橙義製研所 | 彰化蛋黃酥推薦，隱藏在市場裡烘焙工作室。

橙義製研所 | 彰化知名蛋黃酥大多在北彰化，現在在南彰化田中也能吃到酥脆且質感好的手工蛋黃酥，隱藏在市場裡的小烘焙工作室橙義製研所，販售蛋黃酥、浪花千層蛋塔、可麗露、貝果，接近中秋佳節，蛋黃酥送禮自己吃兩相宜，佳節前送禮可先預訂起來，這裡的蛋黃酥一吃就讓人愛上，品嚐的出店主的誠意。

田中隱密烘焙工作室橙義製研所

會知道橙義製研所是之前看靜香EAT的推薦，橙義製研所的工作室就位於「田中鎮公共造產第二攤販市場」，這裡有數家小店，且有寬敞的停車場，停車方便，橙義製研所就鄰近入口招牌，在田中已經經營了三年多，可能連一些在地人都不知道這裡有販售好吃酥脆蛋黃酥、甜點、貝果。

▲橙義製研所就在「田中鎮公共造產第二攤販市場」，市場招牌正對面是田中三媽臭臭鍋。

橙義製研所商品外觀沒有華麗裝飾，但烘焙產品口味完全不輸給高單價人氣名店，吃過真的能感受到食材跟用料的堅持，除了現場購買，也可以宅配、電話、711賣貨便、LINE預訂。

一顆顆手工製作的蛋黃酥，新鮮出爐！因為老闆跟闆娘製作的甜點小朋友也愛吃，使用食材嚴選自然，自己吃得安心才販售給客人，蛋黃酥使用進口無水奶油、紅土鴨蛋、紅豆沙、麵粉、砂糖，純粹的食材製作出層次酥脆、蛋黃綿密的美味蛋黃酥。

蛋黃酥6入$288/12入$580 (建議提前預約)

一顆顆飽滿金黃的蛋黃酥出爐，吃了橙義製研所的蛋黃酥，讓我心中彰化蛋黃酥排名的名次有了更動，小店家想要闖出名堂且被消費者看見，就必須更用心於口感上，橙義製研所的蛋黃酥值得購買，吃過會變成主顧，不用去名店排隊，直接預訂就可輕鬆購入高質感蛋黃酥。

浪花千層蛋塔$75/兩個$130。

今年開始爆紅的「浪花千層蛋塔」這裡也有製作，而且真的很好吃！千層非常酥脆且不油膩，蛋塔餡香濃滑順，甜度迷人，讓我一口接著一口。

橙義製研所商品訂購單 蛋黃酥七月調整價格6入$288/12入$580 冷凍可麗露60 浪花千層蛋塔$75/兩個$130 貝果系列 冷凍PIZZA(PIZZA餐車起家，必吃人氣商品)

橘色的蛋黃酥紙盒看起來質感很好，送禮很明亮討喜，6入禮盒付塑膠袋，12入的則是附贈紙袋。

我拿到的是六入裝的蛋黃酥，每一顆都很飽滿金黃，色澤讓人垂涎，常溫可放置七天，但是建議沒吃完放冰箱，且盡早吃完才能保留最佳口感喔。另外沒吃完也可以放冷凍，冷凍取出退回常溫狀態也很好吃！

切開後的蛋黃酥真的很脆，是酥脆的外層，不是薄脆乾的那種，吃起來外皮奶香味十足，搭配綿密紅豆沙跟特別處理過的紅土鹹鴨蛋，濕潤度跟脆口度剛剛好，其實一口咬下時我是很驚豔的！這麼隱密的小店有著美味不輸名店的蛋黃酥。而且很多家蛋黃酥放冰箱兩天就容易變軟，橙義製研所還是能保有酥脆口感，拿來送禮不用擔心不酥的問題喔。

▲鹹蛋黃處理的不乾、無腥味，吃起來濕度剛剛好，非常厲害。

浪花千層蛋塔。今年相當流行的花朵蛋塔，這股風潮是從香港傳來台灣，橙義製研所的浪花千層蛋塔外皮薄、酥、脆，不油膩，口感細緻，蛋塔內餡甜蜜滑嫩，帶著香草醬氣息，每一口都是頂尖的滑順口感，非常好吃，甜度也適中。

又脆又嫩的浪花千層蛋塔，真心推薦好吃！大人小孩都會喜歡的口感，沒吃過的朋友們必須買起來。

冷凍可麗露60

橙義製研所的冷凍可麗露是最大尺寸的可麗露，從冷凍放常溫15分鐘就能吃到外殼酥脆、內軟Q的口感，而且烘焙的技術不輸名店可麗露，這一款天使之鈴美名的甜點相當需要技術性，從冷凍直接回溫就能吃到酥脆的可麗露，而且是不用回烤的喔，非常厲害！推薦必買。

外層卡滋帶點酥脆的可麗露，中間如布丁餡彈牙綿密，兩種層次結合，香甜迷人，是法式甜點裡最經典的一款，搭配咖啡、茶飲都很合適。

可麗露的個頭真的很大一個。

野生藍莓貝果$60、鹽之花貝果$50、可可貝果$55、原味貝果$35。

橙義製研所的貝果退冰就能吃，也可以微波加熱或者烤箱加熱，也可以平切後稍微用平底鍋烤過一下，水浴法製作的貝果，還有買7送1的活動(採價低者為贈送)，我是放冷藏吃，吃起來口感很Q不硬。

法芙可可貝果$55。使用法芙娜巧克力，吃起來可可味道濃郁，中間還有爆餡可可，香濃不甜膩，微甜的風味很棒，口感也不會太硬，是軟Q的，單吃就很好吃。

每一款吃下來都能感受到滿滿的誠意，特別是蛋黃酥，甚至比名店的更好吃，趁著中秋節之前先訂購起來，平常送禮自己吃也很方便。