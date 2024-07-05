竹北出現一家網稱”小上引水產”的「鄧記蟹行竹北旗艦店」，大家去過了嗎？

鄧記蟹行有各式生猛活海鮮，像是活體紅蟳、鱈場蟹、松葉蟹、麵包蟹等各式高級蟹類這裡都有

店家發跡於台中，是超大的水產批發商，所以在這邊購買海鮮超優惠

小米還看到許多怪物級海鮮，像是半身大的活體波士頓龍蝦、超大隻藍龍蝦、水姑娘、七彩龍蝦等，喜歡吃海鮮的朋友可不能錯過！

店內提供每日新鮮現切的生魚片，適逢黑鮪魚產季，前陣子供應東港黑鮪魚，現在則是日本黑鮪魚

大家可以用實惠的價格購買回去，在家就能享受與高級餐廳同等級的食材

店家也提供內用座位，大家可以挑選喜愛的活海鮮，讓主廚現場料理，品嚐到最新鮮的海味~

快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉鄧記蟹行竹北旗艦店-位置及停車方式

*******************

鄧記蟹行竹北旗艦店位於莊敬七街和勝利十二街交叉口，店前有停車位，停滿的話附近也有很多停車格。

👉鄧記蟹行竹北旗艦店-環境介紹

*******************

小米覺得竹北的消費力相當驚人，每到傍晚就會出現許多懂吃的老饕，來這邊購買高級活海鮮回家享用

店內擺滿大型水缸，有龍蝦、螃蟹、貝類等活生生的海鮮，明碼標價供客人慢慢挑選~

鄧記蟹行不愧是超大的水產批發商，各式高級的松葉蟹、鱈場蟹等應有盡有，相當壯觀

👉鄧記蟹行竹北旗艦店-目錄搶先看

*******************

紅蟳、沙公、沙母等蟳類螃蟹有品質保證

若買回去殺開，沒膏、沒蛋、沒肉、不飽滿等因素，私訊回傳『生的』照片、影片，店家都會補償

而且店家提供免費代殺服務喔！

蟳類有很多不同的Size可以挑選，Kelly也忍不住買了兩隻大紅蟳回家慢慢品嚐呢

老饕都知道店家不定期會推出限時優惠的超值海鮮，超大隻的海虎蝦 880元/斤

手臂長的海虎蝦在餐廳吃至少要500元以上，在這裡不用500元就可以買回家

當天活動力比較不好的海鮮，店家會以優惠價出售，今天有鱈場蟹、大顆的鮑魚和紅蟳

鱈場蟹一隻只要3000元就可以帶回家，外面餐廳吃一隻至少要5000元以上吧！

現場有店家先殺好紅蟳、保鮮，打開可以看到滿滿的膏

一隻大約200元，真的超便宜的啦！

巴掌大的鮑魚兩顆只要599元，買回家煮火鍋超爽的

如果買回家不是立即吃的話，可以請師傅去除內臟，回家後煮熟切片冷凍保存喔。

活跳跳的泰國蝦(370元/斤)，買回家直接清燙就很新鮮彈牙啦

活體藤壺4斤只要1000元！

體波士頓龍蝦大促銷，三隻只要1200元，一隻只要400元超划算的

還可以請店家免費代殺，買回家清蒸或做其他料理都很棒~

這裡有許多怪物級的海鮮，Kelly把巨型波士頓龍蝦放在胸前，像不像義大利名設計師sit down please的設計呢

光蝦鉗就比Kelly頭還大了，喜愛海鮮的老饕來這邊絕對能滿足你的需求

來自法國的藍龍蝦(1隻1200元/兩隻2200元)，外殼顏色帶藍，生長速度非常緩慢，且產量稀少，和其他同尺寸的龍蝦相比，肉質更為緊實且更甜

光是蝦鉗就比小米手掌還大了！

另有其他品種的龍蝦任君挑選~

七彩龍蝦(1450元/斤)一般市面上較少見，富含蛋白質、礦物質和維生素A、C，肉質非常細嫩，簡單的清蒸、焗烤就很美味

台灣人很愛的水姑娘龍蝦(一隻800元 四隻3000元)，有大有小任君挑選啦！

翡翠玉龍(1980元/斤)如翡翠色澤般的外殼，是世界上最兇猛的龍蝦，產量稀少，肉質肥美彈牙

既然店家主打活體螃蟹專賣，怎麼少得了各式蟹類呢

