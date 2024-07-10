南投中興新村．Tapas+塔巴斯烘焙工坊

位在南投中興新村裡，有間外觀不甚顯眼

但卻有著高人氣的烘焙工坊「Tapas+塔巴斯烘焙工坊」

Tapas+塔巴斯是販售著多口味手作披薩及歐式麵包為主的專賣店

不管是披薩或歐式麵包都是均一價的價位

手作披薩一個約10吋的大小，每款價格統一為$250

手作歐式麵包的份量不小，每款價格統一為$65

除了價格不貴之外，更佛心的是，店家用料不手軟

披薩和麵包都有著滿滿的餡料在裡頭，讓人吃的很滿足

不管鬆軟帶點嚼勁的披薩，或是口感紥實飽滿的麵包都好吃

也因披薩不僅份量大且真材實料，CP值高且好吃

因此也榮登為孩子們目前心中的披薩NO.1

邊吃邊說是目前吃過最好吃的披薩，也直呼之後還要再來吃

因附近還有兒童公園、中興新村員工消費合作社、小白宮及具特色的郵票牆

所以來Tapas+塔巴斯加除了吃披薩外，也可以順遊周邊的景點

最後也要提醒大家，不管是披薩或是麵包

建議可以先打電話來預訂，這樣才可以順利吃到想吃的口味

不然就得視現場麵包出爐及販售狀況購買囉



Tapas+塔巴斯加的店面還蠻低調的

因為沒有招牌，只有在門口正中央上方印有「TAPAS+」的字樣而已

店內空間不大，裡面都是工作區而無內用座位區

僅有在店外放有一張桌子和多張椅子

讓客人取餐後也可以坐在外面把PIZZA吃完再走

看了網路介紹後，臨時在當天早上才打電話預訂的我們

很幸運地還訂的到PIZZA，所以也趕在指定時間前抵達

環顧店內環境，除了烘焙相關器具及工作區外

就只有門口放有一張桌子及兩個移動式的置物架而已

就連價目表都是直接放在桌上的呢

上圖是歐式麵包和一款原味吐司的價目表，均一價都是$65

麵包是以乳酪為內餡的口味為大宗

再與葡萄、堅果、蔓越莓或地瓜、（白）巧克力、芋頭和橄欖…等食材搭配

數一數，歐式麵包的口味竟有 15種呢

這可讓號稱麵包鬼的游小熊看了好心動，都好想吃喔

像是當時可購買的麵包裡，有一款是辣味重乳酪也很特別

是蠻想買來吃吃看，但擔心孩子們不敢吃辣，所以就放棄了

另外還有像是芋泥乳酪和白巧克力乳酪，也都很想嚐嚐看

可惜當天現場沒有，不然應該要買回家吃才是

另一張是披薩的價目表，數了一下，披薩的口味也蠻多的

有甜有鹹、有素食也有葷食，但不管什口味，均一價都是 $250

因為有事先預訂，所以來的時候只要告知預訂的資料即可

等著拿披薩時，看到架上還有一些麵包

游小熊也詢問了當下有的口味及是否還有額度可購買

婆婆人很好地告知有什麼口味後，游小熊也買了一個來嚐嚐

拿到剛烤好的披薩和麵包，剛好店家前的座位區有空位

一家四口索性就坐下來直接吃就好

「橄欖彩椒德式香場披薩$250」

我們點的是這款橄欖彩椒德式香場披薩

上面的料鋪的滿滿的，有好多的彩椒、橄欖和德式香腸

薄皮的餅皮吃的到Q彈的韌度及麵糰香

再搭配鋪在上層的食材，口感和口味都很豐富

孩子們一直邊吃邊讚嘆著說披薩好好吃

是他們目前吃到的NO.1披薩，也直嚷嚷著下次一定要再來吃

「巧克力乳酪$65」

歐式麵包的外觀雖然也不怎麼起眼

但還蠻大一個，而且一個才$65，很便宜吔

麵包吃起來是游小熊喜歡的那種紥實的口感

內餡是巧克力+乳酪的組合，兩者口味不僅不違和而且好吃吔

巧克力不甜，乳酪也不會太酸

微苦甜+微奶酸的滋味，再搭配紥實的麵包

一整個很搭也很好吃啊啊啊~

