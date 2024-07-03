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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市岡山區岡山美食 – 貳拾捌今川燒 x 岡山車站前的日式車輪餅

高雄市岡山區岡山美食 – 貳拾捌今川燒 x 岡山車站前的日式車輪餅

2024-07-03 16:15:03 高雄旅遊王 人氣：102
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窩客好文

高雄旅遊王

發表篇數：306篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 岡山區

造訪商家：

貳拾捌今川燒
place高雄市岡山區岡燕76-8號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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吃心絕對 26 秒 ago 在〈岡山美食 – 貳拾捌今川燒 x 岡山車站前的日式車輪餅〉中留言功能已關閉

關於貳拾捌今川燒 日式車輪餅

今天繼續來探索岡山車站前美食，這攤開業九個月，賣的是今川燒，看起像像紅豆餅，但又與紅豆餅不太一樣，口感比較綿密，類似雞蛋糕。

貳拾捌今川燒 日式車輪餅週邊環境


▲店家就在新通車的岡山車站前。


▲旁邊鐵皮屋在出租中

貳拾捌今川燒 日式車輪餅菜單

嚴選食材使用
⭕萬丹紅豆
⭕雲林花生
⭕台南芝麻
⭕大甲芋頭
⭕日本五十鈴抹茶
⭕法芙娜巧克力
我覺得滿好吃的
推薦大家來吃看看
買來當下午茶也不錯

貳拾捌今川燒 日式車輪餅餐點介紹


▲趁老闆製作中，來拍個製作照，看起來比一般紅豆餅大些。


▲狗掌造型很可愛~


▲買回家大合照。

紅豆 25元


▲經典紅豆餡，甜而不膩，口感綿密。

花生 25元


▲濃郁的花生餡，帶有顆糖感~

黑芝麻 25元


▲芝麻香氣濃郁，內餡細膩，口滑順。

香草卡士達 25元

鮪魚起司玉米 30元

鮪魚、起司、玉米完美結合，鹹香濃郁，口感豐富。

有吃，忘了拍，影片有。

燻雞起司 30元

還沒吃過。

抹茶卡士達 35元


▲使用日本五十鈴的抹茶，微苦的抹茶香甜與卡士幸互襯托，口感層次豐富。

✅ 巧克力卡士達 35

▲使用法芙娜的微苦巧克力的大人口味！

蘭姆葡萄奶酥 35元

還沒吃過

優惠活動


▲現在買五個還送冬瓜茶，是真冬瓜，不是香精唷。

貳拾捌今川燒 日式車輪餅 影片

搭配的背景音樂是，久石讓的Summer，這首曲子充滿了夏日的清新感，輕快的節奏和愉悅的旋律，讓人感到愉快和滿足。

貳拾捌今川燒 日式車輪餅 營業資訊

🎀 #貳拾捌今川燒 日式車輪餅 RED BEAN CAKE おおばんやき
🏠 岡山區岡燕路76-8號
⌚️ 12:30–18:30
☎️ 0989-237-935
🚇 捷運岡山車站 走路1分鐘

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▲超過100家的岡山美食介紹：https://ksdelicacy.pixnet.net/blog/post/54488888

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