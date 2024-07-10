可怕的酷暑來了，每天都是火辣辣的熱～踏出冷氣房沒多久就快要融化

幸好台灣是手搖飲王國，趕緊來杯飲料消消暑

聽說上宇林有新品上市，我最愛嘗鮮了，怎麼能放過！快來試試看

《上宇林竹北勝利店》

地址：新竹縣竹北市自強北路93號

營業時間：10:00-22:00

門市電話：03-6587891

一樣先簡單分享影片給大家

​ ​

這次來的是上宇林竹北勝利店，一進店立刻詢問新品ＸＤＤＤ

​ ​

原來最近推出的新品是泰式奶茶和義式奶酪鮮奶茶

我超愛奶茶，這兩款不同風味的奶茶真是太誘人了

​ ​ ​

泰式奶茶

除了特有的橘紅色澤外，濃郁的茶香是我對泰式奶茶的印象

​

泰式奶茶的特點在融合苦、甜、香三種味道，所以奶茶喝起來很有層次也相當夠味

很符合泰國熱情似火的風格

跟一般溫順的台式奶茶口感截然不同

​ ​

義式奶酪鮮奶茶

手工義式風味的奶酪搭配濃郁鮮奶茶，口感加倍升級

不像粉角這麼有咬勁，​奶酪ＱＱ的口感滑嫩，搭配鮮奶茶超好入口

讓人不自覺三兩下就喝完一整杯

有時候不想費力咬珍珠，又覺得純奶茶有點單調的朋友

這款義式奶酪鮮奶茶大推呀！

除了新品，也可以參考店內人氣招牌

分享北部的菜單給大家參考

我個人是大推經典不敗的太極鮮奶茶！粉角跟珍珠無人能抗拒

我們家小朋友紙要來上宇林一定必點

​ ​

喜歡清爽口感的，脆梅綠茶酸酸甜甜，好適合現在的天氣，喝完暑氣全消！

​ ​

天氣這麼熱，點完飲料就是要馬上享用

上宇林在店內都設有座位，迫不及待喝上幾口

​ ​ ​ ​

「上宇林」是台南有名的連鎖茶飲，主打自家的優質茶葉與鮮奶茶飲，深受不少人喜愛

店內大大的「特等獎」匾額更證明上字林茶葉的品質與肯定！

製作出的飲品不僅健康好喝，最大的特色是能享受到茶的原始清香

目前上宇林全省陸續都有加盟店，不僅在台灣打造最優質的茶飲品牌

更成功開拓海外市場，在美國開分店啦～

​

​

無論是國外的居民或是遊子，最愛的就是台灣的手搖飲，現在在美國也可以享用囉！

一樣嚴選優質的茶葉，給當地消費者最新鮮美味的茶飲饗宴

美國門市地址：20956 Homestead Rd. #D, Cupertino, CA95014​

​

很多人愛喝茶，但如果遇到有些手搖飲店家對使用的茶葉沒有太講究

會喜歡上宇林的原因，就是他們家選用貨真價實的優質好茶，用心實在

即使搭配鮮奶，加上一些配料，還是能喝到茶湯最原始的風味，能打進國際市場非浪得虛名！

讓大家除了滿足想喝飲料的慾望也能享受茶飲的美好

分享給愛喝茶的朋友