賞心悅目的視覺饗宴，舒適寬敞的用餐空間，不空虛的美味旅程，以藝術品般的美味海鮮打開序幕，接著慢火烘烤的烤魚上桌，搭配美麗繽紛的彩色芝麻就像是悠遊在海底一樣，厚實的干貝經過兩次炙燒加上紫蘇昆布醬點綴，口感既豐富又飽滿，有溫度的壽司飯搭上特製的鮑肝醬，立刻變身成為義式風味，產季限定的台灣味溏心烏魚子，烤過後加上麻糬鹹甜中帶有不衝突的幸福感，澳洲龍蝦加上特製醬汁，鮮甜濃郁帶點酒香讓人好想再來一碗，各種海鮮與蔬菜上桌，邊吃邊聊邊欣賞，廚師親切中還帶點幽默，讓人覺得很放鬆愉快，還有提供各種海陸可以加點，例如A5和牛佐頂級放牧蛋，結尾的釜飯出現了老街原住民烤肉味，充滿驚喜又滿足的一餐。

上次到好姊妹家的時候發現她家附近新開一家無菜單料理，經過的時候還在裝潢整理，於是我們等到官方說可以預約的時候立刻找了一天過來，除了可以電話預約之外也能透過線上訂位連結來預訂，上面可以選人數跟時間，一月試營運的時候一次僅接待六位客人，店家說想要把品質先顧好，然後多聽聽客人的反應看有沒有甚麼需要修正，不為了要多賺錢而是想一步步扎根這讓我覺得很喜歡。

開車來的朋友路邊有不少的停車格，繞一繞還蠻容易找到位置的，對面也有一個收費停車場。

店裡以簡約舒適為設計主題，木質色系搭配石紋桌簡約又好看，走道寬敞不擁擠，加上些微挑高的空間，還有靠背有扶手的座椅，椅墊和靠背軟硬適中，用餐的空間讓人感到很放鬆。

不僅吃美食也想要客人好好享受這個空間，從細節上可以看到許多貼心的小巧思，例如除了椅子上有放腳和放包的之外，另外椅子的高度也有特別設計過，還在邊邊做了一個高度的空間，讓腳面可以直接平放在上面。

牆壁旁的掛鉤有提供掛衣服的掛鉤，穿外套來就不需要放在身上或是放在椅背上......( 繼續閱讀文章 )

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