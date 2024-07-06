台南永康又有新店啦！台南深耕多年的鐘錶品牌第三間「WANgT x G-SHOCK 形象概念店」終於選在台南永康開幕囉，鐘錶行地點就在中正北路上，有別於一般傳統鐘錶行，WANgT x G-SHOCK 形象概念店，營造著質感空間，純白的建築內販售超過千款鐘錶可挑選，包含日、韓、丹麥、義大利、歐美等超過10種鐘錶品牌，其中又以日系品牌卡西歐及G-SHOCK最齊全，店家保證原產貨，最讚的是價格高貴不貴，最便宜千元不到就能獲得好看的時尚鐘錶喔~

台南 永康鐘錶行「WANgT x G-SHOCK 形象概念店」位置

台南永康也有好看又時尚的鐘錶行，這間「WANgT x G-SHOCK 形象概念店」地點就位於永康中正北路上，靠近永康工業區，距離永康交流道下來約莫2~3分鐘距離也不遠，一旁還有偌大的停車場域，停車相當便利！

從外觀看純白的貨櫃車非常醒目，純白的貨櫃屋，搭配上藍天白天這裡的空間給人一種唯美感，夜晚過來外側打上燈光，也非常有氛圍。

最酷的是「WANgT x G-SHOCK 形象概念店」從白天一路營業到凌晨4點，說他是台南永康最美深夜鐘錶行也不為過！

另外還特別打造一區網美拍照點，提供大家拍照~

往店面走，各類鐘錶擺設的井然有序，陳列在桌上的、正面櫃位擺設著各種品牌鐘錶，整體看起來很舒適~

分別規劃為兩大區鐘錶，一區為日系卡西歐、G-SHOCK系列鐘錶，中間則擺設精品包、眼鏡及香水，價格都還比市價優惠喔! 另一側的鐘錶品牌，主要販售的是義大利、丹麥等歐美國家精品名錶，例如像DIDUN、JONAS JASMIN、MASERATI 瑪莎拉蒂等名錶均有。

超過千款以上的鐘錶，從運動休閒、生活風格、低調奢華、氣質文青款的風格都有喔。

「WANgT x G-SHOCK 形象概念店」開幕活動

目前永康這間「WANgT x G-SHOCK 形象概念店」已經開幕試營運囉!預計於7/13當天舉辦開幕活動，有各式各樣好看活動，這天購買手錶也會相對更便宜!想買錶的人趕緊分享出去囉~~~

開幕資訊

開幕日期：2024/7/13(六)

營業時間：11:30~20:30

夏日派對：13:00-17:30

消費滿額贈(累贈) 消費滿$699 贈精緻甜點乙份(限量) 消費滿$999 贈米妮單肩包/藍寶堅尼托特包 消費滿$3,000 贈$300折價券 消費$6,000 贈香水禮盒(市值$2000) 不限金額 即可獲轉扭蛋一次(內含7-11禮卷高達$1000元!)

精選商品 開幕限定最高75折優惠

開幕特別闖關遊戲 闖關成功即可獲得點心一份及純銀水晶手鍊一條

7/13當天只要憑學生證現場小點即可現折$50

只要追蹤並打卡店家IG/FB/TK就可以免費兌換冰涼飲品

日系品牌G-SHOCK、卡西歐

這裡品牌最齊全的就是卡西歐、G-SHOCK最多款，其中又以G-SHOCK最齊全~

如果你個人獨鍾G-SHOCK的錶，基本上G-SHOCK的錶一律機芯保固一年，可以說來這裡挖寶就對了，不僅種類及款式齊全之外，價格更是比市價更便宜，而且店家保證原產，買到真的賺到喔。

其中，G-SHOCK的鐘錶三眼錶算是他們熱門商品~

CASIO金錶顯貴氣又帶點奢華感，價格同樣高貴不貴喔~

各式各樣的G-SHOCK系列錶均有，不管是傳統的指針型鐘錶、機械錶、電子錶，又或是融入復古風格的復古皮帶錶、色彩鮮艷的果凍色系錶等款式這裡一應具全，而且價格也都相當優惠喔~~

