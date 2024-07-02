此食記為花見團子造訪「燒石鼎石頭小火鍋」 (造訪日期 : 2024/06)



「燒石鼎石頭小火鍋」石頭火鍋、麻辣鍋、剝皮辣椒雞鍋

汐止平價小火鍋推薦、汐止火車站美食推薦







燒石鼎石頭小火鍋 SHARE STONE



地址 : 新北市汐止區大同路二段565號 （汐止火車站對面）

電話 : 02 2648 7777

時間 : 11:00–00:00（一～六） 11:00–22:00（日）

燒石鼎 週年慶活動

第一波活動

• 活動主題 : 來店好評、打卡送肉片(豬肉片)

• 活動時間 : 06/24 ~ 07/14

• 兌換方式 :

◆FB打卡贈 豬肉片一份

◆Google五星評論贈 豬肉片一份

《以上活動二擇一》

第二波活動

• 活動主題 : 你揪吃鍋我請客

• 活動時間 : 07/15 ~ 08/15

• 活動方式 : 來店消費滿額350元享好禮抽抽樂，有機會享整單免費或火鍋好料。

(不限內用或店外帶、外送平台與店外送不列入活動內)

本次團子來到汐止「燒石鼎 SHARE STONE」用餐，店家位於汐止火車站對面，交通很便利。店家提供數十種火鍋湯頭，除了有招牌的石頭火鍋、麻辣鍋還有多種特色的鍋底，搭配肉品及菜盤、還有豐盛的自助吧吃到飽，包含豬油拌飯、咖啡、冰沙、飲料、冰淇淋都能無限享用，價錢合理又實惠，CP值超高，是許多汐止人、學生、及上班族，享用美食聚餐的好所在。

店家裝潢風格簡潔清新、紅白白色時尚簡約，店內乾淨明亮，給人舒適又開闊的用餐環境。店內提供多組2人、 4人的座位區，多人聚餐也OK，每到用餐時刻，人潮總是絡繹不絕。

餐廳採單點式，以一人一鍋小火鍋的形式，可先選湯頭，鍋內附有滿滿的蔬菜與火鍋料，也可加點肉品、配料。自助吧有白飯可搭配豬油拌醬，飲料區都是提供知名大品牌，還有冰淇淋等品項可自行取用。

飲料區提供多種選擇，有可樂、雪碧、蘋果汁、楊桃汁、冰沙等！這也提供高品質的莫凡比咖啡，咖啡香醇濃郁，還有無糖綠茶，喝起來健康無負擔。

自助吧也有提供豬油拌醬，醬汁為店家耗費時間熬煮製作而成，完全不馬虎，醬汁淋上白飯，鹹香入味帶著甘甜氣息，讓我們都忍不住嗑了幾碗。

醬料區提供了蔥花、蒜泥、辣椒 、醬油、豆瓣醬、沙茶醬等，可依個人喜好，自行調配屬於自己喜愛醬料。

團子和友人點了二個鍋，再加幾份單點，滿滿一大桌，接下來就一一品嚐吧！

剝皮辣椒雞鍋

「剝皮辣椒雞鍋」是店家招牌！嚴選一整隻的雞腿肉加入剝皮辣椒和枸杞，雞腿肉緊實Q彈，剝皮辣椒湯頭微辛卻不刺激，甘甜好入口。鍋裡的配菜也很豐富，有高麗菜、金針菇、木耳、玉米筍、甜不辣、豆腐、豆皮、冬粉等，吃得到滿滿營養及健康。

豬肉 (加價購)

我們有在加一份「豬肉」，現切的豬肉片油花呈現完美比例，肥瘦適中，入口肉質香甜柔軟，搭配任何湯頭都很好吃。

藤椒美人鍋

「藤椒美人鍋」是店家研發的火鍋風味，湯頭裡有藤椒油與多種辛香料，湯頭酸爽甘甜鮮美，香麻又解膩。我們主食更換了魚片，鯛魚肉綿軟有彈性，口感甘甜而鮮嫩，搭配火鍋好match，還有滿滿鮮蔬和火鍋料，美人鍋暖心暖胃，也是店員特別推薦的私房鍋呢！

爆汁豆皮

「爆汁豆皮」口感軟嫩略帶Q勁，會吸飽滿滿的湯汁，嘗得到鮮甜的豆味以及滑順的口感，大人小孩都喜歡。

排骨酥

「排骨酥」入口後帶著香酥口感與軟酥骨肉，嚼起來特別鮮美嫩口，越吃越涮嘴。

海大白蝦

超級大隻的「海大白蝦」吸睛滿點，蝦子新鮮肥美，加入湯還能讓湯頭更甜， 蝦蝦控一定要來嚐嚐。

鴨血豆腐拼盤

除了火鍋，店家也有多道私房熟食料理，「鴨血豆腐拼盤」鴨血燉煮得軟嫩可口，綿軟豆腐吸飽店家秘方的麻辣湯汁，香辣有勁，一上桌我們立刻清盤掃光光，是辣辣控友人的最愛。

香滷下水

「香滷下水」下水包含雞心及雞胗以特製中藥滷汁費時滷煮而成，雞心Q彈有嚼勁，雞胗口感很有韌性，配上香菜及酸菜，微辣的口感很是過癮，吃完依舊意猶未盡。

鮮燙魷魚

「鮮燙魷魚」細細咀嚼鮮甜無比，經過刻花處理，更能吸飽醬汁，吃一次一定會一試成主顧。

最後再來吃點冰淇淋，店家選用的是「客惟您」品牌，當天口味有芝麻、紫莓優格、巧克力、草莓，還有少見的榴槤口味，冰涼有勁，香甜順口，為美好的一餐作最完美的收尾。

整體而言，團子覺得「燒石鼎」和一般的小火鍋店不太一樣，湯頭種類選擇超多，肉品豐盛品質好，價錢合理又實惠，還有豐盛的自助吧吃到飽，CP值超高，團子也特別推薦店家的熟食，都很用心製作，不輸外面熱炒店的單品。喜歡吃火鍋的朋友，快相約來這享用美味火鍋，不論是個人用餐，或者是三五好友家族聚餐都非常適合喔。

菜單





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