同場加映I:老胡麵館

一家四口嗑完一整個披薩後，來到附近走走逛逛

這裡也有不少吃的，像是這家老胡麵館就好多人

也讓聞到香味的陳小銘，也想用坐下來吃點鹹的

剛好有位置，那麼就坐下來再點一些東西來吃吧

菜單有兩張，黃色的是滷味的菜單、藍色是主食的菜單

滷味的選擇性還不少，有豬和牛的各部位滷味，價位約$10~$70

主食則是以麵食為主，有湯麵、乾麵、湯類和幾款單點的料理

因為才剛吃完披薩，所以只點了一些來呷氣味就好

我們點了一碗牛肉麵、榨菜湯麵、炸排骨和一些小菜

本來孩子們都說不餓，不想吃麵的

結果吃了一口牛肉麵後，孩子們都覺得超好吃

所以一整個食慾大開，還沒吃完一碗就直說要再點一碗來吃

而老胡麵館的麵條硬度是游小熊喜歡的那種口感

偏硬一些些且帶有點兒嚼勁和韌性的口感

炸排骨也蠻好吃的，泡菜太酸且太生了些，滷味尚可

整體來說麵食好吃，小菜可能我們沒點到對的這樣

「老胡麵館」

南投縣南投市光華路98號

04-9231-2845

營業時間:

週二~週三：11:00~14:00

週四~週日：11:00~14:00、17:00~19:30

週一公休



同場加映II:中興新村員工消費合作社

離開老胡麵店後我們來到旁邊的員工消費合作社

先前我們也有來過一次，所以這次特地再來補貨

佔地不小的賣場共有兩層樓，一樓主要是以食品為主、二樓則是以生活用品為主

一樓販售的商品真的是琳瑯滿目的

除了賣有不少團購的伴手禮也有一些在好市多有販售的東西

在這裡繞上一圈，還可以看到不少以前小時候才會吃到的古早味餅乾糖果

價格的話可能不是最便宜，但也不會太貴

來這裡還真的蠻有像是在挖寶的感覺，若有來中興新村的人也可來這裡逛逛

我們逛了一圈，也補給了一些乾糧和飲料就結帳離開

「中興新村員工消費合作社」

南投縣南投市光華十路2號

04-9233-1419

營業時間：08:30-18:30

全年無休

同場加映III:中興新村兒童公園

採購補給品後，讓孩子們到了對面的兒童公園裡再玩一會兒

上次來中興新村也有來這裡玩，所以孩子們馬熟門熟路的四處玩去了

在這裡又待了約莫快一小時，我們也準備要往這天下塌的民宿去了

「中興新村兒童公園（光華公園)」

南投縣南投市光華路98號

04-9231-2845

營業時間:24H

【後記】

很臨時地決定要訂PIZZA吃

也很幸運地還訂的到且吃的到

也很隨性地看現場有什麼口味的麵包就買什麼

沒想到，不管是披薩或是麵包，吃了都讓人覺得很驚豔

尤其孩子們對於披薩一直給予高度的評價與肯定

直呼比一般常吃的連鎖披薩好吃很多倍（必X客、達X樂、拿X理)

還直問下次什麼時候要再來南投，他們一定要再來吃，可見多喜歡

但除了披薩，其實游小熊也很推薦麵包

那紥實的麵包口感和內餡的搭配都很棒

且麵包的口味也好多，看了都好想吃

所以下次如果要再來南投玩，不管是否會來南投市

一定都會再特地繞過來塔巴斯加吃披薩和買麵包的^^

【延伸閱讀】

(註:因南投來的次數不多，所以分享其它縣市的文章，還請見諒）

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店家/景點資訊

店家名稱：Tapas+塔巴斯加烘焙工坊

所在地址：南投縣南投市光華路82號

營業時間：日 三 四 五 六 11:00-19:00

店家電話：04-9235-1009

評價：★★★★★

備註資訊：

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航