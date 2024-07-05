台中鍋物新店-張飛重慶老火鍋，台中新登場火鍋店-張飛重慶老火鍋，香氣四溢麻辣鍋，搭配手切溫體牛肉片畫，還有毛肚、大刀腰片和貢菜，香辣夠味份量足!

喜歡吃辣的朋友不能錯過這一家!!

這間五月份開始試營運的張飛重慶老火鍋，

是太平人氣水煮魚-張飛水煮魚的姊妹店，

提供道地的重慶麻辣鍋，

香辣夠味的湯底，

搭配上必點的手撕毛肚、大刀腰片和手切溫體牛肉片，

還有每日新鮮處理的健身美跳蛙，

想吃美味道地的重慶鍋物來這就對了。

**新開幕活動進店就送消暑冰粉一碗(依點餐鍋底數提供)，店內也會不定期推出驚喜加碼活動，贈送餐點/肉片等，活動請依現場公告狀況為主**

*台中旅遊優惠票券:*





、

、

、



*台中住宿優惠分享:*







接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~

台中北屯鍋物 張飛重慶老火鍋 位置

這間張飛重慶老火鍋位於北屯路上，

近北屯路與德化街轉角處，

周邊還有臺中市監理站、親親影城等大地標。

機車可臨停騎樓，

汽車部分可選擇周邊停車格或附近付費停車場，

步行距離3分鐘可到達嘟嘟房台中育強站，

還有步行距離6分鐘的日月亭天祥停車場。

台中北屯鍋物 張飛重慶老火鍋 店內空間

張飛重慶老火鍋店內空間走沉穩色系，

中式復古的裝潢，

搭配有質感的復古桌椅，

牆面上的重慶街景，

恍若走進了不同的時空。

全店7桌大約可容納28人，

部門聚餐包場空間也很剛好。



每桌旁附上一組菜架，

不用擔心菜點太多，

桌面空間不夠放。，

醬料區位於後方，

一整排的醬料可以自行搭配，

也可以搭配不同的食材來調味。

現場提供的佐料真的蠻多的，

有醬油、浙江醋、蔥花、鹽巴和雞粉。

增添風味的薑末、蒜末、四川芝麻香油不能少，

四川芝麻香油聞起來真的很香，

我個人蠻喜歡的。

喜辣的朋友一定要試試店家自製的辣椒粉和秘制紅油，

搭配麻辣湯底，

真的可以辣出不同的層次感。



不知道怎麼搭配的朋友，

也可以試試看店家提供的配方，

以薑末、芝麻油、蔥花、醬油、鹽巴、雞粉，

再搭配一點點辣椒，

這沾醬味道真的很不錯，

是說...感覺來拿沾水餃也好吃捏!!

這個大家真的可以筆記一下。

一旁的冰箱還可以搭配不同的茶飲、果汁、啤酒等，

這樣吃鍋更對味阿!!

台中北屯鍋物 張飛重慶老火鍋 菜單

菜單的部分有彩色圖片版菜單可以參考，

點餐直接畫單就可以了。

湯頭的部分有三款-麻辣、三鮮和菌湯，

可以選兩種搭配成鴛鴦鍋。

來張飛重慶老火鍋必點的品項有手撕鮮毛肚、手切大刀腰片，

還有每日限量的細切溫體極品牛肉片!!

在海味的部分這健身美跳蛙也很特別，

不是一般火鍋店會有的菜色阿!!

台中北屯鍋物 張飛重慶老火鍋 餐點介紹

【湯頭/鍋底】

湯頭的部分我們選擇微辣的麻辣鍋搭配菌湯，

麻辣湯底上桌的時候是乾料上桌，

可以看到除了鍋底香料、麻將醬等，

還有鴨血、豆腐、鵪鶉蛋等配料，

上桌後再加入高湯開始加熱。



配料可以依據人頭數續加，

辣度可以調整微辣、小辣、中辣、大辣。

重慶鍋物的辣度會較一般台灣鍋物的辣度在強烈、鮮明很多，

像我們是屬於能吃點辣，

但又不是特別能吃辣的，

店家會建議由微辣入手會比較好。



除了辣度外，

麻度也可以調整，，

可以說是非常的貼心。

配料的部分稍微滾過一下就可以吃了，

鴨血跟豆腐都很入味，

鵪鶉蛋是我個人私心很愛，

有加分阿~

菌湯是以香菇、枸杞、紅棗、蔥段為主要基底，

搭配季節鮮菇熬煮，

飄散著渾厚的菇菇香氣。

話說是金光閃閃非常氣派的金龍鴛鴦鍋，

視覺上真的很豪華阿!!

