2024年7月5日是宜蘭縣南澳鄉「南澳鄉段木香菇巴萊體驗館」的大日子，一個以農業、旅遊、住宿餐飲、文化文創為主軸，館內有設立座位休息區、部落廚房、文化文創展覽空間、原民工藝師手工藝品與在地農特產展售區，透過多功能的空間規劃，嶄新的地方產業多功能平台在此誕生。



現場南澳鄉武塔國小合唱團小朋友，在部落傳統織布箱咚咚打擊的節奏中，以響亮、優美的旋律為南澳鄉段木香菇巴萊體驗館的開幕記者會揭開序幕。



開幕剪綵儀式，由宜蘭縣政府計畫處處長王建源 (照片：左五) 與南澳鄉段木香菇巴萊體驗館營運單位磐石生活科技總經理許彧 (照片：左六) 共同主持，並有立委、縣議員、鄉長及多位民意代表與產銷班、合作社代表到場祝賀。



南澳鄉段木香菇巴萊體驗館，館內有設立座位休息區、部落廚房、文化文創展覽空間、原民工藝師手工藝品與在地農特產展售區，透過多功能的空間規劃，將成為一個以農業、旅遊、住宿餐飲、文化文創為主軸，嶄新的地方產業整合平台。



內部空間採樓中樓設計，斜屋頂半邊採鏤空玻璃設計，陽光直透空間明亮，另一斜面屋頂繪有泰雅獵人圖與泰雅婦人舂米圖，圖案中充滿泰雅生活元素，有家屋、穀倉與瞭望台，圖案人物的刻劃更是仔細，除了考究的服飾形式與紋路，面部紋面圖案，男性紋上下額，女性紋額頭及臉頰，最特別的是耳管 (男女皆有)。



文化文創展覽空間：2024年7月5日 - 9月5日 彭秋玉織布展



彭秋玉老師現居南澳鄉南澳村，自幼學習織布，對於南澳泰雅族傳統織布工藝相當的熟悉，舉凡製作線材與織作之各式技法無不精通。本身擅長織作之圖紋除師承襲自己的嬸婆Yabung Wilang (彭秀玉) 及林白金蝦女士等耆老之技法外，更積極搜尋研究分析各大博物館及部落內私家收藏之舊織品圖紋技法，進行研究分析後將其重製織做，能充分融會貫通並掌握應用技法及其圖紋組織變化。



原民工藝師手工藝品展售區：



製作精美的串珠、編織、皮雕物件，有著精緻美麗的花紋，讓人愛不釋手。喜歡動手做，還能預約工藝老師現場進行 DIY 教學。



在地農特產展售區：宜蘭縣南澳鄉是段木香菇盛產的地區，泰雅族部落用野生的台灣赤楊、楓香、相思樹、青剛櫟等闊葉木鋸成段木栽種香菇，林下栽種或搭建香菇寮，充分吸收山林氣息，自然成長後以傳統手工採摘，運用段木柴火烘烤 12 - 24小時而成，香菇的優雅香氣，襯著段木的溫暖氣息。



泰雅族語「巴萊」(balay) 直譯為「真正的」，段木香菇巴萊意指「真正長在段木的香菇」。南澳鄉段木香菇巴萊體驗館以提供段木香菇種植體驗為特色，來南澳鄉遊憩一定要預約段木香菇種植體驗課程，在專業菇農手把手的專業解說與教學中，自己在段木上種香菇種。香菇種植示範：鋸段木、段木鑽孔、打菌器裝填菌種、封蠟。



南澳鄉生產的段木香菇肉質飽滿厚實、肥碩甜美、香氣濃郁清香，呈現健康漂亮的淺黃色，是純天然的最佳保證。



鱘龍魚的養殖環境，需要潔淨及冷冽水溫，宜蘭縣南澳鄉得天獨厚，有全年之平均水溫為 19℃的鐵路隧道排出之滲透水，可在天氣炎熱的山丘地養高經濟價值的鱘龍魚。照片中的八角型的水泥池目前正進行消毒、曬池作業，鱘龍魚幼魚集中管理於育養池，池面蓋有黑網，黑網除能防曬降溫，讓沉底性的鱘龍魚幼魚有個紓適的成長環境，更能防止大型鳥類的獵食與鳥類糞便的細菌汙染。



鱘龍魚屬於硬骨魚綱，魚體為軟骨魚，有硬鱗，是一種軟骨魚類在地球上己存活一億四千多萬年，在生物中有「水中活化石」之稱，是目前地上最古老的脊椎動物。(照片：二個月大的鱘龍魚)



南澳布拉格雞，「布拉格」泰雅族語意為「美好的事物」，主要品種來自中興紅羽雞1982，屬純土雞種。



目前南澳鄉的布拉格雞養雞戶都是斜槓兼職，以小農模式經營，雞舍水源接自乾淨的山泉水，堅持以飼料餵養並給予雞隻充足的活動空間，用友善環境的人道方式飼養。



南澳飛魚XO醬，南澳鄉每年的 4 - 6月為為飛魚盛產季節，飛魚少肉多刺，魚刺需以人工一根根挑除，去骨、去肚、去皮所剩的魚肉約不到 30%，「南澳鷄大王」餐廳用低溫一夜乾方法熟成飛魚，以快火蒸熱鎖住鮮甜，用手工將其骨肉分離，並將魚骨細刺挑除，再將魚肉置入烤箱，透過烘烤方式，增加魚肉的香氣與口感，最後將香料、食材依序下鍋爆炒逼出香味，最後放入烘烤後的魚肉以慢火熬煮，讓魚肉吸收香料、食材精華，製作出口感綿密獨特的「飛魚XO醬」。



部落廚房：泰雅饗宴除了使用泰雅族常用的馬告 (山胡椒)、打那 (刺蔥) 調味，主廚更巧妙運用西方廚藝技法，融合泰雅飲食文化，完美的呈現一道道道地的泰雅特色菜餚。



主廚透過巧手，複合式食材的使用，除了提昇口感，加入美學元素，也顛覆民眾對於一般原住民料理的刻板印象。



南澳鄉位於宜蘭縣最南端，三面環山東臨太平洋，為南澳群泰雅族的世居地。南澳鄉的景點以大自然為主，有豐富的山林小徑、溪谷與瀑布，非常適合喜歡爬山玩水、戶外活動的人，上山下海一次滿足。南澳鄉段木香菇巴萊體驗館除作為南澳鄉旅遊資訊站外，並在未來規劃作為旅遊行程遊客休息中心。



南澳鄉段木香菇巴萊體驗館

地址：宜蘭縣南澳鄉衡山路36號

開放時間：9:00 - 17:00 (週二、三公休)



公共交通：南澳鄉免費接駁車 (南澳火車站 - 生態館循環路線，路線與班次資訊：https://www.nanao.e-land.gov.tw/cp.aspx?n=ED6AB7EE77E65437)

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子。旅食趣] 的新文發表