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上宇林茶飲（新竹竹北勝利店）～泰式奶茶／義式奶酪鮮奶茶，新品上市！更成功開拓海外市場，前往美國開分店啦

2024-07-10 11:01:00 新台傭日記@加一 人氣：123
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窩客好文

新台傭日記@加一

發表篇數：95篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：

上宇林竹北勝利店
place新竹縣竹北市自強北路93號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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上宇林茶飲（新竹竹北勝利店）～泰式奶茶／義式奶酪鮮奶茶，新品

可怕的酷暑來了，每天都是火辣辣的熱～踏出冷氣房沒多久就快要融化

幸好台灣是手搖飲王國，趕緊來杯飲料消消暑

聽說上宇林有新品上市，我最愛嘗鮮了，怎麼能放過！快來試試看

 

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《上宇林竹北勝利店》

地址：新竹縣竹北市自強北路93號

營業時間：10:00-22:00

門市電話：03-6587891

 

一樣先簡單分享影片給大家

 

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這次來的是上宇林竹北勝利店，一進店立刻詢問新品ＸＤＤＤ

 

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原來最近推出的新品是泰式奶茶和義式奶酪鮮奶茶

我超愛奶茶，這兩款不同風味的奶茶真是太誘人了

 

​ ​DSC08707

泰式奶茶

除了特有的橘紅色澤外，濃郁的茶香是我對泰式奶茶的印象

 

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泰式奶茶的特點在融合苦、甜、香三種味道，所以奶茶喝起來很有層次也相當夠味

很符合泰國熱情似火的風格

跟一般溫順的台式奶茶口感截然不同

 

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義式奶酪鮮奶茶

手工義式風味的奶酪搭配濃郁鮮奶茶，口感加倍升級

 

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不像粉角這麼有咬勁，​奶酪ＱＱ的口感滑嫩，搭配鮮奶茶超好入口

讓人不自覺三兩下就喝完一整杯

 

DSC08746

有時候不想費力咬珍珠，又覺得純奶茶有點單調的朋友

這款義式奶酪鮮奶茶大推呀！

 

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除了新品，也可以參考店內人氣招牌

 

上宇林茶飲（新竹竹北勝利店）～泰式奶茶／義式奶酪鮮奶茶，新品

分享北部的菜單給大家參考

 

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我個人是大推經典不敗的太極鮮奶茶！粉角跟珍珠無人能抗拒

我們家小朋友紙要來上宇林一定必點

 

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喜歡清爽口感的，脆梅綠茶酸酸甜甜，好適合現在的天氣，喝完暑氣全消！

 

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天氣這麼熱，點完飲料就是要馬上享用

上宇林在店內都設有座位，迫不及待喝上幾口

 

​ ​DSC08703​ ​

「上宇林」是台南有名的連鎖茶飲，主打自家的優質茶葉與鮮奶茶飲，深受不少人喜愛

店內大大的「特等獎」匾額更證明上字林茶葉的品質與肯定！

製作出的飲品不僅健康好喝，最大的特色是能享受到茶的原始清香

 

上宇林茶飲（新竹竹北勝利店）～泰式奶茶／義式奶酪鮮奶茶，新品

目前上宇林全省陸續都有加盟店，不僅在台灣打造最優質的茶飲品牌

更成功開拓海外市場，在美國開分店啦～

上宇林茶飲（新竹竹北勝利店）～泰式奶茶／義式奶酪鮮奶茶，新品

無論是國外的居民或是遊子，最愛的就是台灣的手搖飲，現在在美國也可以享用囉！

一樣嚴選優質的茶葉，給當地消費者最新鮮美味的茶飲饗宴

 

上宇林茶飲（新竹竹北勝利店）～泰式奶茶／義式奶酪鮮奶茶，新品

美國門市地址：20956 Homestead Rd. #D, Cupertino, CA95014​

 

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很多人愛喝茶，但如果遇到有些手搖飲店家對使用的茶葉沒有太講究

會喜歡上宇林的原因，就是他們家選用貨真價實的優質好茶，用心實在

即使搭配鮮奶，加上一些配料，還是能喝到茶湯最原始的風味，能打進國際市場非浪得虛名！

讓大家除了滿足想喝飲料的慾望也能享受茶飲的美好

分享給愛喝茶的朋友

 

 

 

文章標籤
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