吃心絕對 26 秒 ago 在〈岡山美食 – 貳拾捌今川燒 x 岡山車站前的日式車輪餅〉中留言功能已關閉
關於貳拾捌今川燒 日式車輪餅
今天繼續來探索岡山車站前美食，這攤開業九個月，賣的是今川燒，看起像像紅豆餅，但又與紅豆餅不太一樣，口感比較綿密，類似雞蛋糕。
貳拾捌今川燒 日式車輪餅週邊環境
▲店家就在新通車的岡山車站前。
▲旁邊鐵皮屋在出租中
貳拾捌今川燒 日式車輪餅菜單
嚴選食材使用
⭕萬丹紅豆
⭕雲林花生
⭕台南芝麻
⭕大甲芋頭
⭕日本五十鈴抹茶
⭕法芙娜巧克力
我覺得滿好吃的
推薦大家來吃看看
買來當下午茶也不錯
貳拾捌今川燒 日式車輪餅餐點介紹
▲趁老闆製作中，來拍個製作照，看起來比一般紅豆餅大些。
▲狗掌造型很可愛~
▲買回家大合照。
紅豆 25元
▲經典紅豆餡，甜而不膩，口感綿密。
花生 25元
▲濃郁的花生餡，帶有顆糖感~
黑芝麻 25元
▲芝麻香氣濃郁，內餡細膩，口滑順。
香草卡士達 25元
鮪魚起司玉米 30元
鮪魚、起司、玉米完美結合，鹹香濃郁，口感豐富。
有吃，忘了拍，影片有。
燻雞起司 30元
還沒吃過。
抹茶卡士達 35元
▲使用日本五十鈴的抹茶，微苦的抹茶香甜與卡士幸互襯托，口感層次豐富。
✅ 巧克力卡士達 35
▲使用法芙娜的微苦巧克力的大人口味！
蘭姆葡萄奶酥 35元
還沒吃過
優惠活動
▲現在買五個還送冬瓜茶，是真冬瓜，不是香精唷。
貳拾捌今川燒 日式車輪餅 影片
搭配的背景音樂是，久石讓的Summer，這首曲子充滿了夏日的清新感，輕快的節奏和愉悅的旋律，讓人感到愉快和滿足。
貳拾捌今川燒 日式車輪餅 營業資訊
🎀 #貳拾捌今川燒 日式車輪餅 RED BEAN CAKE おおばんやき
🏠 岡山區岡燕路76-8號
⌚️ 12:30–18:30
☎️ 0989-237-935
🚇 捷運岡山車站 走路1分鐘
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