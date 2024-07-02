台北東區酒吧夜色Talking bar～

有桌陪人員一起聊天的台北東區餐酒館

夜色Talking Bar的品牌故事

2023年1月，一群人有志一同，

想開一間不一樣的新型態的店面～

老闆起心動念立馬做的個性，馬上行動

過程中還有許多的溝通與討論，才誕生這家店

實在不容易，質感與獨特風格的夜色Talking Bar🎉

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夜色Talking Bar的桌陪人員不以秀舞、脫衣或引領場面為特色喔！

不同於一般大眾熟知的酒店和酒吧，

夜色Talking bar以聊天為主打，

客人進入酒吧點了酒之後，桌陪人員會立即走上前陪伴聊天，一同愉快的暢聊

就算是一個人也不用擔心，有人陪你！

一杯杯的細心陪伴，將溫柔情感灌注到

每個客人的心理喔😆

而且是東區開到最晚的酒吧呢👏🏻

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◎一樓可以唱KTV

座位數很多，

有沙發區跟吧台區～

沙發很軟很舒適，在這裡聊天很chill

可以跟桌陪人員一起聊天唱歌喔🎤

還有好玩的遊戲

◎二樓有專屬包廂

有微醺、漫酌的包廂，裡面還可以唱歌

可以坐7-9個人，舒適且寬敞

◎三樓專屬網美牆、飛鏢機、美式BEER PONG

超好玩的遊戲！桌陪人員可以陪你玩！

專屬網美牆好拍又可愛！

飛鏢機可以挑戰準度，超有趣的～

美式BEER PONG訓練手腳眼力，超讚

還可以跟桌陪人員比賽，輸的人喝一杯

就算自己來也不孤單，真的太棒了👏🏻

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🔸夜色Talking Bar消費模式～

✅一位貴賓低消：

800元＋一成服務費

（內含300元手環＋500元可抵扣餐、酒）

✅隨喜消費～

🍹賞服務人員調酒：

300/杯＋一成服務費

⭕現場人員不能喝客人桌酒，若想與服務人員對喝，可給予大酒

🪙小費手環：

藍色＝300元/條

紅色＝500元/條

閃亮＝1000元/條

（現金換購，未發完可同等值換回）

還有打賞的活動，可以請全場喝酒！

🍾瓶酒、調酒組可指定服務人員贈與

低消不高，價格跟一般餐酒館差不多

常客也可以用儲值金加值，優惠更多喔

最特別的是，因為有男女桌陪人員，

所以有小費手環等特色～超酷的！

有300、500、1000的小費手環，

等跟桌陪人員聊天完後，依感覺給小費

閃亮亮的很可愛，幫忙套上手環即可喔

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🔸夜色Talking bar菜單

來看看今天吃了什麼吧！

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🌼百香花園～酒感☆☆☆

超級消暑的口感，有如在百香花園一樣

新鮮水果百香果，搭配威士忌和蘭姆酒，水果的香甜與酒調配而成更順口👍🏻

有酒感的百香飲，酸甜爽口超解膩呀！

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🦪生蠔

生食級的生蠔，品質很優秀呢👏🏻

使用日本進口生蠔，跟手掌一樣大顆！

品嚐起來軟嫩且非常的鮮甜，超juicy～

滿滿的鮮味，有如現撈一樣好吃😋

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🐷德國豬腳

彈牙有勁的德國豬腳，吃過會愛上💗

選用脂肪較厚的豬後小腿，經醃製後火烤，可以搭配酸菜跟芥末醬一起吃～

豬腳的皮酥、肉質彈嫩有嚼勁、不油膩

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🐮牛肉麵

本店非常暢銷的產品！有3種口味，有清淡口味的清燉、中淡口味的茄汁、偏重口味有帶辣度的椒香牛肉麵🍜

麵條使用帶有Q度的刀削麵，超可口！

肉質軟嫩Q彈，湯頭也十分濃郁好喝🤤

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🍝千層麵

這個超讚的！我們都超級喜歡💕

3種肉質可選擇，有牛肉、海鮮、雞肉，還有蛋奶素可食用的蔬菜口味呢！

上面在撲滿滿滿的起司，焗烤香氣濃郁

奶香且很有嚼勁，吃起來是人間美味🥳

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🐔烤全雞

這個太厲害了！媲美飯店等級的口感！

使用煙燻模式，加入特制秘醬製成～

一整隻的雞，厚實又肥美，彈牙有勁！

而且還有貼心的帥哥會幫忙撥雞肉，

香氣迷人且口感濃郁，多汁有韻味呢👏🏻

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《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》

當月壽星香檳花架，香檳可刻字喔！

🎡夜色摩天輪～酒感☆☆☆~☆☆☆☆☆

一上桌就超級吸睛，太浮誇了啦😍

以伏特加或龍舌蘭基酒為基底打成冰沙

可以看客人需求酒感是否要加重一些，

加入水果香甜酒或果汁做色彩調配而成

跟朋友聚會、玩遊戲時超適合點這個，

完全是炒熱氣氛的好幫手呢！

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🪐星空迷幻～酒感☆

這個酒不但好拍也好喝！超厲害👍🏻

星空般的夢幻感，閃閃發亮的感覺！

可選擇水果口味，甜蜜感十足，

杯子杯緣還有細砂糖，口感更有層次～

女生也會喜歡的酒飲，甘甜又好喝！

如星空般耀眼的酒，網紅打卡必備呢💕

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🇪🇸西班牙水果酒～酒感☆

《未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車》

我超愛這杯，根本是妹酒呀～很順口！

紅酒愛好者，這杯非你莫屬😍

西班牙獨特紅酒調和喝法，

擺脫以往紅酒的苦澀，水果香氣酸甜

還可以品嚐到細切的水果，層次感十足

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還有爆米花可以吃，邊喝飲料邊配爆米花🍿️

真的超級過癮的呢👏🏻

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夜色Talking bar不但餐酒品項豐富又美味

而且還有桌陪人員陪伴你暢聊、玩遊戲，

整個氣氛非常愉快放鬆，覺得超開心呢🥳

喜歡不同的餐酒館的朋友，快來體驗看看🎉

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📍夜色Talking bar

☎️電話：02-8773-0119

✨IG

✨FB粉絲團：

https://www.facebook.com/talkingbar87730119/

✨Google商家：

https://g.co/kgs/nFWpkJ

✨Line會員好友

（不定時活動、優惠寄發）

https://lin.ee/1tisi8k

⏰營業時間：21:00-05:00 無公休

✨地址：台北市大安區光復南路308巷49號

🔗訂位系統：

https://inline.app/booking/-NXO8WmXDCdA-haN7aF7:inline-live-3/-NXO8X61SOyaWGHcjcv1?language=zh-tw

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