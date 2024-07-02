台北東區酒吧夜色Talking bar～
有桌陪人員一起聊天的台北東區餐酒館
夜色Talking Bar的品牌故事
2023年1月，一群人有志一同，
想開一間不一樣的新型態的店面～
老闆起心動念立馬做的個性，馬上行動
過程中還有許多的溝通與討論，才誕生這家店
實在不容易，質感與獨特風格的夜色Talking Bar🎉
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夜色Talking Bar的桌陪人員不以秀舞、脫衣或引領場面為特色喔！
不同於一般大眾熟知的酒店和酒吧，
夜色Talking bar以聊天為主打，
客人進入酒吧點了酒之後，桌陪人員會立即走上前陪伴聊天，一同愉快的暢聊
就算是一個人也不用擔心，有人陪你！
一杯杯的細心陪伴，將溫柔情感灌注到
每個客人的心理喔😆
而且是東區開到最晚的酒吧呢👏🏻
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◎一樓可以唱KTV
座位數很多，
有沙發區跟吧台區～
沙發很軟很舒適，在這裡聊天很chill
可以跟桌陪人員一起聊天唱歌喔🎤
還有好玩的遊戲
◎二樓有專屬包廂
有微醺、漫酌的包廂，裡面還可以唱歌
可以坐7-9個人，舒適且寬敞
◎三樓專屬網美牆、飛鏢機、美式BEER PONG
超好玩的遊戲！桌陪人員可以陪你玩！
專屬網美牆好拍又可愛！
飛鏢機可以挑戰準度，超有趣的～
美式BEER PONG訓練手腳眼力，超讚
還可以跟桌陪人員比賽，輸的人喝一杯
就算自己來也不孤單，真的太棒了👏🏻
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🔸夜色Talking Bar消費模式～
✅一位貴賓低消：
800元＋一成服務費
（內含300元手環＋500元可抵扣餐、酒）
✅隨喜消費～
🍹賞服務人員調酒：
300/杯＋一成服務費
⭕現場人員不能喝客人桌酒，若想與服務人員對喝，可給予大酒
🪙小費手環：
藍色＝300元/條
紅色＝500元/條
閃亮＝1000元/條
（現金換購，未發完可同等值換回）
還有打賞的活動，可以請全場喝酒！
🍾瓶酒、調酒組可指定服務人員贈與
低消不高，價格跟一般餐酒館差不多
常客也可以用儲值金加值，優惠更多喔
最特別的是，因為有男女桌陪人員，
所以有小費手環等特色～超酷的！
有300、500、1000的小費手環，
等跟桌陪人員聊天完後，依感覺給小費
閃亮亮的很可愛，幫忙套上手環即可喔
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🔸夜色Talking bar菜單
來看看今天吃了什麼吧！
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🌼百香花園～酒感☆☆☆
超級消暑的口感，有如在百香花園一樣
新鮮水果百香果，搭配威士忌和蘭姆酒，水果的香甜與酒調配而成更順口👍🏻
有酒感的百香飲，酸甜爽口超解膩呀！
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🦪生蠔
生食級的生蠔，品質很優秀呢👏🏻
使用日本進口生蠔，跟手掌一樣大顆！
品嚐起來軟嫩且非常的鮮甜，超juicy～
滿滿的鮮味，有如現撈一樣好吃😋
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🐷德國豬腳
彈牙有勁的德國豬腳，吃過會愛上💗
選用脂肪較厚的豬後小腿，經醃製後火烤，可以搭配酸菜跟芥末醬一起吃～
豬腳的皮酥、肉質彈嫩有嚼勁、不油膩
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🐮牛肉麵
本店非常暢銷的產品！有3種口味，有清淡口味的清燉、中淡口味的茄汁、偏重口味有帶辣度的椒香牛肉麵🍜
麵條使用帶有Q度的刀削麵，超可口！
肉質軟嫩Q彈，湯頭也十分濃郁好喝🤤
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🍝千層麵
這個超讚的！我們都超級喜歡💕
3種肉質可選擇，有牛肉、海鮮、雞肉，還有蛋奶素可食用的蔬菜口味呢！
上面在撲滿滿滿的起司，焗烤香氣濃郁
奶香且很有嚼勁，吃起來是人間美味🥳
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🐔烤全雞
這個太厲害了！媲美飯店等級的口感！
使用煙燻模式，加入特制秘醬製成～
一整隻的雞，厚實又肥美，彈牙有勁！
而且還有貼心的帥哥會幫忙撥雞肉，
香氣迷人且口感濃郁，多汁有韻味呢👏🏻
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《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》
當月壽星香檳花架，香檳可刻字喔！
🎡夜色摩天輪～酒感☆☆☆~☆☆☆☆☆
一上桌就超級吸睛，太浮誇了啦😍
以伏特加或龍舌蘭基酒為基底打成冰沙
可以看客人需求酒感是否要加重一些，
加入水果香甜酒或果汁做色彩調配而成
跟朋友聚會、玩遊戲時超適合點這個，
完全是炒熱氣氛的好幫手呢！
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🪐星空迷幻～酒感☆
這個酒不但好拍也好喝！超厲害👍🏻
星空般的夢幻感，閃閃發亮的感覺！
可選擇水果口味，甜蜜感十足，
杯子杯緣還有細砂糖，口感更有層次～
女生也會喜歡的酒飲，甘甜又好喝！
如星空般耀眼的酒，網紅打卡必備呢💕
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🇪🇸西班牙水果酒～酒感☆
《未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車》
我超愛這杯，根本是妹酒呀～很順口！
紅酒愛好者，這杯非你莫屬😍
西班牙獨特紅酒調和喝法，
擺脫以往紅酒的苦澀，水果香氣酸甜
還可以品嚐到細切的水果，層次感十足
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還有爆米花可以吃，邊喝飲料邊配爆米花🍿️
真的超級過癮的呢👏🏻
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夜色Talking bar不但餐酒品項豐富又美味
而且還有桌陪人員陪伴你暢聊、玩遊戲，
整個氣氛非常愉快放鬆，覺得超開心呢🥳
喜歡不同的餐酒館的朋友，快來體驗看看🎉
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📍夜色Talking bar
☎️電話：02-8773-0119
✨IG
✨FB粉絲團：
https://www.facebook.com/talkingbar87730119/
✨Google商家：
https://g.co/kgs/nFWpkJ
✨Line會員好友
（不定時活動、優惠寄發）
https://lin.ee/1tisi8k
⏰營業時間：21:00-05:00 無公休
✨地址：台北市大安區光復南路308巷49號
🔗訂位系統：
https://inline.app/booking/-NXO8WmXDCdA-haN7aF7:inline-live-3/-NXO8X61SOyaWGHcjcv1?language=zh-tw