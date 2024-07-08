在地老饕帶你吃！鮮見麵，手工現桿爆汁小籠湯包、豬肉餡餅、辣味皮蛋麵，小資最愛平價麵食通通就在這！

台中大里人氣平價美食＂ 鮮見麵 ＂搬家囉！！新店址就在大里爽文國中旁，店內以平價麵食、餅食、小菜為主，對於餐點更是堅持現點現做，尤其小籠湯包、蔥油餅、豬肉餡餅、綠豆鍋餅等餅食，都是手工現桿現做的美味。

外牆還有放大版的小籠湯包及蒸籠超可愛，要不是盆栽太多，我真想在這邊拍些假掰照片，看來以後門面又會變成大里人氣拍照打卡點囉！

要不是知道這是大里人氣麵食店，阿某光看外表還以為爽文國中旁怎又開了一家咖啡店。

鮮見麵新址不只是地點離小涼更近，且店內還有不少蒸籠來做牆面造景，搭上白色底更顯文青麵店風格！

白磚的櫃台好顯眼又時尚，一整個給人乾淨舒適的用餐氛圍。

鮮見麵菜單 ，以各式經典餅食、風味乾麵、餃子、湯麵、湯品為主，麵食均是每日現點現手工製作，所以需要一點時間等候，所以很建議可以先夾滷味小菜、及麵食來享用唷！

店家也有提供外送服務，３公里內滿５００元就可免費外送、４公里滿１０００元以此類推或打電話詢問，建議需要外送的朋友可提早打電話訂購（店內早上９點後就有人員）。

來到鮮見麵除了麵食以外，非點不可的就是餅食、手桿小籠湯包、牛肉捲餅、手工蔥油餅、綠豆鍋餅等，小涼都很推薦唷～

吃麵食、麵點中不可或缺的另一靈魂就是 小菜滷味 啦！！看看這色澤每一樣食材都滷得相當入味喔！

滷味小菜價格透明化！！每日提供13種小菜供顧客挑選，夾好給服務人員結帳，就會幫你切好再送上桌，如果有不吃蔥薑的記得告知一下唷！

餐具都放在烘碗機內，自由拿取、衛生滿分～～～

很喜歡醬料區的牆面字言＂麵要常吃人要常見＂，快約好久不見的好友們來吃麵吧！

醬料區提供了薑絲、醬油、店家特製辣油、蔥醬油、香油、醋、甜辣醬等，均請斟酌拿取囉！

鮮見麵每日中午１１點就營業，不到一下子人潮就瞬間湧入，所以小凉很建議需要外帶的朋友可以提早電話預訂，阿某加上現場的人潮可是要稍等一下下囉～～

我本來還想說我平日來應該還好，想不到人氣店就是不一樣，加上餐點的價格完全就是小資族的最愛，更是附近上班族的愛店！

滷味小菜都會幫客人切好，撒上蔥花、薑絲並淋上香油才上桌！

看這小菜的色澤就能知道滷的有多入味囉！且醬香入味不死鹹，豆干、甜不辣軟中帶Q超唰嘴！！

隔間肉搭上薑絲一起入嘴我覺得更好吃，Q彈帶軟嫩很有口感呢

手桿小籠湯包 (每日限量)，均是現點現做，所以需等候(如趕時間者；建議先電話預訂)，且這小籠湯包每日有限量供應，畢竟鮮見麵堅持每日備料，手桿麵皮現包現蒸～～～

剛蒸好上桌的小籠湯包，那白胖的樣子好誘人～～ 一籠內有８顆小籠湯包唷！

夾起一顆小籠湯包，明顯的感受底部有點沉，那湯汁快爆出來！

來一顆小籠湯包的爆汁照片，你就知道這湯包有多Juicy~~

小涼習慣一口一顆湯包入嘴，姐是有練過的喔（平時就愛喝熱湯），湯包在嘴內輕輕一咬破，湯汁瞬間湧出順著舌尖流向喉嚨，鮮美的湯汁與肉餡的香嫩完美地結合在一起，鹹中帶辣香的美妙滋味，讓人一顆接著一顆吃！！

紅燒牛肉麵 （每日限量）

牛肋條因帶有少許筋膜，在燉煮間筋膜受熱後與油花交融一體吃起來軟Q、並吸滿湯汁的美味、那極致的口感絕對讓你不停翻轉欲罷不能！

牛肋條不只是入味又好入口，就連長輩也可輕鬆吃的軟嫩喔!!!

