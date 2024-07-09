每逢假日或晚上基本沒有訂位一位難求的Parko Parco在赤峰街商圈附近
來附近逛街或吃下午茶的時候總是忘記順便預約導致一直沒機會吃到
這次專門跟朋友約吃晚餐早早就訂好時間
入夜之後招牌會開啟鮮黃光芒非常有歐洲小酒館的氛圍
門口屋簷下有3,4桌戶外座位很道地義式風情
雖然從門外看起來空間頗大
不過實際上內用的室內座位大約僅有5桌
完全跟廚房區隔開不會有油煙沾染的問題
菜單有許多與牛肉牛肚相關的料理
如果有辣味會特別標明
當日的特別菜單會另外公布在店裡的小黑板
飲料有許多義大利原裝進口的啤酒與軟性飲品
至少有一半以上都是只有在Parko Parco才看過的品牌很有獨特性
除了法國之外其實義大利也是葡萄酒盛產之國
不論紅白葡萄酒都有很多選擇
大部分葡萄酒或氣泡酒皆是整瓶販售
少數也有小尺寸可以選擇
很適合多人聚餐的時候開瓶一起分享
特拉帕尼布拉塔番茄沙拉 450元
為了吃大魚大肉需要均衡一下蔬菜攝取
選了感覺很清爽夏天的番茄沙拉
上桌的生菜沙拉色彩繽紛非常新鮮
中間雪白的球狀起司是我很愛的布拉塔起司
發源於南義普利亞地區的布拉塔由莫札瑞拉起司和奶油製成
吃起來清爽帶著天然乳香完全不會有厚重油膩的感覺
跟番茄與多汁青菜搭配油醋醬酸甜多汁美味可口
讓人有瞬間來到南歐地中海度假的感覺
經典的牛肚包是童年時候去佛羅倫斯記憶最深刻的美食
之前很喜歡的ponopono結束營業後台北就只剩下Parko Parco可以帶我重溫回憶
跟朋友用餐的好處之一就是可以多點幾款一起分享不用糾結
慢燉牛肉包 190元
外酥內軟非常Q彈有嚼勁的球形法國麵包跟我在歐洲吃到的口感基本無差別
對半切之後夾入燉煮入味入口即化的牛肉
可以清楚從側面看到絲絲軟嫩的牛頰肉與青醬搭配
入口還可以嘗到隱藏其中的帕馬森鹹味起司奶香
慢燉牛肚包 180元
相比牛肉包牛肚包的調味更提味多變化
特製紅醬有朝天椒與花椒香氣帶著微辣感很開胃
燉牛肚非常柔軟不會難咀嚼但依舊保留Q彈
我跟朋友都一致偏好牛肚包更多
米蘭炸牛肚 290元
我自己本身就是個牛肚控超愛滷味冷盤的滷牛肚
在Parko Parco牛肚料理除了牛肚包之外還有炸牛肚不容我錯過
蜂巢牛肚炸得酥脆油亮
單吃口感會有點偏乾
同時冷掉後油膩感會加劇強烈建議趁熱品嘗
這道菜雖然主角是炸牛肚
但實際上我自己更驚豔的是搭配的蔬菜泥抹醬
有著非常爽口的酸甜紅醬味道獨特美味
保留了適度的蔬菜塊增添咀嚼的食感
威尼斯溺斃炸豬排 380元
查了典故才知道所謂威尼斯溺斃炸豬排源自威尼斯餐館 Vini da Arturo的經典菜
其中一道料理步驟會將油炸後的豬排淋上大量白葡萄酒醋也就是所謂溺斃的由來
豬排肉片經過敲打後變成偏薄的厚度裹上麵衣口感酥脆
可以搭配爽口微辣的醬料一同品嘗多層次變化的味道
吸收白葡萄酒醋後的豬排吃起來帶著股酸勁
搭配頂部的起司片跟葉子一同品嘗味道很有趣
豬排本身不會乾算是軟嫩
但酸度對我來說太衝適合嘗鮮但不是我的菜
COLA 160元/ Remedy Kombucha Peach 180元
可樂是用西非可樂果製成的無添加天然可樂味道更溫和順口
不過甜度對我來說有點偏高甜
康普茶的桃子香氣非常清新
但入口相對沒什麼感覺到桃子的存在感令人覺得惋惜
兩款飲品都有氣泡感非常解膩較重口或炸物居多的主食
總算一償宿願吃了清單中的Parko Parco
價格對我來說有點偏高而且還加上服務費
不過整體環境氛圍的確很有歐洲街頭感
食物也很有自己的特色與獨特性值得至少體驗一次
最後附上簡單的用餐資訊:
用餐日期:2024/04/14
花費: NTD1922(文中菜色各1)
Parko Parco 義大利小酒館&牛肚包
Lunch: 12:00-15:00 (L.O. 13:45)
Dinner: 17:00-21:20 (L.O. 20:30)
公休日: 不定休
有無服務費: Yes (5%)
有無Wifi: No
有無插座: No
有無限時: Yes (90分鐘)
低消限制: Yes (平日中午每人300元/平日晚上與假日每人500元)
多元支付: 可 (信用卡)
可否訂位: 可
地址: 〒 103 台北市大同區赤峰街8巷20之1號
電話: 02-2550-8976
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