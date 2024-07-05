沈浸90年歷史的檜木日式老宅，細細品味咖啡茶飲、各式精緻甜點，享受舒心下午茶，就在台中文學館一隅靜謐的 NMU 幸卉文學咖啡！尤其是季節限定北海道生乳酪、巴斯克蛋糕、大人系布丁、還有炎炎夏日不可或缺的日式鵝絨刨冰，滋味甚好讓我意猶未盡，喜愛老宅氛圍的朋友，休假時光記得安排起來

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NMU 幸卉文學咖啡 在哪裡？

NMU 幸卉文學咖啡 位於台中文學館中，是我很喜歡的咖啡廳 MT49 CAFE’姊妹店，因離我生活圈很近，舉凡有朋友要找咖啡廳，都先首推這一間，畢竟咖啡、茶飲、甜點都太得我心

店名取之很有意境，幸卉是幸會的諧音，NMU 是英文 「Nice to meet you」的縮寫，希望來此的旅人顧客，藉著味美的咖啡、茶飲、甜點，能好好認識這間有90年歷史的日式老宅咖啡廳

台中文學館前身為日治時期警察宿舍，經修復整理化身為現在面貌，檜木建造的日式老宅，氛圍滿點讓攘人沈醉，最醒目莫屬座落一旁的巨大百年榕樹，生氣蓬勃的樣子相當壯觀！

NMU 幸卉文學咖啡 入口為自治街那側，來訪的朋友，推薦將第五市場、台灣文學館、NMU 幸卉文學咖啡 都一並安排起來

NMU 幸卉文學咖啡

地址：台中市西區自立街6號

時間：12:00~20:00

電話：04-2223-0049

低消限制：一人一杯飲品、有WIFI不限時、不可帶寵物入內

NMU 幸卉文學咖啡 環境

氛圍滿點的室內空間，採光極佳，每處都是絕佳的VIP首選之位，就算一人前往也能很自在

每次踏進日式老建築，總勾起我滿滿回憶，想起兒時就住在日式建築中，木造的質樸，堆疊塌塌米獨特香氣，整體氛圍十分放鬆，我想也可能是對老宅情有獨鍾的原因

昭和風情在NMU 幸卉文學咖啡盡情展現，因受西方文化影響，傳統日式建築中，保留傳統榻榻米座位，更多了西方傢俱擺設，NMU 幸卉文學咖啡 選用大地色系桌椅，整體視覺很和諧

兩處半開放式包廂，格外有風情，只要4人以上或低消1000元就能預約！

由MT49 CAFE’總店直送自家烘豆，各式手作點心在幸卉文學咖啡都有販售

還有眾多可愛小物與杯盤餐具，尤其是超多萌萌的龍貓商品，價格也很可愛，喜歡都能選購

NMU 幸卉文學咖啡 菜單

NMU 幸卉文學咖啡 菜單選項很豐富，放上幾頁給大家參考，多達60多款咖啡、30多款茶飲、還有輕食、甜點通通都有，基本低消為一杯飲品，不管是喝咖啡、愛甜點、或愛喝抹茶、想吃日式刨冰來此都能滿足

NMU 幸卉文學咖啡 餐點

NMU 幸卉文學咖啡 各式食材都是老闆精心挑選，從咖啡豆、茶葉、重本使用優質水果及甜點原物料，造就每款餐點的味美實在，開業五年多來，仍都是我的心頭好！

今天和好友兩人來攻略，愛吃甜點的我們把多款甜點一次點滿，搭配一次能享受兩款咖啡的手沖1+1 ，及超萌龍貓拿鐵，享受美好的下午茶時光

夏季期間才有的來店招待，芬芳宜人的桂花烏龍冷泡，暢快沁涼

手沖1+1 220元

想一次品味兩款不同風味咖啡，但有選擇障礙推薦來試試1+1選項，能依個人喜好調性搭配，想一熱一冰、兩熱兩冰都可以，選用淺中焙咖啡豆子，注重本身甜感及香氣，對咖啡初心者也適合

龍佶

MT49咖啡的2024年龍年專屬配方，採冰飲方式呈現，入喉有著眾多果香氣交織著花香，風味通透上揚，相當順口

花蝶 衣索比亞 古吉 罕貝拉

罕貝拉是位於衣索比亞谷吉區較高海拔，得天獨厚的地理條件，造就豆子的鮮明風味，馥郁的葡萄及水蜜桃香氣、甜美扎實，入喉層次相當豐富

咖啡拿鐵

端上桌時不禁哇驚呼，拉花樣式居然是萌萌龍貓，真的捨不得破壞！選用淺中焙的咖啡豆，搭上細緻奶泡，怡人奶香與咖啡香醇風味，平衡得宜

北海道生乳酪芒果蛋糕

炙熱夏天就是芒果的季節，期間限定的北海道生乳酪芒果蛋糕絕不能錯過，層層堆疊的新鮮芒果，搭配北海道生乳酪及酥脆塔皮，細緻綿密芬芳香甜，讓人不禁一口接一口

丸久小山園抹茶巴斯克乳酪蛋糕

選用小山園抹茶製作，尤其是中間夾層口感，特地製作柔軟綿密略帶布丁口感，入口濃郁的抹茶香氣縈繞，專屬的一抹翠綠，抹茶控一入口一定會不自覺微笑

威士忌焦糖布丁 100元

自家熬煉乳製作成的Ｑ彈布丁本體，宜人蛋香交織著威士忌香氣，搭配微微苦韻的焦糖醬，讓軟嫩滑口布丁，風味更為提升，真的佛心來著，布丁才賣100元，真的太欠吃

龍舌蘭黑糖蜜 肉桂捲

層層酥鬆好吃的肉桂捲，製作可是非常厚工！裡層葡萄乾先用白酒浸泡，麵包體再以低溫將千層烤製逼出油脂，再經過冷凍、冷藏脫水，上桌前再用低溫加熱，才能造就完美口感！

肉桂捲淋上自熬的龍舌蘭肉桂黑糖蜜，入口細膩溫和的肉桂辛香，交織著厚潤的甜感，搭配咖啡真的絕配

金木樨 夏多內刨冰

刨出一片片如鵝絨般輕薄雪花，細心層層堆疊讓冰體保有空氣感，接著再依序淋上自製桂花蜜，越看越令人期待

選用三款不同特性的桂花，搭配桂花蜜，及夏多內白酒醋提味，堆疊出的豐富又細緻香氣，細緻冰體入口即化，甜而不膩，滿是馥郁香氣迴盪，風味相當討喜

專屬台中文學館一隅靜謐的NMU 幸卉文學咖啡，一直是我很喜愛的日式老宅咖啡廳，那般輕鬆自在的氛圍，讓人不經緩下，不管相揪三五好友，在此品味著優質咖啡、茶飲及甜點，或一人來此放空度過舒心休假時光都很適合，喝完咖啡還能至台中文學館展廳走訪，台中休假散策就這樣安排

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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