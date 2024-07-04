位在南港轉運站的「台北六福萬怡酒店(Courtyard Taipei)」是萬豪集團旗下的飯店之一，地理位置滿方便的就在轉運站的上方，樓下就是南港商圈的購物廣場生活機能十分發達。酒店的大廳是挑高的空間非常繽紛華麗，這次入住的是「豪華套房(Deluxe Suite with King Bed)」房間的空間高達90平方米(約27坪)，除了浴室、房間外還有一個接客的客廳，浴室不只是乾濕分離的設計還有超大浴缸可以泡澡，廁所還有兩間一間給房客另一間給前來拜訪的客人。

住宿資訊

台北六福萬怡酒店 名稱 : 台北六福萬怡酒店

英文 : Courtyard Taipei

集團 : 萬豪酒店集團(Marriott International)

電話 : (02)2171-6565

地址 : 台北市南港區忠孝東路七段359號

官方網站 : 台北六福萬怡酒店

粉絲專頁 : Courtyard by Marriott Taipei 台北六福萬怡酒店

訂房連結 :

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 11:00

這次前往是搭乘捷運 板南線 到南港站下車，走到一樓大廳就能看到「台北六福萬怡酒店」的迎賓廳

「迎賓廳」是簡單的接待櫃台，負責引導房客到7樓報到的「酒店大廳」，避免第一次來南港轉運站的人迷路，因為報到大廳不是在一樓

大廳環境

從電梯走出來就能看到「Bubble Man」的裝置藝術，也是萬怡酒店的招牌見面物

大廳是採用挑高的設計，旁邊一整排都是落地窗，白天時陽光灑進來明亮又有畫龍點睛的效果，讓整個大廳看起來更加震撼

座椅區旁有「檸檬水」跟「包種茶」可以喝，因為下午辦理入住的人比較多，可以先在沙發區坐著等候

經過大廳的櫃台後面是酒吧區，中間擺放「獅子」的裝置藝術，來到這裡住還能欣賞不少藝術品

看到吧台後方四層的酒櫃，就知道能夠選擇的調酒種類非常多樣，注定是要吃飽喝足在回房間睡覺了?不過記得「開車不喝酒，喝酒不開車」喔~~

中間有一區巨大的花朵擺設旁邊就是往客房跟餐廳的電梯，跟一樓搭到大廳的電梯是不同區

房間介紹

門禁卡會提供兩張以便有一張忘在房間沒有帶出，「豪華套房」因為房間坪數大位置在靠近走廊底部，空間也比較寬敞

一打開房門映入眼簾的是前方的客廳及辦公區，左側的空間是更衣室

房門旁邊是衣櫥裡面的空間非常大，有一台「陶瓷電暖器」跟一把雨傘，不過入住當天的天氣非常溫暖電暖器就用不到，雨傘準備得十分貼心如果房客要外出剛好碰到下雨就能拿來使用