這隻鱈場蟹(2350元/斤)至少有3-4公斤重，小米拿著拍照挺吃力的

大家很愛吃的松葉蟹 (1200元/斤)。

這隻皇帝蟹(2999元/斤)可是鎮店之寶，差不多3、4萬元喔，等小米存夠錢再買來吃

還有小米很喜歡的象拔蚌(980元/斤)，可以請師傅切好後生吃，拿來煮火鍋也很適合

Kelly不要再玩像拔蚌啦！這畫面兒童不宜 XD

各種貝類應有盡有，日本厚岸生蠔買5送1 一顆180元、北寄貝(520元/斤)。

黃金蟹。

常吃日本料理的朋友，應該對牡丹蝦不陌生，做成刺身非常讚

牡丹蝦(買7送1 一隻150元)肉質鮮甜彈牙，在日料店至少一隻要250元，一樣可以請師傅代殺喔！

整箱吃起來超爽！

適逢黑鮪魚產季，前陣子供應東港黑鮪魚，現在則是日本黑鮪魚

現切的東港黑鮪魚油花相當漂亮~

老饕們基本上都是兩盒兩盒帶著走的耶！

新鮮生魚片食材依當日進貨有所變動，今天有肥美的鮭魚生魚片

還有不同品種的海膽給大家選擇，讓大家買回家實現海膽自由

北海道生食級干貝(999元/盒)，買回家應該可以吃很爽吧

👉鄧記蟹行竹北旗艦店-用餐心得分享

*******************

想要現場品嚐活海鮮的朋友，店家提供代客料理服務，可以近距離觀賞主廚現場料理，品嚐最新鮮的海味

現場買活體海鮮還可以加代工費現場或帶回家吃，可以省力又可以吃到比餐廳較便宜的價格^^

而且多種料理手法符合不同客人的口味～

今天跟Kelly來這邊享用海鮮配白酒，來個高貴不貴的享受，難怪鄧記蟹行會被稱為”小上引水產”

東港黑鮪魚肉質肥美，一次就能享用4種部位，尤其是大腹部位入口即化

牡丹蝦現在一隻150元，買7送1超優惠！

不僅肉質鮮美，蝦頭的膏超多超甜的~

日本厚岸生蠔現場直接料理，肥美鮮甜超過癮

小米最愛的象拔蚌，生吃很有脆度。

代客料理的菜色挺多的，媲美高級餐廳等級的餐點

活龍蝦料理可以選擇清蒸、鹽烤、明太子、焗烤起司、蒜蓉等多種口味，只要代工費250元起超划算的！

小米最愛明太子龍蝦，鮮香明太子與鮮甜彈牙的龍蝦結合很完美，而且活龍蝦口感就是不一樣

鹽烤、焗烤起司也都不錯。

蒜蓉適合重口味的朋友。

這裡也有少見的活體北寄貝喔！

師傅以酒蒸方式烹調，酒香加上貝類的甜，讓我們吃得非常過癮

👉鄧記蟹行竹北旗艦店-生鮮蔬果.冷凍食品

*******************

除了活海鮮以外，還有當季蔬果大家可以參考選購

還有各式冷凍肉品及海鮮。

大冰櫃還有很多冷凍海鮮，想要價格較低的海鮮可以參考一下。

以上是我們的心得分享，鄧記蟹行竹北旗艦店專賣生猛活海鮮，各種蟹類、龍蝦應有盡有，小資族和老饕們都可以在這得到滿足

想要撿便宜的朋友可以每天都來逛逛，購買超值活海鮮給家人補一補。

👉鄧記蟹行-營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：鄧記蟹行竹北旗艦店

🏠地址：新竹縣竹北市莊敬七街138號

☎電話：03 667 5119

⏰營業時間： 10:00~20:00

官方社群：https://reurl.cc/Z95dQl、https://reurl.cc/WxmENZ

官方Line：@dengji_zhubei

粉絲團：鄧記蟹行『竹北旗艦店』

➡️現金、刷卡交易

竹北旗艦店限定：3000元可以加入會員集點，集點換龍蝦

🌟店家資訊：鄧記蟹行台中崇德店

🏠地址：台中市潭子區崇德路五段168-8號

☎電話：0933 091 666

⏰營業時間：週日-週四 9:30~20:00,週五-週六 9:30~21:00

官方社群：https://reurl.cc/M4xmvK

官方Line：@dengji_crab

粉絲團：鄧記蟹行

➡️現金交易

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我