如果有戴錶需求的人，又或是為衣著穿搭的人，真的很適合來這裡逛逛。

G-SHOCK系列智能鐘錶，繽紛亮麗的顏色帶起來好好看，最棒的是買還送同款黑錶帶一副，等於多了一條備份可使用也不錯。

一旁還有另一款智能錶可以與手機連動，將運動後的身體狀況全部做紀錄~

同為卡西歐系列的EDIFICE品牌，主打賽車鐘錶，沒想到這系列也有特別為特定專門運動設計錶款，實在是太酷囉~

日系品牌 DAigitec、 日系品牌 CITIZEN

日系運動潮流品牌DIGITEC電子錶，主要以兼具防水功能，走著運動風格的電子錶設計，簡約好看價格也好親民590~1000均有。

同品牌霓虹燈系列，很適合晚上跑步時使用，重點好看又不貴，問了一下女錶同樣千元以內就能輕鬆購入喔~

日系品牌CITIZEN早期由金城武代言的他們家鐘錶，以具備獨特個性及個人風格鐘錶佔據市場，這品牌設計款質感的風格就讓人很心動~

心愛a挑選的這款，分別有金、銀亮色。

黑色鏡面、簡約風格好好看，享機芯保固一年，再搭配上優惠價格，打折下來也不貴喔。

各式歐美設計名錶

除了日系品牌之外，這裡還有各種來自歐美、丹麥、瑞典、義大利等品牌設計品牌鐘錶，店家也保證真貨，最讚的是本來以為這些歐洲精品錶應該每款至少5千~甚至破萬等價格，但是細看也沒有呢，超過設計款鐘錶，看起來超美又有時尚氛圍的名錶，價格只要幾千元就能入手喔。

如果有在收藏鐘錶，又或是穿搭衣服的需求，這裡的鐘錶還真的可以來買~

鐘錶品牌包含香港、瑞士、義大利、法國、比利時、德國、希臘、美國、英國、蘇格蘭以及奧地利品牌，不管是精品品牌又或是設計款都有，每一款都具備特色。

心愛a看到的超美的奧地利品牌labaoli，鐘錶唯美細緻的外殼好適合穿搭，他們家的款式就是走一個貴氣路線，不過雖然看起來不便宜，但實際上價格真的不貴耶，很適合作為衣服穿搭使用。

各式各樣的鐘錶均有，帶點復古風格的皮革也是不敗流行款~

英國鐘錶Rodger ParKer羅杰帕克手錶看起來也相當有質感，帶點奢華貴氣風格，這款屬於極光系列，鑲真鑽錶盤，同樣屬於機械錶款。

還有瑞士設計款機械錶，不用換電池，酒桶設計的外殼大氣好看，讓鐘錶看起來多了沉穩感！

各式精品包款、香水

除此之外，這裡也有少量的精品包款、墨鏡及香水可挑選，價格都會在比市面上更便宜。

心愛a還詢問了一下櫃位上幾款精品包款，價格約莫2~3千元就可以買到，如果有想購買的人，還是請依現場貨款為主。

香水、墨鏡八折優惠~

這間永康「WANgT x G-SHOCK 形象概念店」有別於其他WANgT鐘錶行，營造的一股生活美感，室內風格讓人逛起來更舒適，且如果是G-SHOCK愛好者，一定要來永康店，這裡的款式可以說是最齊全囉，只能跟你說，想要擁有一款與眾不同的鐘錶，展現及為自己穿搭加分，來這間逛逛準沒錯~

店家名稱：WANgT x G-SHOCK 形象概念店

粉絲專頁：WANgT(實際營業時間請以WANgT官方粉專公佈為主)

地址：台南市永康區中正北路628號

電話：0966205496

營業時間：12:30–4:00

本部落格內照片未經授權不可擅自取用，盜用一律以法律途徑處理！

美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

更多台南資訊你可以瞧瞧