【必點品項】

餐點上桌的時候這餐盤造型真的是太可愛了，

以帥氣的熊貓托著新鮮食材上桌，

視覺上非常的吸睛。

重慶是對岸最早的大熊猫、小熊猫繁殖基地之一，

不少人到重慶旅遊也一定會安排動物園看熊貓的行程，

在我們享受美味的重慶鍋物時，

身邊還有可愛的熊貓圍繞著，

也多了幾分趣味感。



重慶火鍋又被稱毛肚火鍋，

就知道毛肚在其中的重要性了，

張飛重慶老火鍋的毛肚份量頗多的，

對於喜歡吃毛肚的朋友來說很加分。



毛肚也是牛身最嫩的部位之一，

入鍋涮個六秒就可以起鍋了。



毛肚吃起來脆脆的，

涮麻辣鍋底讓香辣滋味完整包覆，

帶點韧性、勁道的口感，

更是美味阿~



手切大刀腰片我看了一下也是每桌必點的，

有一桌應該是再訪的客人，

上回因為假日人多，

她沒有點到手切大刀腰，

所以就再訪有吃到非常的開心。



粉嫩嫩的新鮮豬腰，

切成薄薄一片，

讓大家可以快速涮熟。

這厚度也是有講究的，

太薄會失了口感，

太厚又怕涮不入味。



大刀腰片涮大約七到八秒就可以吃了，

燙熟的腰片看起來粉粉的，

入口可感覺到軟中帶脆的滋味，

搭配麻辣香，

更是迷人。

口味重一點的朋友可以搭配店家自製的辣椒粉，

風味更佳喔!



每日限量的細切溫體極品牛肉片也是大家來張飛重慶老火鍋的熱門品項，

就如同一幅畫一樣，

溫體里肌牛肉帶點厚度，

新鮮的肉片牢牢的黏在盤子上，

直立起來也不會掉。

牛肉燙起來就可以吃了，

喜歡細品原味肉香，

建議可以涮三鮮或菌湯。

喜歡香辣過癮的，

涮一下麻辣湯頭真的很夠味。

'

健身美跳蛙上桌!

本以為會看到一整隻的蛙，

張飛重慶老火鍋的健身美跳蛙會在每日早上新鮮處理，

去皮切塊上桌，

這樣下鍋也很方便。

粉嫩光滑的蛙腿看起來肉質很不錯。

因為蛙肉比較厚實一點，

建議煮四到五分鐘，

我們是不小心煮得久一點了，

第一次吃真的覺得很像非常滑嫩的雞肉，

味道意想不到的好啊!!

與溫體牛風格不同的這盤麻辣牛肉也很推薦。

薄切的牛肉片經過醃漬，

色澤看起來比較紅一些，

還撒了些芝麻點綴。

本身就有辣度的肉片，

再放進麻辣湯底滾過，

不同於溫體牛的嚼勁，

麻辣牛肉片口感偏軟嫩，

但辣度經過堆疊，

一入口就頗讓人驚豔的。

張飛重慶老火鍋的菜單裡有一系列的辣滷系列，

做為鍋物開胃前菜、配菜都很不錯。

辣滷軟爛豬蹄花看起來入味，

辣度的部分就是比較接近我們一般吃的微辣。

豬蹄入口即化，

吃起來不費力，

可以在麻辣湯中燙一下，

又是不同的風味。



張飛重慶老火鍋菜單中可以搭配的蔬菜也頗多，

我們這一次搭配了蓮藕、娃娃菜跟農家貢菜幹，

說真的蓮藕放在麻辣鍋裡真的好好吃。

而貢菜真的是第一次見到、吃到，



貢菜又被稱為響菜、山蜇菜，

清乾隆年間曾進貢朝廷，

才被稱為貢菜。

口感脆脆的，

煮久了會變得比較軟爛，

所以建議不要煮太久喔~



貢菜除了直接吃之外，

還有店家自製的獨家貢菜鮮肉丸。

將貢菜搭配新鮮豬絞肉製成丸狀，

吃起來又是不同的滋味。

有沒有發現店家的小巧思?

