今年五月新開的日式家庭義大利麵，地點就在員林火車站附近，於墊腳石隔壁，每天只要到用餐時間就開始排隊，人氣旺到不行，是學生族和小資族必吃名單！首推必吃蝦仁蘆筍義大利麵，靠著黑胡椒、蝦仁、蘆筍、蒜末清炒，炒得香氣四溢又能帶出食材純粹，風味相當獨特，還有它的家庭蔬菜湯必點，便宜好吃CP值又高！

坐落於中山路二段與光復接轉角處，緊鄰著員林火車站、光南、墊腳石、員林福寧宮旁，從員林火車站步行前往只要240公尺，走路約4鐘內即可抵達。停車部分隔壁就有三個收費停車場

東京家庭義大利麵是長生塩人的老闆新創立的品牌餐飲，目前在員林、天母有兩家分店，Google好評4.8顆星是近期超夯新黑馬。裝潢外觀選用暖色和白色相呼應，清新中融入著侘寂風，宛如在日本家庭中吃飯樣子，和坊間義大利麵餐廳風格截然不同，溫暖氣氛更給人留下深刻印象，因此下班後決定來去一探究竟。門口有提供幾張等候椅子，讓客人稍等片刻。

沒辦法預約，採現場登記候位，叫號時需要有人在現場，才能帶入座位，若全員不在場叫號未到時視同放棄。

與其說是義大利麵餐廳，給人更像日本家庭般的溫馨氛圍，以清新溫暖色調為設計，配上落地窗的舒服採光，營造出輕鬆隨意用餐氣息，然而空間屬於長型，現場座位不多，僅可容納38個人，若尖峰時間用餐需耐心等候。

我們大約晚間六點多來訪，裡面客人幾乎快滿桌，幸好我有事先登記劃位，否則要等更久！對了，登記劃位是採現場叫號，請留一個人在現場等候。

走到最裡面有四人桌和二人桌各兩張，若多人用餐想要包區也可以唷。

採開放式廚房設計，透明櫥窗看得見廚師們正在製作餐點，周圍環境保持得乾淨，從小細節就能感受出來。

店內沒有提供開水，只有投幣式飲料機。他們家販賣機飲料和坊間不同，裡面有各式各樣日韓特色罐裝飲品，每款看起來都想買，價位平均約30元~40元，唯一可惜是販賣機沒有賣水。

桌上有放置面紙、胡椒鹽、辣椒粉、餐具可使用。

家庭蔬菜湯

平常習慣喝湯可以加20元升級家庭蔬菜湯。這道家庭蔬菜湯是店內招牌，特別是湯裡有放一塊韓式圓形豆腐一起熬煮，喝起來有淡淡番茄味與洋蔥甘甜韻，然而豆腐吃起來十分細嫩，整體鹹度拿捏恰恰好，建議熱熱喝比較好喝。

海鮮煎餅

義大利麵出現海鮮煎餅真的很跳痛，討論後決定來一份！當海鮮煎餅一上桌，它那個香氣撲鼻而來，再加上表面煎得恰恰微酥，視覺感看起來超銷魂。接著拿起一塊放入口中咀嚼，它的薄度剛好，咬起來有微酥感，裡面餡吃得到魷魚、蝦仁、紅蘿蔔、蔬菜，口感層次豐富，吃完不會有油膩感，只是附的醬油鹹度較明顯。

鮮蚵黃油義大利麵

這道「鮮蚵黃油義大利麵」採用純鮮奶油製作的醬汁，搭配切碎紅蘿蔔、鮮蚵、青花菜、高麗菜烹煮，不添加香料，靠食材純粹滋味呈現，尤其是一口咬下強烈感受到麵體扒附鮮奶油醬是如此濃稠，雖濃卻不膩，麵條偏Q中帶硬，不軟爛又有咀嚼感。然後細碎紅蘿蔔完全沒有惱人紅蘿蔔味，最後搭配新鮮肥美鮮蚵，鮮味撲鼻好吃。

蝦仁蘆筍義大利麵

不得不稱讚「蝦仁蘆筍義大利麵」挺好吃的，喜歡他用洋蔥、黑胡椒和少許蒜香清炒，搭配上脆口蘆筍，以及甜脆彈牙蝦仁，每一口層次豐富，然而麵條扒附黑胡椒香氣，咬起來很有勁道卻不軟爛，口味鹹香四溢，讓人忍不住一口接著一口。

韓式辣醬義大利麵

韓式控必點「韓式辣醬義大利麵」！將韓式紅醬與肉末結合，再混入麵條一起拌炒，特殊香氣格外撩人，尤其是義大利麵放入口中迸發出層次感豐富的辛香氣息，口味微辣卻不嗆辣，吃一口後就停不下來涮嘴。

整體心得：東京家庭義大利麵有別義式口感，比較像日式義大利麵，就連裝潢也十分日式，用簡單調味、義大利小麥麵條，打造日本家庭般的口味，沒有過多花招或大肉量，而是品嚐麵與醬汁的風味，其中我最喜歡就是蝦仁蘆筍義大利麵，清炒交織著黑胡椒帶來的香氣，自己私心覺得真的很好吃。然後份量對我來說有9分飽，說真的員林美食以兩百元內就能吃到義大利麵，又不收服務費，整體CP值很高，也難怪排隊人潮總是絡繹不絕，近期還在煩惱員林餐廳吃什麼?這家東京家庭義大利麵絕對要放進口袋名單！

東京家庭義大利麵 堺人餐飲

地址:彰化縣員林市中山路二段55號

營業時間:11:30~14:00/17:00~21:00

電話:0916-988482

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