麵條吸附湯汁，每一口吸上來都是精華啊！且這紅燒牛肉麵的湯頭相當清爽，不會很死鹹且尾韻還有點甘甜味兒呢

辣味皮蛋麵 ，如果你本身不吃辣，卻又超愛皮蛋的朋友，無需要擔心，再點餐時告知服務人員，即可為你客製化出不辣的皮蛋麵，這也是小涼覺得鮮見麵很貼心的地方，就算人潮多生意忙碌，依舊會替顧客著想。

除了精心熬煮的肉燥以外，還給了不少皮蛋及拌入自己手工炒製的辣油以及蔥花，建議均勻拌入讓麵條整個扒附著醬料、醬汁，再享用！

全部攪拌均勻後，吃起來的口感屬於濃厚系！沒有皮蛋的腥味，多了肉燥的鹹香味十足，加上微微的辣香更迷人，尤其醬香以及麵條的彈性，讓人細細咀嚼那獨特的滋味，一口接一口不想停啊！

豬肉餡餅 是來到鮮見麵必點的手工餅類之一！且這餡餅可是會爆汁燙口，建議上桌後就立馬開吃享受熱騰騰的美味，但請小心衣服別被肉汁給噴到XD

一咬口！湯汁就宣洩流出！小凉為了要呈現湯汁的豐厚，我浪費了！ 還好是流入湯匙中、還可以在倒回去餡餅內XD，那鮮甜的肉汁不膩嘴加上外皮Q帶勁，肉餡飽滿豐富，一口咬下香氣四溢，口感層次分明，每一口都能享受滿滿的餡料，這點真的很棒！

燙青菜 ，這天忘了先問是啥青菜，結果上桌是我不愛的大陸妹XD 還好姊妹們都很愛鮮脆的大陸妹，且淋上肉燥更帶出時蔬的甜~

原味牛肉捲餅 ，這純手桿麵皮和機器產出的麵皮，差別在厚度和嚼勁，這也是為啥小凉特愛手工麵點的因素。

柔韌帶勁的餅皮抹上特製甜麵醬，再裹著香味四溢的柔嫩牛肉與蔥段，那入嘴多層次的口感，也因為小蔥段的加持更多了蔥辛味，且牛肉捲餅吃起來也不會過乾，讓人一口接著一口細細咀嚼出美妙的滋味阿～～

手工蔥油餅 均是現點現做，散發出一股麵香，也吃得出揉麵人的手勁，費時費力的真功夫，讓顧客吃起來是有層次感的喔!

外皮酥脆、內餡紮實軟Q，吃起來口感層次豐富，還有飽滿的蔥花與蔥香，總讓人一口接著一口吃到停不下來!!

吃完鹹食麵點後，來個甜點就非 綠豆鍋餅 不可！！

手工揉麵糰後加入自調綿密軟滑綠豆沙餡，不甜膩加上酥香又有嚼勁的餅皮，不管飯後或是當正餐吃都很涮嘴，重點沒有我擔憂的油耗味，且冷掉依舊好好吃唷～～

吃完餐點，別忘了！將餐盤、餐具放在自助回收區唷～～

鮮見麵 新址就在爽文國中旁，所以學校周邊也有不少停車格，且在東榮路跟永大街口也有個收費停車場，停好車再走過來很方便唷！！

鮮見麵

電話：04-24061417

地址：台中市大里區永隆三街6號

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00

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