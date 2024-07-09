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聽說他們家的牛肉湯頭是屬於清爽順口又帶著淡淡的中藥香的口感！

喝起來對身體比較無負擔，吃完一碗牛肉麵後也不會太燥熱！

看到這分享，企鵝心動到馬上約朋友去用餐🤣

身為土生土長的中壢人平常最喜歡的就是牛肉麵啊

今天就跟著企鵝一起來看看中壢夜市旁這間特色麵店吧

中壢夜市美食｜尋味麵舖

尋味麵舖餐點以牛肉麵、乾拌麵、雞湯、涼拌小菜等為主

店裡每一位師傅都是是在業界從事餐飲25年以上，非常的有經驗

在他們家用餐時可以品嘗到和以往不一樣的口感和高級餐廳不相上下的專業的水準！



餐廳位於中大壢中和中壢夜市附近，價格不貴份量又實在👍

每到了用餐時間都可以吸引很多的學生和上班族來用餐～

如果不想排隊的朋友建議避開用餐尖峰哦❤️

尋味麵舖 店面資訊

尋味麵舖的詳細地址為桃園市中壢區中央西路二段265號

這裡就位於中大壢中和中壢夜市的附近，交通方便又好停車～

很適合和朋友約在這裡聚餐！

尋味麵舖 用餐環境

內用的座位數有吧檯和四人桌～

想自己一個人來吃或是約三五好友一起聚餐也ok

他們家的環境是非常乾淨和整齊的~用餐的過程中聞不到任何的油耗味👍

跟一般常見的小吃店完全不一樣！在這裡用餐有種溫馨又讓人覺得舒適的感覺

尋味麵舖的餐具醬料皆為自取～而且連這裡都整理的很乾淨👍

幾乎看不到酸菜或醬汁在桌上，從這可以感覺到老闆其實對於環境整潔是有要求的！

此外他們家內用也有免費提供酸菜吃到飽哦！

有點牛肉麵的朋友可以裝一小盤到桌位配著吃😋

尋味麵舖 菜單

尋味麵舖的菜單是以簡單明瞭的設計為主～

餐點主要分成牛肉麵、乾拌麵、滷肉飯、湯品、功夫菜和滷味等等⋯

台灣經典的小菜麵飯這裡都有～想吃古早味和滷味的朋友也很適合來這裡用餐哦🥰

此了紙本菜單外，櫃檯旁邊也有很多開胃小菜可以加購哦！

鹹的、酸的、甜的都有～大家可以根據自己喜歡的口味來選擇❤️

尋味麵舖 餐點分享

這次企鵝和朋友們各點了一份主餐、網友推薦的雞湯以及一些小菜滷味等等

這樣的份量應該是夠3-4個人吃🤣

如果都是女生的話可能會吃不太下哈哈

那時候我們剛好都下班了，想說要好好犒賞自己一下，三個人就點了這麽多😂😂

結果每一個人都吃的超飽的！

吃完之後還特地走去中壢夜市消食散步🚶‍♀️這也是我滿喜歡這間的一個特色！

位置很好，吃飽了還可以去中壢夜市那邊打彈珠或是買日常用品等等～很順路

這些餐企鵝自己都非常喜歡😍

他們家的餐點吃起來來真的有種很爽口又不會太油膩的感覺🤤

而且有些餐點還會帶著淡淡的中藥香！是非常具有識別度的口感

下面跟著企鵝來一起看看這些餐點的特色和口感吧

牛肉麵

這碗牛肉麵企鵝最喜歡的就是它的湯頭！

湯底融合了中藥材和香料的味道，既暖胃又提味，口感濃郁但又不會死鹹和太重口味👍

