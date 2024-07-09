不遠露營度假山莊｜台版夢幻童話合掌村就在這裡～一泊二食最低每人只要1250元，苗栗露營推薦，苗栗親子旅遊。

不用飛日本~在台灣也有超夢幻的童話合掌村，苗栗三義新開幕的【不遠露營度假山莊】，主打超適合懶人的旅遊路線，包含豪華野奢帳篷還有超可愛的石茅屋，粉絲專屬優惠最低每人只要1250元起，就可以享受一泊二食（早餐＋晚餐），另外也有更豪華的吃＋住＋完方案，從早餐+下午茶+晚餐通通幫你包，還可以體驗超夯的鐵道自行車，同樣也是超划最低三千元有找！

❤️粉絲專屬福利❤️

透過官方預訂告知「我是肉依粉絲」，即日起～2024/7/15為止暑假平日旅遊專案，預訂野奢三帳送一帳(12000元)，石茅屋三間送一間(16000元)；等於每人一泊二食入住野奢帳最低只要1250元起，人一泊二食入住石茅屋最低只要1500元起。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

不遠露營度假山莊 環境分享

▼【不遠露營度假山莊】位於苗栗縣三義鄉，位置在半山腰路況不會很差，開車十分鐘就可以到知名的金榜麵館和便利商店，交通非常方便，同時附設有免費停車場，也可以停放大型的遊覽車。

▼【不遠露營度假山莊】擁有大片的草原綠地，很適合親子、朋友或情侶來跑跑跳跳，空間很大可以進行多元活動。

▼【不遠露營度假山莊】設有小朋友最愛的遊樂設施，溜滑梯、單槓、盪鞦韆和跳跳床，夏天時還有消暑的游泳池滑水道，超級豐富且齊全～

不遠露營度假山莊 地圖

不遠露營度假山莊 收費模式

不遠露營度假山莊 茅草屋

▼【不遠露營度假山莊】的茅草屋外觀超可愛，讓人彷彿一秒來到日本的合掌村！

▼【不遠露營度假山莊】的茅草屋房間可入住兩人～四人，空間寬敞住起來很有舒適感。

▼【不遠露營度假山莊】茅草屋房間裡備有冷氣，同時提供齊全的盥洗用品（沐浴乳、洗髮乳、牙刷、牙膏、水），還有吹風機及毛巾通通準備好。

▼【不遠露營度假山莊】每間房間都有乾濕分離的浴室，獨立空間洗澡起來更舒服。

▼【不遠露營度假山莊】每間房戶外還有個專屬的桌椅區，可以在這裡聊天互動和吃晚餐！

▼【不遠露營度假山莊】茅草屋晚上點燈後別有一番風情。

不遠露營度假山莊 野奢帳

▼想體驗露營但又不想自己準備，推薦超夢幻的【不遠露營度假山莊】野奢帳，只要一卡皮箱就能入住，每帳可入住兩人～四人，裏頭包含兩張雙人床墊＋木頭桌，並貼心準備牙刷、牙膏、水和延長線可使用。

▼【不遠露營度假山莊】野奢帳內有冷氣和電風扇，實際住起來很涼爽舒適不會熱！

▼【不遠露營度假山莊】的野奢帳在夜晚點燈後超浪漫，無光害的天氣下還能看到滿天星星！

▼【不遠露營度假山莊】野奢帳的浴廁空間是大家統一使用，提供沐浴乳、洗髮乳還有吹風機。

不遠露營度假山莊 懶人套裝方案

【不遠露營度假山莊】懶人套裝方案包含一泊二食（住宿＋早晚餐），還有一泊三食一樂（住宿＋早晚餐＋下午茶＋鐵道自行車），粉絲專屬最低每人只要1250元起就可以體驗，ＣＰ值非常高！

▼入住會提供每人200元下午茶兌換卷（一泊三食限定），可以到園區內的鹿角咖啡享用，分為戶外和室內的空間，種滿各式各樣的植栽超漂亮好拍，餐點無論是飲品或是鹹食甜點通通有，餐點吃起來也非常有水準。

▼晚餐提供火鍋或是烤肉的選擇，會依照入住人數提供適合份量，以超有儀式感的華麗木箱裝取，讓大家可以自行料理享受烹飪的樂趣，會依照季節變化食材，這次體驗的烤肉包含三盤肉品＋一盤海鮮＋一盤蔬菜＋一包吐司＋飲料，食材用料超霸氣，居然還能吃到生食級干貝！

▼隔天的早餐是採取自助吧的模式，7:00~10:00期間可到大廳享用，包含台式粥品、義大利麵、炒蛋、雞塊青菜、麵包等，飲品則有紅茶豆漿和咖啡。

不遠露營度假山莊 入住心得

不用花大錢就可以體驗懶人渡假，【不遠露營度假山莊】應該是苗栗ＣＰ值最高的住宿，從環境到設備都能感受到店家用心，快趁著暑假專屬優惠一起和親朋好友來玩！

店家資訊

不遠露營度假山莊

粉絲團 : 不遠露營度假山莊 FB

官網：https://www.close-2.com/user/login

電話 : 0911-233-810

地址：苗栗縣三義鄉雙連潭道路9鄰199號

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food