薔薇森林 ｜台中超人氣法式餅乾，每塊來自法國藍帶主廚純手工製作，嚴選純天然進口原料、無添加人工香料、無防腐劑，每日新鮮現烤，更榮獲2020台中十大伴手禮殊榮！不管是玫瑰金禮盒，享受法式經典甜點四重奏，或能品嚐十款法式手工圓餅乾的圓禮盒，兩款包裝精緻，風味迷人，都很適合擔當伴手禮唷

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薔薇森林 台中超人氣法式餅乾

2024伴手禮推薦，來自台中超人氣法式餅乾 薔薇森林，法國藍帶主廚純手工每日製作，精緻鐵盒包裝，簡約可愛，送禮自食兩相宜，這次開箱兩款，玫瑰金禮盒與法式手工圓餅乾圓禮盒，喜愛手工餅乾的我，打開嚐鮮，品嚐每口都咪咪阿秋，已被這迷人滋味深深圈粉

薔薇森林｜ＦＢ

地址：台中市北屯區瀋陽路三段365號

電話：04-2246 8880

時間：10:00 – 18:00（週日公休）

玫瑰金禮盒

質感的玫瑰金方形禮盒，盛裝四款法式經典甜點，一次享受美妙的甜點四重奏，內含法式大圓餅、蝴蝶酥、國王權杖、貓舌餅，每塊手工餅乾，都是獨立包裝，保存方便也很適合隨身攜帶與分享

蝴蝶酥

我的命定法式餅乾首選，一定是層層酥脆的蝴蝶酥，雅緻的奶油香氣，搭上酥鬆香脆的口感，表層的糖粒多份香甜討喜，讓人流連忘返

貓舌餅

因餅乾造型像貓舌頭而命名，共有原味與巧克力兩款，每片薄酥香脆，入口伴隨著宜人奶油香氣，甜度很輕盈，以堅果香氣與脆度點綴，涮嘴度真的不禁一片接一片

法式大圓餅

共有六款口味，上到下順序分別為，香草奶油、法國巧克力、五穀、德國咖啡、日本伯爵茶、棉花糖！

我最喜歡棉花糖，柔軟的棉花糖與麵團揉合後烘烤，轉變成脆脆的焦糖感，搭上原先法式圓餅的奶油及酥鬆，相輔相成，口感更豐富，還有日本伯爵茶，獨有的佛手柑香氣搭著濃郁茶感，入口咀嚼即在嘴中綻放

國王權杖

宛如國王權杖的權杖餅，表層有大量杏仁粒，底層細緻的塗滿巧克力，一口咬下有著杏仁粒的脆度，交織著餅乾的酥鬆，爾後捎來巧克力的苦甜感，層次相當豐富

來杯順口好茶，完美的法式下午茶即刻登場

法式手工圓餅乾圓禮盒

想一口氣品嚐到多款小圓餅，超推薦這款圓禮盒！

內有香草奶油、法國巧克力、棉花糖、日本伯爵茶、日本靜岡抹茶、德國咖啡、義大利帕瑪森起司、杏仁奶油、杏仁巧克力、五榖十種口味，萌萌的小圓餅剛好是一口大小，大人小孩都能輕鬆享受

為使運送移動途中保有小圓餅美好樣貌，鐵盒裡的巧思保護還不少，除有內襯加厚設計，與鐵盒上蓋間還多層厚紙板固定，相當細心

一顆顆可愛的小圓餅，每隔共有三塊，一次還能品嘗到十款口味，真的很超值

香草奶油：選用法國PROVA頂級香草籽粉，咀嚼時，細緻的香草芬芳，與醇厚的奶油香氣迴盪嘴中，風味相當討喜

棉花糖：烘烤過的棉花糖轉身為焦糖香氣與脆感，交織著法式小圓餅的奶油滋味及酥鬆，令人感到驚喜

日本靜岡抹茶：小圓餅的甜香揉合著抹茶獨有的苦澀，絕妙的回甘感，抹茶控必嚐

杏仁巧克力：巧克力風味小圓餅，添加杏仁粒，一來口感層次提升，更多份焦香的堅果香氣

杏仁奶油：烘烤帶有焦香的杏仁粒，顆粒口感與香草小圓餅相輔相成

義大利帕瑪森起司：起司特有鹹味與奶香，與奶油香氣的小圓餅，結合成完美的溫潤浪漫

五穀：以小米、瓜子、燕麥、蕎麥、黑白芝麻，五款穀物添加，入口馥郁的堅果香氣，深受長輩喜愛

️法國巧克力： 選用法國Cacao Barry 100%可可粉。 苦甜醇厚的可可香，於嘴中綻放， 微苦微甜是迷人的大人風味

日本伯爵茶：淡雅清新的佛手柑香氣，交織著濃郁茶感，口中滿是濃濃伯爵茶香。

德國咖啡：咖啡絕妙香醇苦韻幻化在小圓餅上，吃上一塊彷彿啜飲好幾口黑咖啡，喜愛咖啡的極致美味，一定會愛上

從法式經典四重奏到多款口味小圓餅，品嚐一輪下來，每款手工餅乾滋味都令人感到驚艷，免飛出國，就近就能品嘗到藍帶主廚的好手藝，送禮自食兩相宜，連彌月禮也很適合，還在苦惱要送什麼伴手禮嗎？薔薇森林法式手工餅乾，推薦給你們

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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