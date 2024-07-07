虎珍堂｜虎哩呷甜甜，金黃地瓜甜蜜禮｜中秋禮盒推薦+1｜雲林伴手禮｜虎尾景點下午茶

虎珍堂｜虎哩呷甜甜，金黃地瓜甜蜜禮

▎我想買買： 虎珍堂，虎哩呷甜甜

有著古味情懷的雲林虎尾，又稱為蕃薯故鄉，其中又以水林地瓜最為有名，令台灣在世界闖出一片天。而這間深耕虎尾多年的虎珍堂，以虎哩呷甜甜的地瓜小點和伴手禮扛起招牌，是台灣唯一地瓜糕點專賣店，也是雲林排隊伴手禮名店。

將雲林在地引以為傲的農特產地瓜，添入巧思反手化為金黃甜蜜禮，讓地瓜穿上新衣，活出新風貌，像是憨吉濃濃乳酪和門市限定的虎月燒，都是虎粉們的好評推薦～今年中秋傳情禮盒，選它正解！

虎珍堂｜品牌介紹

雲林虎尾的建築街道上，處處刻畫著歷史留下的歲月痕跡，每年都會吸喜許多老派靈魂愛好前往細品遊賞，位於虎尾第一街中山路上的虎珍堂菓寮店，老屋前身為近七十年歷史的正義百貨行，大抵保留了老屋原始氣息，結合上雲林軟食力，水林地瓜的精彩魅力，將古今時空交錯於這美好一刻

一旁的繽紛造景燈籠鳥居巷，是復刻過去「五間厝神社」鳥居，因【起街百歲祭活動】而高掛滿絢彩繽紛的燈籠與祈福絲帶，穿越鳥居的感受特別好，感覺會收到滿滿的祝福呢

虎珍堂菓寮店的一樓，分割為櫃台、虎月燒製作台和伴手禮區，以暖木色、燈籠和復古地磚，呈現老台灣風情；除了可現場挑選喜愛的地瓜糕點，也能至虎珍堂官網線上購買伴手禮喲，一鍵下標、手刀購買，超省時方便！

直上二樓空間，用心將場地還原成當時百貨彩妝嫁粧店的裝潢原貌，結合上情懷老件與古物，好心情無限。

目前僅開放午茶體驗，無提供參觀，非常建議點份限定午茶入坐，一起在金黃色的甜甜時光裡，閱覽虎尾的百年精彩

虎珍堂在當地共有兩間店舖，另一間位於自強街角處的虎珍堂本舖，則以整模糕點和伴手禮為主，

店內氛圍古色古香，角落設有靜心和室，當陽光輕柔撒入，心情格外幽靜。虎尾美食底加、台灣伴手禮推薦

虎珍堂｜產品介紹

◍━━ 門市限定-虎月燒｜＄60 ​━━◍

▸ 經典原味｜日式抹茶｜紫薯卡士達

虎月燒現點現做，將銅鑼燒烙印上萌萌虎字樣後，吸睛指數立馬大提升，外帶包裝也十分萌Q討喜，綿甜的萬丹紅豆配上憨吉乳酪，樸實純粹的經典原味，是米的最愛；

或是抹茶憨吉乳酪搭佐飽滿紅豆餡麻美賣，這對神仙組合配上地瓜甜香意外很match！還有這枚紫薯卡士達也是萬人迷，奶香卡士達包裹著紫薯乳酪，柔滑綿密的內餡與蜜甜餅皮超合拍

◍━━ 內用限定下午茶 ​━━◍

▸ A｜飲品+糖都本土二砂1包+祈願籤＄149

▸ B｜飲品+虎月燒(2選1)+祈願籤＄149

▸ C｜飲品+每日精選蛋糕1份+祈願籤＄199

內用有三個組合可以選擇，推薦現點現做的虎月燒或是精選蛋糕，搭配二樓的復古時光，這個午後特別迷人

▎憨吉濃濃乳酪- 經典原味｜750

此款為虎珍堂的經典之作，以50%地瓜與 50% 純乳酪的濃情結合，地瓜的香氣甜度，搭配乳酪的綿柔口感，還有微退冰後的冰淇淋口感畫上幾分重點，此款也是虎粉的心頭好

▎紫薯流心餅

▸ 8入 ＄460｜12入 ＄680

甜香的蜂蜜軟麥芽，以酥皮完美包裹住，每口都能感受到紫薯的淡雅香氣

▎米吉林．地瓜米薯球(袋)｜＄170

▸ 甘梅薯條｜醬香豆腐乳

將小碎米巧手華為萌萌球形小零嘴，有兩種口味，

梅香裡帶點甜，直接把甘梅薯條變成促咪的米香脆感耶，

還是有著情懷醍醐味的醬香豆腐乳也不錯，鹹甜脆口又健康低負擔，一口一菓超唰嘴

▎天然地瓜脆片(袋)｜＄170

內含三色地瓜脆片，分別為黃金地瓜脆片、蛋黃地瓜脆片和紫心地瓜脆片，

迷人的厚度呈現出極好的脆感，也更能感受到地瓜的獨特甜香，米自己蠻愛這款的，卡滋卡滋的療癒脆響，一個失手會消失半包！

虎珍堂｜我想買買

◕━━ 虎珍堂｜虎哩呷甜甜 ​ ━━◕

▎我想買買： 虎珍堂，虎哩呷甜甜

虎珍堂｜品牌資訊

虎珍堂菓寮店

評分： / 4.2

地址：63241台灣雲林縣虎尾鎮中山路13號( 地圖 )

電話：05 632 3639

營業時間

星期一: 10:00 – 18:30,



星期二: 10:00 – 18:30,



星期三: 10:00 – 18:30,



星期四: 10:00 – 18:30,



星期五: 10:00 – 18:30,



星期六: 10:00 – 18:30,



星期日: 10:00 – 18:30

星期一: 10:00 – 18:30, 星期二: 10:00 – 18:30, 星期三: 10:00 – 18:30, 星期四: 10:00 – 18:30, 星期五: 10:00 – 18:30, 星期六: 10:00 – 18:30, 星期日: 10:00 – 18:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎Facebook｜Instagram

▎官網：虎珍堂

▎門市：請點我

┺ 鄰近收費停車場｜CITY PARKING虎尾中山站、路邊停車

虎珍堂｜店家地圖

▸ 虎珍堂本舖

電話：05-6328835

地址：雲林縣虎尾鎮自強街147號

營業時間：

平日｜10:00-18:30

週四｜9:00-17:00