每一顆貢菜鮮肉丸的下方都有一片小黃瓜，

這樣下鍋就不用擔心會黏住，

丸子也不會變形喔~

只能說他們家的麻辣湯底煮什麼都很有滋味，

飽滿的肉餡中有脆脆的貢菜，

加上吸附了香辣的湯汁，

味道更升級阿!

脆嫩的娃娃菜也鍋物良伴，

小孩就很喜歡這種嫩嫩的口感，

一個人可以吃掉半份喔!

【飯後甜點】

甜品部分菜單上有川味冰粉兒、杏仁豆腐和王老吉，

王老吉是口感偏甜的涼茶，

喜歡的朋友也可以試試看。

冰粉這類甜點最近在台中也很流行，

來張飛重慶老火鍋吃鍋也可以順道嘗嘗。



滑嫩嫩的冰粉跟我們熟悉的涼粉、愛玉很相似，

透明的冰粉搭配水果、葡萄乾，

再淋上香濃的黑糖漿，

冰涼入口，

就是很完美的消暑甜品。

杏仁的部分是我個人私心喜歡的，

杏仁豆腐滑嫩順口的口感，

入口就是純粹且渾厚的杏仁奶香，

味道充盈口中，

真的是滿滿的幸福感阿~



台中北屯鍋物 張飛重慶老火鍋 影片介紹

喜歡看影片的朋友可以看看我們拍的影片喔！！

將重慶鍋物的辣、麻、鹹、鮮、香、脆都精采呈現，

吃起來真的很過癮。

不過不得不提醒一下，

重慶好火鍋的辣度真的比我們一般吃的辣度還要鮮明很多，

好在張飛重慶老火鍋的辣度麻度都可以調整，

讓大家可以以自己可以承受的辣度來享受美味。

其實一開始我對於蛙料理是蠻抗拒的，

但看到處理的很仔細又看不出原貌的蛙肉，

就比較敢嘗試一下，

不得不說真的很鮮嫩，

也推薦來吃的朋友可以點點看健身美跳蛙。

台中北屯鍋物 張飛重慶老火鍋 店家資訊

營業時間:平日17:00–00:00、假日11:00–14:30, 17:00–00:00

公休日:每周四

電話:0987619588

地址:台中市北區北屯路65號

粉絲團:張飛水煮魚-太平店重慶香鍋館

**新開幕活動進店就送消暑冰粉一碗(依點餐鍋底數提供)，店內也會不定期推出驚喜加碼活動，贈送餐點/肉片等，活動請依現場公告狀況為主**

如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團



-

台中美食景點推薦



台中北屯美食|軍功一潤餅刈包之家-銅板美食、料多味美，還有刈包、四神湯喔!!



台中后里美食|裕香水煎包-在地人氣銅板美食，每日現做飽滿大顆水煎包

台中北屯美食|香酥夜市臭豆腐，搭配銅板價料多肉骨茶喝到飽，特製辣醬一定要來一點!|臭名昭彰臭豆腐|昌平夜市



台中復古藝廊咖啡廳｜耍廢咖啡－昭和風小店喝咖啡、吃甜點、看畫展的完美結合｜極光天氣晴藝展空間



台中新店報|mamonaku cafe-鐵道咖啡廳，復古車廂中品咖啡品往昔光影|EM107自強號車廂



-

民宿飯店住宿懶人包>

小琉球親子自由行推薦懶人包>

台中親子旅遊景點餐廳懶人包>

台中大甲鎮瀾宮週邊美食懶人包>

嘉義美食景點住宿懶人包>



我們家的貓老大們有粉絲團啦~

歡迎貓友們加入喔~~^^ 另外，小妹我也有粉絲團了，請各位有空讚一下吧!XD

---

**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿**