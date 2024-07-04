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八雲町和牛海鮮鍋物不是一般的火鍋吃到飽，而是結合日式料理，像是壽司、烤物、生魚片等，有點像是火鍋吃到飽和居酒屋的結合！而且他的龍蝦、帝王蟹吃到飽，當天一po限動就好多人瘋狂詢問😂來這裡真的是物超所值，選擇豐富！

八雲町和牛海鮮鍋物 土城店 交通及地理位置

有土城、新莊兩間分店，八雲町和牛海鮮鍋物 土城店附近就有停車場很方便～從海山站走過來7分鐘左右，交通很方便～店內非常寬闊，用餐起來十分舒服！

八雲町和牛海鮮鍋物 菜單 價位/收費方式

八雲町和牛海鮮鍋物點餐方式有很多種，一般經濟餐的小火鍋＋自助吧吃到飽，或是單點式的單人雙人火鍋套餐，也能像我們這次一樣選擇帝王蟹、和牛、龍蝦吃到飽，有988、1800、2080三種價位，或是可以選擇超平價的298吃到飽!!!!!

八雲町和牛海鮮鍋物 自助吧

吃到飽一定要好好介紹他們的自助吧！火鍋料、時蔬、麵食七八十種，好豐盛！

醬料、加湯都是自取～

居然還有滷肉飯！

有甜點櫃、冰淇淋、霜淇淋、巧克力棉花糖、爆米花、飲料，光這些自助吧就要逛超久～

八雲町和牛海鮮鍋物 超值吃到飽 NT.1,800+10% 不客觀推薦★★★★★

海鮮盤-帝王蟹、佐渡花蟹、草蝦、白蝦、天使蝦、東石鮮蚵、文蛤、帆立貝、鱸魚片、鯛魚片

一開始店家會先上海鮮與刺身盤，海鮮就囊括了許多他們的特色食材，都先吃一輪才知道接下來要點什麼😝他們的鮮蚵非常新鮮，而我吃完這盤，完全可以理解為何有這麼多人愛帝王蟹了～鮮美肉質、紮實嚼勁，很容易一直吃一直吃！

刺身盤-鮭魚、尼信、鮪魚、旗魚、花枝、干貝、天使蝦

他們的刺身算是滿不錯的～綿嫩鮮香，個人很喜歡花枝和鮭魚！

美國牛小排

牛小排是我最愛的肉，細緻軟嫩、肉香風味俱佳，有點入口即化的嫩度，大推～

和牛板腱

和牛板腱也是肉香較為濃郁的部位，帶有點油脂、嚼起來更紮實～多汁的肉香在嘴裡噴發，好好吃喔～

澳羽和牛背肩

背肩是軟嫩與嚼勁交織的雙重口感，油花豐富均勻，香氣十分濃厚

澳羽和牛胸腹

胸腹是油脂豐沛的部位，香氣滿滿的油脂和麻辣很搭～

澳羽和牛前腿心

滑嫩的肉質又帶有清爽不膩口，甚至還帶點肉味

唐揚炸雞

八雲町不只肉質好吃，連熟食的是中上的水準！唐揚炸雞爸媽吃完一盤又點一盤！酥脆的外衣不會太厚，依然能吃到多汁的肉質。

鮭魚卵手捲、明太子扇貝、焗烤生蠔

熟食選擇好豐富！鮮美的生蠔再搭上濃濃起司，充滿海味的扇貝和微辣明太子組合，簡直像在居酒屋或串燒店😂沒想到吃到飽還有各種好吃的日式熟食無限點。

以吃到飽來說，和牛、帝王蟹品質也算是滿不錯～選擇非常豐盛，甚至還能點生魚片、烤物、炸物、手捲等各種日式料理，連啤酒都是喝到飽！如果晚上和朋友來聚餐，結合吃到飽的高CP值，和居酒屋的下酒菜、啤酒，簡直超級適合暢飲大吃的地方！

土城店

新莊店