穿過門口的小走廊後右前方是長桌，上面有一台「膠囊咖啡機」跟「熱水壺」

之前很少有機會在飯店看到膠囊咖啡機，當天房間拍完照片後就馬上泡一杯咖啡來喝喝看，旁邊的熱水壺內層清洗得滿乾淨不會有水漬或發黃的跡象

下方的抽屜拉開是玻璃杯、膠囊咖啡以及各種沖泡的茶包和咖啡包，附贈的種類非常多樣，基本上都是帶回家再慢慢喝

小冰箱在櫃子的右下角，外面有用木門蓋起來相對美觀，冰箱裏面有放上兩瓶礦泉水，在大熱天進來房間喝上一口冰涼的水真的全身舒暢

前面提到的更衣室位置連通門口跟浴室，不過兩側都有門可以關上讓更衣的人保有隱私，裡面的空間滿寬敞的還有長椅可以坐著

更衣室裡面提供的衣架超過10個還有兩件浴袍，即便是冬天來也不用擔心衣物衣架不夠使用

洗衣袋跟室內拖鞋在下方的木櫃中，上面還有一台保險箱體積相對小，不過放上小型的貴重物品還是綽綽有餘

接著是客廳的環境，這樣的空間基本上就是一般房型的大小了，在豪華套房僅僅只是客廳的空間，宛如就是一個家的配置

中間的矮長桌上面有兩瓶飲料跟膠囊啡咖，中間有迎賓點心可以讓房客吃的小東西休息一下

兩瓶飲料分別是「酸梅湯」跟「仙草茶」，體積是隨身瓶喝起來的口味都滿不錯跟點心的餅乾非常搭，如果喜歡這兩款飲料還可以在早餐時到櫃台購買，大小就是常見的大瓶包裝

客廳的沙發十分柔軟坐起來滿舒服的，躺在上面也滿好睡的柔軟度比家裡的床還舒服啊~~

最裡面是辦公桌，如果有辦公需求的話桌子的空間滿大的，放上筆電等相關用品還有滿多空間可以使用

桌子下方還有一個小垃圾桶，切成兩隔當作分類，跟平常上班的配置十分相似

桌子旁的牆上有多媒體的插槽，連現在比較少見的VGA孔都有，盡可能滿足所有商務房客的需求

窗簾的設計滿貼心的，中間交錯的地方有延伸出去，這樣就不會拉起來中間還是會有縫隙露出去

沙發的對面是電視畫質還算清晰，下面還有DVD播放器

從飯店的大廳、客房走到再到房間都能看到不少藝術作品，讓整體的氛圍更有格調

往另一邊走是臥室，房間整體可以切成四區，分別是門口更衣區、客廳、臥室及浴室，除了更衣室相對小間外，其他三個區域的空間幾乎都可以當作一般的客房使用

床是雙人加大床(King Size)，兩個人晚上睡覺翻身都不用擔心會影響到對方

床頭有一個萬國插座跟一台多功能機器，最基本的鬧鐘跟藍芽播放音樂外還有無線充電的功能，手機放上去可以邊充電邊播音樂可以避免手機耗電太快

靠近窗戶的地方有兩張椅子跟小茶几，適合坐在這裡望下窗外欣賞風景邊喝飲品邊吃點心

床的對面也有一台電視，這也是我第一次住到一間房間有兩台大電視可以使用，就不用擔心在房間或是客廳其中一邊沒有電視可以觀看

臥室旁邊有拉門拉起來將浴室區隔出來，隔音效果還算不錯讓洗澡的人還保有隱私

浴室介紹

看完客廳跟臥室後就輪到浴室了，不過在介紹整間浴室前先介紹一下廁所，廁所一共有兩間房間門口進來的左邊有一間，位置就在更衣室旁邊是屬於接待客人使用的廁所

接著是浴室區空間跟臥室有得比，不只有乾濕分離的淋浴區外還有一個大浴缸可以泡澡

浴缸有水龍頭跟蓮蓬頭可以使用，如果上方還有一個小電視就更完美啦~可以一邊悠閒的泡澡一邊觀看電視節目

淋浴區還有一個台階可以坐著，讓林育的過程更加愜意，使用的沐浴用品還算滿保濕的

洗手台的區域不只大還大到有兩個洗手台，可以讓兩個人同時使用避免互相等待，如果加上外面那間廁所的洗手台一共就有三個可以使用，真的只能說有錢的頂級房間就是不一樣啊~

洗手台旁也有提供兩瓶水，適合剛泡完澡的時候喝一點補充流失的水分

相關的盥洗用品都有提供如果沒有準備的話也不用擔心

浴室最特別的地方就是洗手台下方有提供一台體重器，這是要提醒房客出來玩也是要注意食物的攝取量嗎~~

浴室裡的廁所不同之處在於是免治馬桶，就像是主臥室裡面的廁所一樣

下午茶介紹

看完房間的環境稍作休息後就到30樓的「行政貴賓廳」吃些點心來填飽肚子

「行政貴賓廳」的空間非常寬敞，能夠同時容納許多房客，不過下午茶的時段人比較少，大多都是來泡杯咖啡喝的房客

每個座位上都有事先擺放好餐具，如果一同用餐的人比較多中間還有大型沙發區可以使用

在貴賓廳的最裡面有一個小隔間，如果有比較重要或是隱私的事情就能到這裡處理

旁邊的藝術品有種綠蔭盎然的生機，讓人看了心情不自覺就好起來

點心區的上方是各種餅乾糖果，有好幾種都是小時候的回憶，現在比較常出現在古早味的柑仔店

下方的冰箱是蛋糕跟飲料，雖然種類沒有正餐時段那麼多，不過拿來當點心吃還是足夠的

旁邊有咖啡機跟茶包可以自由使用，使用的品牌還算滿不錯的

