彰化臭豆腐推薦｜彰化市人氣臭豆腐大升級，在地經營十多年的有心臭豆腐，今年初店面大翻修，以嶄新文青空間與鄉親見面，並更名有心二代目 兄長逆襲！除有招牌香酥傳統臭豆腐，及裹粉酥炸三角臭豆腐，還有麻辣臭豆腐、涼麵都吃得到，內用還有紅茶喝到飽，舒適用餐環境，佛心不漲價，喜愛臭豆腐的朋友千萬別錯過

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有心二代目 兄長逆襲 在哪裡？

在地經營十多年的有心臭豆腐，今年初店面大升級，走文青質感路線，一樣是同位老闆，更名為有心二代目 兄長逆襲，嶄新店面位在彰化市民生路上，周邊也有付費停車場，開車前往不擔心停車問題

有心二代目 兄長逆襲｜ＦＢ

地址：彰化縣彰化市民生路3號

電話：0977 768 810

時間：15:00～22:00



有心二代目 兄長逆襲 用餐環境

有心二代目 兄長逆襲，宛如咖啡廳質感的文青用餐空間，以雙人圓桌為主，一旁也有適合單人的邊桌吧台

內用提供紅茶喝到飽，茶韻輕盈甜度適中，搭配臭豆腐很是解膩

有心二代目 兄長逆襲 菜單

有心二代目 兄長逆襲 販售品項很多元，除有招牌傳統臭豆腐外，還有裹粉酥炸的三角臭豆腐，今日不想吃炸臭豆腐，或想喝點湯，還有麻辣臭豆腐可選擇，想吃更飽足也有供應涼麵，傳統小吃攤用餐環境大躍進，面對饕客們喜好還能調整，從臭豆腐酥度、醬料選擇、辣度、泡菜，有特殊需求都能告知，真的好貼心

麻辣臭豆腐湯頭每日費心自家熬煮，嚴選多種中藥材、搭配朝天椒、花椒費，再加入天然發酵的臭豆腐燉煮入味，辛香濃醇的風味，令人食指大動

有心二代目 兄長逆襲 兩款酥炸臭豆腐基底相同，這款天然發酵2至4小時的臭豆腐，傳統方形臭豆腐，不裹粉直接高溫油炸至金黃焦脆

另一款kim三角臭豆腐，將臭豆腐對切，裹上薄粉酥炸，口感表現上更酥脆一些，小孩才做選擇，點選綜合臭豆腐兩款都能品嚐到

有心二代目 兄長逆襲 餐點

這次與朋友兩個人來攻略，有心二代目 兄長逆襲 三款招牌餐點一次點滿，綜合臭豆腐、涼麵、還有麻辣臭豆腐，真的好過癮

綜合臭豆腐 80元

綜合臭豆腐包含四塊傳統方形臭豆腐，與五塊kim三角臭豆腐，居然只要80元！金黃香酥的外貌，佐以迷人香氣，上桌前將臭豆腐中間戳洞，淋上獨門醬汁、蒜泥，我超愛的標準中部吃法，十足迷人

臭豆腐經高溫油炸至外酥內嫩，淋上添加堅果熬煮的獨門醬汁，及自製蒜泥醬，一口咬下滿是馥郁豆香，交織醇香醬汁，縈繞著宜人辛香感，及濃郁蒜香，若敢吃辣的朋友，還能加點自製辣椒醬，更是香辣夠味

裹上薄粉的kim三角臭豆腐，酥脆度更上一層，咬下卡茲卡茲的香脆感，內層臭豆腐的保水度也掌控的不錯，配上有著淡雅梅香的爽脆泡菜，滋味清新酸甜，巧妙平衡臭豆腐油炸的膩口

麻辣臭豆腐80元

香氣濃郁度不輸傳統臭豆腐的麻辣臭豆腐，整碗滿滿都是好料，有四塊鮮嫩臭豆腐，吸飽香醇鮮辣的湯汁，一口咬下豆香帶著爽口辣度爆汁口感，讓人不禁一口接著一口，略帶嚼感的豆皮，一樣吸附著湯汁，香辣過癮

裡頭還有豐富的時蔬，素食米血香Ｑ糕，口感彈牙軟Ｑ，一樣吸附著麻辣湯頭，鮮香帶勁

涼麵 30元

有心二代目 兄長逆襲除了是臭豆腐專賣，也有販售涼麵，一份30元可愛價位，份量上也頗有誠意

獨門臭豆腐醬汁交織著濃郁蒜泥，搭上彈牙麵條，濃郁醇厚帶著一屢辛香，在炎炎夏日中越吃越開胃！

品嚐一輪下來有心二代目 兄長逆襲，從環境營造大升級到餐點製作過程，還能因應客人喜好貼心客製化餐點，每一處都非常用心，加上餐點單價合宜，內用還有紅茶喝到飽，難怪到用餐時段人潮總是絡繹不絕，特別是來這吃得到三款臭豆腐，喜愛臭豆腐的朋友推薦給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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