反而有種滑順清甜的口感，喝起來會讓人覺得非常的舒服和溫暖❤️

牛肉的部分我個人覺得大小厚度切得滿恰到好處的！

有人在網路反應有點小，但我覺得是還好🤣

因為這剛好的厚薄度吃起來味道更香，而且咬起來也很鮮嫩，很容易入口

節瓜和麵條的部分因為吸附了湯汁，吃起來味道其實很濃郁😋

有種明明是在吃蔬菜和麵條卻能吃到滿滿牛肉香！

搭配著湯頭一起吃口感更加豐富🤤

一口湯汁一口麵條慢慢的品嚐也能讓人吃出幸福的味道

椒麻皮蛋擔擔麵

這道椒麻皮蛋擔擔麵吃起來滿讓企鵝充滿記憶點的！

皮蛋經過調味後，外皮略帶麻味，內裡卻滑嫩無比，吃起來清爽又開胃😋

搭配上花生醬和椒麻的香氣，吃起來麻辣的刺激，又有花生醬的香濃！

是一種沒有體驗過的口味

麵條攪拌過後也會伴隨的淡淡的肉香，有時候可以吃到絞肉時會有更豐富的層次感🥰

搭配著皮蛋一起吃的時候則有著軟嫩的口感，也不錯

老北京炸醬麵

老北京炸醬麵醬汁非常特別，攪拌過後吃起來鹹香但又不膩口！

反而有種甜鹹適中的口感😋 然後這碗絞肉的口感又更加明顯～

每一口都能吃到肉香和麵條的嚼勁，滑順好吃，讓人一口接一口

陳釀紅糟肉

陳釀紅糟肉是一道福建傳統名菜，跟我們的鹹五花肉有點像

肉質都非常的扎實和香甜，只是口感會更加酥脆一點！

因為這款用炸的，所以建議搭配著主食和麵飯類一起吃～這樣吃起來就不太會有油膩的感覺

當然如果像企鵝一樣平常就很愛炸雞、雞排的～單吃也很ok😂

吃起來能更品嘗出紅糟肉的香氣和肉的口感～

如果搭陪著涼拌小菜一起吃則有鹹中帶酸、酸中帶鹹的口感！

韓式人參雞湯

尋味麵舖的韓式人參雞湯是企鵝近期喝到很喜歡的雞湯🍗

湯頭喝起來醇香順口人蔘香氣十足，非常營養又好喝！

而且這碗的雞肉非常的鮮嫩，放入口中不用過多的咀嚼就可以吞了！

搭配著湯汁真的給人一種入口即化的口感。

營養健康又補氣，很適合點一碗給長輩和小朋友食用😋

綜合滷味、小菜、飲品

尋味麵舖的滷味和開胃小菜我也滿喜歡的

味道都很濃郁，很適合搭配著主食一起吃，整體的口感會更豐富❤️

而且份量算滿多的，三四人聚餐的時候很適合點一份大家一起分著吃

此了以上餐點外，尋味麵舖的店內還有販售冷泡茶和手工紅茶～

有興趣的朋友也可以買來試試看哦！因為它是瓶裝，喝不完還可以帶著走！

或是兩個人點一瓶來喝也ok

尋味麵舖 評價

這間牛肉麵和乾拌麵吃起來都滿有記憶點的！

第一次吃就有種眼睛為之一亮的感覺，而且味道真的和別家不太一樣～

有自己獨特的風味和口感，我還滿喜歡

尤其是他們家的牛肉湯湯頭，清甜好喝又有著淡淡中藥味😍

如果冬天或冷天的時候喝，我想我應該可以喝完整碗湯🤣

但如果喜歡口味比較重鹹和不喜歡中藥湯頭的朋友可以參考看看乾拌麵！

吃起來也不遜色哦❤️

尋味麵舖 停車、詳細資訊

🏠店名：尋味麵舖 | 牛肉麵。拌麵。雞湯

📍地址：桃園市中壢區中央西路二段265號

🅿️停車：中大壢中停車場

☎️電話：03 491 4118

⏰營業時間：11:00-14:00, 17:00-20:30

（每週三公休)

📩粉絲團：尋味麵舖粉絲團、IG

💰付款方式：可現金、Linepay結帳、街口支付