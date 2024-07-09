好饈鉄板燒｜網友激推台北CP值最高的鐵板燒，頂級龍蝦和牛不用百元就能吃!

被網友激推台北CP值最高的鐵板燒到底多強，在網路飽受好評的這家【好饈鉄板燒】，主打用平價就能吃到高水準餐點，還有高檔的日本和牛和龍蝦食材，甚至只要千元有找的價格，內用更享有白飯、湯品、飲料吃到飽，以親民價格就能吃到精緻的料理手法，顛覆我對平價鐵板燒的想像!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【好饈鉄板燒】位於台北市大同區承德路，地點就在台北車站京站地下三樓的美食街裡，是高檔鐵板燒【TBS剔邦饈Teppanyaki】推出的平價鐵板燒品牌，沿用母品牌的精神「鐵板燒就是要吃的熱，吃的燙，吃的饈，吃與師傅的互動」，用最便宜的價格吃高級的食材，生意很好每次經過人都超多。

▼【好饈鉄板燒】店內以灰色系搭配霓虹燈裝潢，在時髦中增加活潑的氛圍感，分為鐵板前吧檯和獨立的座位區，空間寬敞不擁擠，無論是自己或和朋友來都很適合~

▼【好饈鉄板燒】自助吧提供湯品、白飯、飲料無限享用，湯品裡的料很多誠意十足，內用不會額外收取服務費。

菜單

用餐不收取服務費

餐點介紹

超值日本和牛雙饗餐💰1699元

▼每人千元有找的超值日本和牛雙饗餐，可以吃到日本和牛三吃、松露、生食級干貝等高檔食材，再加價99元更能直接升級成龍蝦，整體來說CP值超高!

松露蛤蠣蒸蛋

▼首先端上熱呼呼的松露蛤蠣蒸蛋，吃起來口感相當綿密，帶有淡淡的松露香氣，裏頭還能挖到飽滿的蛤蠣!

豆芽菜/高麗菜

▼套餐每人都會提供豆芽菜和高麗菜，現炒的蔬菜份量給的不少，炒得很清脆夠味，不會過於油膩，可以選擇要不要加辣。

干貝杏鮑菇

‘▼創意料理的干貝杏鮑菇，在鐵板快炒出陣陣的香氣，吸附醬汁的杏鮑菇非常多汁，頂頭奢華放上三大顆干貝，煎到金黃的模樣單吃就很美味!

和牛三吃 – 香煎原味、蒜香胡椒、醬燒牛筋

▼嚴選比臉還大的日本頂級和牛，以三款不同料理方式打造變化，擁有粉嫩色澤的香煎原味，入口帶來濃郁的牛肉香氣，直接吃就超級銷魂!

▼第二款和牛吃法蒜香胡椒，同樣保留了和牛入口即化的口感，伴隨著迷人的蒜香美味升級~

▼最後一吃則是重口味的醬燒牛筋，鹹鹹香香，有著滿滿的和牛油脂香氣，搭配白飯吃起來十分夠味!

起司岩龍蝦

▼只要銅板價就能升級的起司岩龍蝦，雖然平價但用料豪不馬虎，肉質飽滿細緻，蝦肉輕輕一拉就起來了。蝦頭還有搭配起司焗烤，整尾龍蝦每一口都有著不同的變化!

甜點-蛋糕

▼點選套餐還會附贈甜點乙份，同樣在自助區可以自行拿取(每人一塊)。

用餐心得

想吃高檔的鐵板燒不用花大錢，位在台北京站的【好饈鉄板燒】，CP值真的高到無話可說，以親民的價位提供高水準的料理，從平價的肉品到頂級和牛通通有，還有龍蝦和生食級干貝等海鮮，可以依照自己的預算來點餐，最讚的是白飯、湯品和飲料可以無限享用，吃完真的會飽到不行啊!

店家資訊

好饈鉄板燒 京站店

粉絲團 : 好饈鉄板燒FB

電話 : 02-2558-2220

地址：台北市大同區承德路一段1號(京站B3)

營業時間： 11:00-21:30(平日)/ 11:00-22:00(假日)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food