每逢假日或晚上基本沒有訂位一位難求的Parko Parco在赤峰街商圈附近

來附近逛街或吃下午茶的時候總是忘記順便預約導致一直沒機會吃到

這次專門跟朋友約吃晚餐早早就訂好時間

入夜之後招牌會開啟鮮黃光芒非常有歐洲小酒館的氛圍

門口屋簷下有3,4桌戶外座位很道地義式風情

雖然從門外看起來空間頗大

不過實際上內用的室內座位大約僅有5桌

完全跟廚房區隔開不會有油煙沾染的問題

菜單有許多與牛肉牛肚相關的料理

如果有辣味會特別標明

當日的特別菜單會另外公布在店裡的小黑板

飲料有許多義大利原裝進口的啤酒與軟性飲品

至少有一半以上都是只有在Parko Parco才看過的品牌很有獨特性

除了法國之外其實義大利也是葡萄酒盛產之國

不論紅白葡萄酒都有很多選擇

大部分葡萄酒或氣泡酒皆是整瓶販售

少數也有小尺寸可以選擇

很適合多人聚餐的時候開瓶一起分享

特拉帕尼布拉塔番茄沙拉 450元

為了吃大魚大肉需要均衡一下蔬菜攝取

選了感覺很清爽夏天的番茄沙拉

上桌的生菜沙拉色彩繽紛非常新鮮

中間雪白的球狀起司是我很愛的布拉塔起司

發源於南義普利亞地區的布拉塔由莫札瑞拉起司和奶油製成

吃起來清爽帶著天然乳香完全不會有厚重油膩的感覺

跟番茄與多汁青菜搭配油醋醬酸甜多汁美味可口

讓人有瞬間來到南歐地中海度假的感覺

經典的牛肚包是童年時候去佛羅倫斯記憶最深刻的美食

之前很喜歡的ponopono結束營業後台北就只剩下Parko Parco可以帶我重溫回憶

跟朋友用餐的好處之一就是可以多點幾款一起分享不用糾結

慢燉牛肉包 190元

外酥內軟非常Q彈有嚼勁的球形法國麵包跟我在歐洲吃到的口感基本無差別

對半切之後夾入燉煮入味入口即化的牛肉

可以清楚從側面看到絲絲軟嫩的牛頰肉與青醬搭配

入口還可以嘗到隱藏其中的帕馬森鹹味起司奶香

慢燉牛肚包 180元

相比牛肉包牛肚包的調味更提味多變化

特製紅醬有朝天椒與花椒香氣帶著微辣感很開胃

燉牛肚非常柔軟不會難咀嚼但依舊保留Q彈

我跟朋友都一致偏好牛肚包更多

米蘭炸牛肚 290元

我自己本身就是個牛肚控超愛滷味冷盤的滷牛肚

在Parko Parco牛肚料理除了牛肚包之外還有炸牛肚不容我錯過

蜂巢牛肚炸得酥脆油亮

單吃口感會有點偏乾

同時冷掉後油膩感會加劇強烈建議趁熱品嘗

這道菜雖然主角是炸牛肚

但實際上我自己更驚豔的是搭配的蔬菜泥抹醬

有著非常爽口的酸甜紅醬味道獨特美味

保留了適度的蔬菜塊增添咀嚼的食感

威尼斯溺斃炸豬排 380元

查了典故才知道所謂威尼斯溺斃炸豬排源自威尼斯餐館 Vini da Arturo的經典菜

其中一道料理步驟會將油炸後的豬排淋上大量白葡萄酒醋也就是所謂溺斃的由來

豬排肉片經過敲打後變成偏薄的厚度裹上麵衣口感酥脆

可以搭配爽口微辣的醬料一同品嘗多層次變化的味道

吸收白葡萄酒醋後的豬排吃起來帶著股酸勁

搭配頂部的起司片跟葉子一同品嘗味道很有趣

豬排本身不會乾算是軟嫩

但酸度對我來說太衝適合嘗鮮但不是我的菜

COLA 160元/ Remedy Kombucha Peach 180元

可樂是用西非可樂果製成的無添加天然可樂味道更溫和順口

不過甜度對我來說有點偏高甜

康普茶的桃子香氣非常清新

但入口相對沒什麼感覺到桃子的存在感令人覺得惋惜

兩款飲品都有氣泡感非常解膩較重口或炸物居多的主食

總算一償宿願吃了清單中的Parko Parco

價格對我來說有點偏高而且還加上服務費

不過整體環境氛圍的確很有歐洲街頭感

食物也很有自己的特色與獨特性值得至少體驗一次

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/04/14

花費: NTD1922(文中菜色各1)

Parko Parco 義大利小酒館&牛肚包

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Lunch: 12:00-15:00 (L.O. 13:45)

Dinner: 17:00-21:20 (L.O. 20:30)

公休日: 不定休

有無服務費: Yes (5%)

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (90分鐘)

低消限制: Yes (平日中午每人300元/平日晚上與假日每人500元)

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒 103 台北市大同區赤峰街8巷20之1號

電話: 02-2550-8976



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