吃心絕對 26 秒 ago 在〈岡山美食 – 貳拾捌今川燒 x 岡山車站前的日式車輪餅〉中留言功能已關閉

關於貳拾捌今川燒 日式車輪餅

今天繼續來探索岡山車站前美食，這攤開業九個月，賣的是今川燒，看起像像紅豆餅，但又與紅豆餅不太一樣，口感比較綿密，類似雞蛋糕。

貳拾捌今川燒 日式車輪餅週邊環境



▲店家就在新通車的岡山車站前。



▲旁邊鐵皮屋在出租中

貳拾捌今川燒 日式車輪餅菜單

嚴選食材使用

⭕萬丹紅豆

⭕雲林花生

⭕台南芝麻

⭕大甲芋頭

⭕日本五十鈴抹茶

⭕法芙娜巧克力

我覺得滿好吃的

推薦大家來吃看看

買來當下午茶也不錯

貳拾捌今川燒 日式車輪餅餐點介紹



▲趁老闆製作中，來拍個製作照，看起來比一般紅豆餅大些。



▲狗掌造型很可愛~



▲買回家大合照。

紅豆 25元



▲經典紅豆餡，甜而不膩，口感綿密。

花生 25元



▲濃郁的花生餡，帶有顆糖感~

黑芝麻 25元



▲芝麻香氣濃郁，內餡細膩，口滑順。

香草卡士達 25元

鮪魚起司玉米 30元

鮪魚、起司、玉米完美結合，鹹香濃郁，口感豐富。

有吃，忘了拍，影片有。

燻雞起司 30元

還沒吃過。

抹茶卡士達 35元



▲使用日本五十鈴的抹茶，微苦的抹茶香甜與卡士幸互襯托，口感層次豐富。

✅ 巧克力卡士達 35

▲使用法芙娜的微苦巧克力的大人口味！

蘭姆葡萄奶酥 35元

還沒吃過

優惠活動



▲現在買五個還送冬瓜茶，是真冬瓜，不是香精唷。

貳拾捌今川燒 日式車輪餅 影片

搭配的背景音樂是，久石讓的Summer，這首曲子充滿了夏日的清新感，輕快的節奏和愉悅的旋律，讓人感到愉快和滿足。

貳拾捌今川燒 日式車輪餅 營業資訊

🎀 #貳拾捌今川燒 日式車輪餅 RED BEAN CAKE おおばんやき

🏠 岡山區岡燕路76-8號

⌚️ 12:30–18:30

☎️ 0989-237-935

🚇 捷運岡山車站 走路1分鐘

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