飯唷！

🔺豪滿足套餐 $220

首次來推薦你們點「豪滿足套餐」，包含牛五花、豬梅花、毛肚絲、虎皮鳳爪、排骨酥、五種季節時蔬、七種火鍋料，用料非常豐盛，而且吃完超級飽！我這鍋是選擇「經典麻辣燙」，是那種可以喝的小辣程度的麻辣燙，重點是不會太油膩，入門款的麻辣程度而已。

🔺仙氣牛套餐 $180

「仙氣牛套餐」包含牛五花、五種時蔬、七種火鍋料，這鍋是點招牌「冒菜紅油味」，吃起來比麻辣燙湯頭顏色更鮮紅，整體也更有層次感，然後辣的更過癮，整個超級下飯，原來這就是正宗冒菜的滋味！

🔺豬豬俠套餐 $180

不吃牛的朋友，可以試試「豬豬俠套餐」，包含豬五花、五種時蔬、七種火鍋料，這鍋是選擇乾拌的「藤椒香麻味」，看得到一顆顆藤椒在裡面，整體吃起來很像是乾版的酸菜魚， 酸、麻且帶有檸檬香，也是川菜經典口味之一。

當天最愛這個乾拌「川香甜辣味」，這個是自選料，沒有附飯，所以我有加點王子麵，整個香麻不辣，帶點甜味超涮嘴，吃起來有夠香、有夠過癮！

店內招牌「虎皮鳳爪」很涮嘴，以先炸後滷方式料理，吃起來入味不會過於軟爛，兼具口感及香氣，必夾！

另一個自選料，搭配的是適合不吃辣的人享用，就是這個「濃香骨湯味」，是以豬大骨濃湯、香菇、蝦米、火腿片熬煮成的乳白色高湯，喝起來甘甜濃郁非常爽口好喝。

加購韓國拉麵，整個飽足感更升級！

好喜歡冒大仙很有手工感的「排骨酥」，一整塊半肉半筋沒什麼骨頭，肉質很嫩口且不乾柴，挺好吃的。

超多層的牛皮豆干很特別，吸附湯頭後，味道更濃厚～

🔺王老吉 $50

如果覺得辣的話，來罐「王老吉」解油膩很可以，搭配冒菜超對味！

最後用餐完畢後，記得放置餐盤回收區唷～

「冒大仙冒菜麻辣燙」是一個人也能來吃的臉盆大冒菜，加上獨特的香麻口感，吃起來超過癮！夏天吃開胃，冬天吃暖身～食材種類又多樣化，可以滿足你一整天的營養需求，絕對是新竹竹科附近川菜料理新選擇，喜愛麻辣燙的朋友不要錯過！