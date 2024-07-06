週末和老公南下參加大學同學的婚宴～吃了一場南部式的澎湃辦桌！最後一人一杯獨享杯的哈根達斯冰淇淋真開心～我們拍了一些菜色照片和大家一起分享辦桌美食❤️

▼我們抵達時，賓客們正熱絡地聊著天，等待婚宴開始。

▼不免俗地看一下菜色，辦桌廠商是聞香閣宴會餐廳。看介紹，聞香閣是一家傳承三代、經營超過70年，以辦桌起家的老字號，在高屏地區頗負盛名。

宴席開始後，一道道菜色陸續上桌，讓人目不暇給。

▼第一道菜是海陸大拼盤，有鮑魚、烏魚子、生魚片、小卷、炸物！食材新鮮，烹調得宜，份量也多，期待已久終於開桌，大家筷子蜂擁而至😋

▼接著是一品海皇羹，很經典的辦桌菜，羹湯味道鮮美順喉，料多實在，每一勺撈起來都是滿滿的料！吃起來超級滿足～大家也很喜歡，基本都有吃兩碗！

▼蔘味百菇燉土雞盅，好香啊～湯頭溫和鮮美，雞肉軟嫩入味，菇類吸附了湯汁的精華，吃完有種被滋養了的感覺！

▼金蒜清蒸小龍蝦也是道經典的辦桌菜色，龍蝦肉質Q彈飽滿，蒜香十足，讓人越吃越餓耶…好期待下一道菜！

（中場插播，新人與雙方家長上台敬酒～我和老公也來乾一杯！）

▼佳餚繼續上菜，紅蟳拼櫻花蝦原籠米糕，也是辦桌菜長青！紅蟳肥美鮮甜，櫻花蝦香氣逼人，米糕軟Q不黏牙，一碗米糕、澱粉下肚，終於安撫躁動的肚子，不過還是要吃到最後一刻！

▼剁椒冰鱈魚是一道又辣又爽的料理，鱈魚肉質細嫩，剁椒醬汁微酸微辣，非常開胃，就著這醬汁我應該能配兩碗米飯，超下飯的～

▼酥皮焗烤豬肋排是小朋友的最愛，同桌小朋友把媽媽的份也包了😆豬肋排肉質軟嫩刷上醬汁烤得香濃，啃起來很唰嘴。

▼虎掌燒山藥百果是一道豐盛的燉菜，虎掌就是豬筋蹄，和山藥、百果、紅椒等食材燉得軟透入味，又是一道開胃下飯的好菜！

▼魚翅燉佛跳牆是婚宴上必備的壓軸菜，用料豐富，湯頭濃郁鮮美，即便吃到最後很飽了，還是得來一碗才滿足，畢竟看大家吃得這麼香～

▼最後甜點是哈根達斯冰淇淋！還是一人一杯獨享杯！為這場美味的辦桌婚宴畫下一個甜蜜的ending❤️

這場婚宴讓我印象深刻的，除了很放鬆自在之外，辦桌菜色也是經典美味份量足！讓人吃得心滿意足，如果各位朋友在找高雄喜宴辦桌廠商，不妨參考看看聞香閣宴會餐廳，感受南部辦桌的熱情與豪爽！

聞香閣宴會餐廳

地址：屏東縣潮州鎮四維路550號

電話：08-780-3338

營業時間：10:00-20:30（週二休息）



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