最後拿了三塊小蛋糕跟一瓶「番茄汁」來喝，蛋糕甜而不膩番茄汁則是濃醇香，原汁含量高達99.8%喝起來的濃稠感喜歡番茄的人可以喝喝看

晚餐介紹

我們訂的房型還有包含晚餐時段的「歡樂時光(Happy Hour)」，聽名字雖然比較像是點心宵夜之類的，不過時段是晚上6點到8點，準備的餐點都是一般晚餐的食材

湯品是甜湯、濃湯各一款，一種享用餐點時品嚐，另一種可以當作飯後甜點

熱食的種類肉品跟蔬菜滿均衡的，特別是蔬菜的部分是以川燙為主吃起來清爽，可以減少其他餐點的重口味感

熱食區的最旁邊是炒飯、燒賣還有包子，這三種都吃應該很快就有飽足感了XD

想要吃「壽司」或「三明治」這裡也有不過口味稍微少一點，但都是常見的經典口味，其中讓我最喜歡的就是最左邊的大蒜麵包加香菇，吃起來蒜香濃郁伴隨著香菇的清香

另一區是烤麵包跟沙拉區，這些種類就滿像是其他飯店一般的早餐

沙拉區旁邊還有冷食區，其中上面的起士也是我滿喜歡的，因為口感紮實香氣濃郁

如果想喝點小酒在座位區跟餐點區中間的桌上有各式酒類可以享用，不過記得「喝酒不開車，開車不喝酒」

最後是幾乎每一種餐點都各拿一點來品嚐看看，只能說還好下午茶的蛋糕沒有吃很多，不然就錯過這麼豐富的自助吧晚餐了

吃完第一輪原本想拿水果就好，但看到旁邊人的烤麵包真的太香，所以又拿了麵包來吃，真的吃得非常的滿足還好有樓下就是南港的購物廣場可以散散步消化一下，這也是房間會有「體重器」的原因吧?!!

早餐介紹

睡了一整晚養精蓄銳後就是早餐時間啦~辦理入住手續時服務人員會先詢問早餐的用餐時段，記得要在時段內進場享用早餐喔~

早餐的餐廳在7樓大廳旁的「敘日餐廳」，跟晚餐還有下午茶的地點不同，這裡的空間也大非常多

早餐的用餐人數相比晚餐多很多，這也代表「台北六福萬怡酒店」的入住率非常高

座位的數量也非常多而且走道寬敞，不用擔心取餐時會影響到其他房客

我們是選擇中間的用餐時段也是人潮最多的時候，離自助吧區的座位幾乎都坐滿，好不容易在人潮中看到一張空的桌子

在餐廳的中間有一大圈的自助吧區，就先沿著中間的區域繞一圈，位子的旁邊就是「烈日鬆餅」，看到有甜點有鬆餅差點就想先從甜點開始品嚐

水果的種類滿多樣的，雖然有部分的外觀不是那麼完整，但吃起來的甜味卻出乎意料的甜

麵包的種類也比晚餐還要多連羅宋跟法國麵包都有，如果覺得麵包太大吃不完還有刀子可以切，不過記得不要直接用手拿要用夾子，維持好公共的衛生整潔

冷時區的火腿跟起士滿適合夾在麵包裡面一起吃，如果麵包有先烤過搭配的餘溫吃起來更有味道

壽司的種類也比較少，不過味道吃起來滿不錯的，口味少也可以讓大家多品嚐不同的餐點

冷食區最大的特色就是可以自製「日式涼麵」，麵條有烏龍麵跟蕎麥麵可以選，旁邊可以加的配料種類非常豐富

往前走是優格以及養樂多，外觀還是以前便當店常會附贈的款式

沙拉區除了有紫色生菜外還有苦瓜可以選，讓沙拉吃起來的風味更好

沙拉區的旁邊是咖啡機，早餐使用的人比較多需要稍微排隊

不想喝咖啡的話另外一邊有其他的飲品，豆漿跟牛奶在最裡面靠牆的位置

加在牛奶裡面的麥片種類也滿多的，平常很少有機會可以一次吃到這麼多種，每一種都裝一點搭配起來吃也滿不錯的

接著走到最裡面的熱食區，每一道料理都是當天現煮，只要餐點快背取用完廚師就會馬上換新的一份，讓大家隨時都有餐點可以享用

旁邊還有一個大蒸籠裡面有南瓜、花生、玉米跟玉米筍，吃起來完全都是食材的鮮甜味

旁邊的蒸籠是「叉燒包」、燒賣以及饅頭，走到這裡就覺得已經非常飽了，因為餐點的選擇真的非常多

熱食區還有炸物跟肉燥可以選擇，真的不怕你吃只怕你吃不完

最後是盡量把想吃的餐點都拿一些，還拿了咖啡、優酪乳跟味噌湯，一個不小心液體的食物吃太多飽足感就出來

如果想吃「歐姆蛋」可以在熱食區排隊跟廚師講，這道是現點現做所以需要稍微等候一下

吃完正餐後就是甜點跟水果，回頭看看真的滿滿都是熱量，不過當下吃的時候真的滿幸福的，因為幾乎都是喜歡吃的食物

結語

雖然本身是住在台北，當初來南港的「台北萬怡酒店」是想說在工作之餘可以放鬆一下，直接選擇「豪華套房(Deluxe Suite with King Bed)」的原因是好奇這樣價位的房間實際是甚麼樣子，入住後真的是滿滿的驚嘆，因為寬敞的客廳、臥室還有浴室的配置根本就是一般家庭的大小，差別是差在雙人房是兩個人享用全部的區域，人在城市心卻在度假的氛圍，加上還有下午茶跟晚餐，等於從入住到退房的餐點都在這間飯店搞定，餐點的種類更是一個比一個豐富，早餐的選擇更是不用說真的要食量非常大才有辦法每一道都品嚐一次。離開飯店時不免有種好不想要回去上班啊~