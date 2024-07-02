排餐只要290元起！而且居然還有自助吧蕃茄牛肉羅宋湯、玉米濃湯、飲料無限供應，

位在北車二樓的【瀧厚炙燒熟成牛排台北北車店】，高CP值排餐風評不錯，

剛好同事生日聚餐想吃牛排，就安排在瀧厚台北北車店幫她慶生。

【瀧厚炙燒熟成牛排台北北車店】是位在台北車站二樓微風台北車站內的主題餐廳，

搭捷運到台北車站下或搭公車都很方便，藍色系門面頗有高雅奢華質感。

店內空間寬敞，座位眾多，有間隔開的獨立沙發座位及半沙發座位區，

也有一區是一般座位區，適合團體聚餐使用，桌面寬敞舒適。

自助吧有飲料及兩款湯品無限供應，飲料有汽水機及咖啡機，調味料也是在此自取。

兩款湯品分別是玉米濃湯及蕃茄牛肉羅宋湯無限取用，大部份客人都是主攻牛肉湯，

因為裡頭加的牛肉塊份量不少，隨手一撈都看得到牛肉。

桌上已先擺好餐具及菜單，要稱讚瀧厚的刀子很利很好切肉，輕輕劃一下就切開了，

不像鬥牛士長安店的刀子有年紀了要劃很多次XD~

MENU，排餐290元起，除了各式經典美國熟成牛肉外，也有豬雞鴨魚、

豪華雙拚及燉飯的組合餐，也可加價升級A或Ｂ套餐，有限時90分鐘用餐時間。

另有搭配好的1499元「極緻雙人套餐」，有沙拉、前菜各一份，兩種牛排及甜點。

【玉米濃湯／蕃茄牛肉羅宋湯】

湯是在自助吧自行取用無限供應，玉米濃湯加入大量玉米粒及蔬菜，口感濃稠，

可惜沒有再加入火腿或雞蓉提味，所以喝來只有蔬菜的鮮味，味道清淡了點。

蕃茄牛肉羅宋湯內則有高麗菜、蕃茄等大量蔬菜，以及牛肉塊一同燉煮，

牛肉放的量不手軟，一撈起都是滿滿的牛肉，湯頭充滿蔬菜的甘甜及牛肉的香氣，

牛肉羅宋湯真材實料，一點也不馬虎，大家至少都喝了兩碗以上。

【現烤麵包】

點主餐皆有附麵包，今日麵包是香蒜麵包，每人一片，酥香可口。

【沙拉(凱撒/日式和風】

我們有兩位同事一起點了1499元「極緻雙人套餐」來分享，沙拉有兩種口味可選，

她們選了日式和風沙拉，有新鮮生菜、葡萄乾、小黃瓜、玉米粒、蕃茄等，

日式和風醬酸香開胃，吃來爽口。

【經典前菜(蒜香蛤蠣)】

「極緻雙人套餐」的前菜固定是蒜香蛤蠣，但因為我沒拍到，

借另一位同事套餐的蛤蠣來拍，實際上雙人套餐的前菜蛤蠣是用盤子裝，

份量會再多些，蛤蠣肉質飽滿新鮮，充滿蒜香滋味。

【炙燒熟成肋眼牛排】10oz

「極緻雙人套餐」的主餐之一是美國 炙燒熟成肋眼牛排1 0oz，用瓷盤裝，

肋眼牛排本身肉質油脂含量高，中間有些許嫩筋，熟成過後肉質會更加鮮嫩，

烤至帶有漂亮的燒烤烙痕，而且一塊非常大塊，一旁附蔬菜及黑胡椒醬。

同事Ａ不敢吃生的所以選了全熟，她說吃來還蠻鮮嫩的，

但是旁邊的蔬菜吃來就是無調味的水煮蔬菜。

【老饕菲力牛排】7oz

「極緻雙人套餐」的另一主餐是7oz的 老饕菲力牛排 ，用鐡盤裝，同事Ｂ選了五分熟。

菲力肉質厚實，五分熟的切面呈現粉嫩色澤，瘦肉較多帶少許油脂香氣，

完整保留菲力的肉汁鮮美，口感鮮嫩香甜，輕灑點海鹽吃就很可口。

【主廚甜點】

「極緻雙人套餐」的主廚甜點可選兩份，今日有千層蛋糕及布朗尼兩種可選，

各選了一份，千層蛋糕嚐來奶香味濃，布朗尼口感紮實有濃郁巧克力香氣，

但整體來說甜點並沒有太大的記憶點。

【牛雞雙拚(熟成板腱6oz+無骨雞腿排)】NT490

食量大或想吃豪華點的可以點豪華雙倍&雙拚排餐，同事C選了牛雞雙拚，

是 熟成板腱6oz+無骨雞腿排 的組合，板腱熟度選了5分熟， 熟成板腱 一塊份量蠻厚實的，

散發油亮光澤，板腱中間會有一條筋，肉質嚐來蠻Ｑ嫩多汁帶點嚼勁，

沾點玫瑰鹽吃原味就很可口香甜，與上面兩種牛排相比，同事Ｃ反而比較喜歡板腱的口感。

無骨雞腿排一片份量適中，肉質Q彈鮮嫩，富有肉汁鮮甜味，

沾點海鹽單吃或沾黑胡椒醬各有風味。

同事Ｃ另外+139元升級Ａ套餐，除了有沙拉外，還有前菜、酥皮濃湯及甜點，

沙拉、前菜及甜點和剛剛介紹的雙人套餐差不多，酥皮濃湯上層是螺旋酥皮，

裡頭則是和自助吧一樣的玉米濃湯，口感一般。

【牛肝菌燉飯】

我單點了一份牛肝菌燉飯，米飯稍有米芯的口感，可惜奶油及牛肝菌香氣燉煮的不夠入味，

加上旁邊的無味蔬菜，吃來有點清淡，建議可以不用點燉飯吃排餐就好。

【瀧厚炙燒熟成牛排台北北車店】排餐選擇多，價格也不貴，可惜服務不佳，

兩位男性服務人員可能人多較忙，點餐及送餐都顯得沒耐性，不同桌的同事們也都有發現，

和鬥牛士牛排相比我們會選鬥牛士，因為鬥牛士自助吧飲料選擇多，還有冰淇淋，

玉米濃湯也有加入雞蓉及火腿更好喝，不過【瀧厚牛排台北北車店】地點好遊客多，

所以平日中午客人也不少，假日生意更好，大家自行參考看看囉！

【瀧厚炙燒熟成牛排台北北車店】

地址：台北市中正區北平西路3號2樓(微風台北車站2樓)

電話：02- 2311 0698

營業時間：10:00-22:00

FB: 瀧厚炙燒熟成牛排

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