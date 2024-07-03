今天下午跟朋友相約去逛捷運東門站的永康街，逛累後我問朋友說要不要我們去坐一下吃點點心再去搭捷運回家。

朋友說好，捷運東門站這裡很多巷弄下午茶點心店，因此就上網google查一下，查到一間評價很不錯的巷弄小吃，coco.Brownies Bakery Shop 可可布朗烘焙坊 東門店，這間店位於捷運東門站6號出口，步行只要2分鐘即可抵達，離捷運站很近。

我就說我們去吃這間如何?就這樣我們就在14:30前往這間coco.Brownies Bakery Shop 可可布朗烘焙坊 東門店，享受咖啡與甜食的時光。

coco.Brownies Bakery Shop 可可布朗烘焙坊 東門店

店址:台北市中正區新生南路一段170巷17號

我們一到店，發現人好多呀!店面其實不大，內用空間不多，外面座位也有限，內用空間也是只有幾桌，有洗手間。

來到一間網美打卡名店，裝潢不錯，櫥窗上的甜點很吸引我。

為了坐下享受美食，我跟朋友就稍微排隊了一下，我建議下次前往這間店內用請早一點到，因為座位有限，11:00就抵達，建議外帶，會比較好。

坐下後，我就去點我跟朋友的下午茶，我點了兩杯咖啡跟兩個麵包，還有三入禮盒裝的布朗尼，我真心推薦要吃布朗尼跟原味可頌，真的超好吃。

3入布朗尼禮盒包裝美美的，我點了一個原味可可布朗尼、抹茶布朗尼與核桃堅果布朗尼。

原味可可布朗尼，鬆軟帶有厚度的布朗尼，巧克力微甜，配上咖啡很好吃，我超愛布朗尼，但不喜歡太乾太硬的，這間的布朗尼軟硬適中，也帶有濕潤感。

抹茶布朗尼，這一塊布朗尼，我覺得有大人味，抹茶帶有一點濃郁苦感，搭配布朗尼的巧克力微甜，減糖的布朗尼配上大人味的抹茶，搭配我點的蒸氣咖啡，整個超有層次的，個人偏愛抹茶布朗尼配上蒸氣咖啡。

核桃堅果布朗尼，核桃堅果口感帶有新鮮的堅果獨特的微苦感，搭配巧克力布朗尼，層次口感很好吃，堅果真的是巧克力的好朋友。

還有其他看起來很好吃的布朗尼，等你自己來coco.Brownies Bakery Shop 可可布朗烘焙坊 東門店品嚐嚕!真心推薦，一定要吃布朗尼。

這次點的咖啡，我點不一樣的美式咖啡，一個是蒸氣咖啡、一個是長黑咖啡。

我點兩款很特別的黑咖啡，長黑咖啡，他們說長黑咖啡作法跟美式不同，美式是先加咖啡再加入水，口感會比較淡，但長黑咖啡是先加入水再加入咖啡，所以口感上來說，咖啡會比較濃郁，第一口咖啡濃郁先入口。

第二款是蒸氣咖啡，他們說蒸氣咖啡跟外面的氮氣不同，他們使用更特別的方式，讓咖啡比較順口又帶有氣體的感受。

長黑咖啡我個人覺得很適合搭配肉桂捲，因為太濃郁了，但口感很好，咖啡香醇濃郁，帶有大人味的苦感，搭配有牛奶糖霜的肉桂捲，甜中帶有微苦。

蒸氣咖啡我覺得很適合搭配任何的布朗尼，因為蒸氣咖啡，很順口滑順，氣體感覺像在喝咖啡汽水，口感很好，不苦不酸，超順口，店家也說他們豆子都是同一款，但不同做法的黑咖啡有不同口感，真的很神奇。

另外我又點了原味可頌，原味可頌不是偏甜的是偏鹹的，可頌的外面酥脆裡面是鬆軟，微鹹的口感，可頌真的好吃，來吃記得要買唷!

肉桂捲，這也是麵包類的點心，肉桂捲上是牛奶奶霜，肉桂濃郁，上面的牛奶奶霜帶出有不同的口感，這顆肉桂捲加牛奶糖霜，很特別好吃的口感。

吃完我就一直跟朋友說，這間我們臨時來踩點的捷運東門站下午茶店，雖然空間不大，需要先排隊，內用還要等座位，但我還是會再來，也會帶朋友來吃，今天吃完我一定要寫文分享，因為真的太值得了，超好吃，咖啡口感也跟外面不一樣，我真心推薦，這間coco.Brownies BAKERY SHOP東門門市

coco.Brownies BAKERY SHOP東門門市

店址:台北市中正區新生南路一段170巷17號1樓