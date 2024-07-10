新北三峽超人氣秘境景觀餐廳「鳶山紅樓」主打預約制無菜單創意料理，從個人精緻套餐、團體頂級合菜、私廚訂製無菜單料理到素食料理，占地廣達6千坪的餐廳設有花園、步道、四季美花，九重葛大道、落羽松步道成為打卡美拍熱點！環境寬敞明亮舒適、料理美味精緻份量十足、風景絕讚「不用上山就有景觀」、「離都市最近的世外桃源」，輕鬆眺賞鳶山、大漢溪美景～也太驚豔！就算隱匿三峽鳶山一隅，自2022年8月開幕以來，大好評＋好口碑旋即成為三峽人氣景觀餐廳。「鳶山紅樓」樓高3層，設有多個包廂，父親節即將到來，這裡也是母親節、父親節、慶生、家庭聚餐好場地，除了團體聚餐合菜，也很適合包場舉辦小型婚宴！

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

吃貨推薦新北三峽美食、三峽景觀餐廳、無菜單料理～如果你像我們這群吃貨閨蜜一樣，到處旅遊、吃喝玩樂找秘境餐廳、秘境咖啡，以及無菜單創意料理，新北三峽美食、餐廳推薦，我們心儀最新挖寶的超讚推薦，首推「鳶山紅樓」！採預約制，記得先訂位唷！原本以為三峽我們還算熟，後來發現原來三峽那麼大！吃貨朋友推薦位於鳶山的人氣秘境餐廳，三峽人幾乎都知道，但是很多三峽人也因為去吃過、逛過「鳶山紅樓」，這才知道原來三峽鳶山還有這樣一處世外桃源般的秘境！

「鳶山紅樓」景觀餐廳地理位置、交通、停車場

「鳶山紅樓」鄰近鳶山彩壁、三峽老街、陶瓷博物館、新北市立美術館等三峽知名景點，是集山林、大漢溪、占地6千坪的綠意花園景觀餐廳，「鳶山紅樓」自成一方森情水漾美好天地，置身其中頗有「只在此山中，雲深不知處」之感，其實它根本不在山上，就在大漢溪畔、鳶山腳下！所以被稱作「秘境餐廳」其來有自，別擔心很難找～以google導航「鳶山紅樓」，接近餐廳時還有指標引路，很好找！不過肯定得開車、騎車過去，因為沒有大眾交通工具可抵唷，餐廳設有寬敞停車場。

「鳶山紅樓」景觀餐廳景觀、氛圍、秘境咖啡

「鳶山紅樓」的老闆喜歡拈花惹草～哈！

是說餐廳四周的花園、步道，栽種了數不清的花草樹木植栽，無論春夏秋冬四季哪時光臨，都有當季的花卉輪番上陣，喜歡賞花，看到繽紛花草就開心的旅人，一定會愛上這兒！原來這些都是老闆花了數年從整地，慢慢尋找、挑選、移植到鳶山腳下這片淨土的植栽。

用餐前後走逛花園賞景好悠閒愜意！看得出來老闆超用心打造屬於自己的《鳶山傳奇》：春花、夏果、秋楓、冬松，春天百花綻放，夏天果實豐碩，秋天楓紅層層，冬天落羽松林。

吸引水水們來此美拍的經典美景有：九重葛大道、落羽松步道，聽店家說，目前在整建的池塘還會放入大型黃色小鴨，搭配落羽松夏蓊鬱、秋冬轉黃的倒影，可以想見有多美多迷人！

餐廳裡裡外外寬敞舒適，綠意盎然，3層樓可提供29桌、300人用餐，也吸引不少新北新人包場辦婚宴。

2、3樓提供多個優雅舒適、具隱密性的空間，VIP包廂可坐15人和16人，每間包廂都有不同的裝潢設計，像是壁畫、窗簾等都不重樣，2、3樓更享有晀賞大漢溪景致的視野。

餐廳旁有棟美美的建築，很像景觀咖啡的味道，詢問之下果然是「鳶山紅樓」的新規劃，這間景觀秘境咖啡目前正在緊鑼密鼓裝潢中，應該不久就可開始營業囉！之後吃完秘境餐廳「鳶山紅樓」無菜單料理，想來點咖啡～移駕到隔壁的秘境咖啡即可！

「鳶山紅樓」無菜單創意料理、價格、特色

三峽無菜單創意料理「鳶山紅樓」提供個人精緻套餐、團體頂級合菜、私廚訂製無菜單料理和素食料理，主廚曾任職新竹大飯店，擁有40多年豐富經驗，大宴小酌，精緻宴會料理、功夫菜，主打新東方創意料理，以套餐來說，大多數是海鮮，也有一道是牛、羊、豬的料理。若是合菜則更豐盛，還會有雞肉、招牌鵝肉等菜色。各種套餐和合菜都是9～10道料理，包含甜點和水果。

對食材、原料、水果都很講究的老闆和主廚，精心嚴選當季盛產新鮮食材，每日新鮮製作，像是與三峽在地小農合作，不斷推陳出新，研發美味與創意兼具的特色料理。不但菜餚精緻美味，擺盤也十分講究，有時上菜還得兩人扛上桌！還有份量十足！既精又多，不似我們常吃的精緻料理只有一咪咪～這裡的合菜吃下來，真的人人飽到天靈蓋！太美味了捨不得，還打包回家，滿意指數爆表！

如果人少的話，建議點選個人套餐：

精品套餐 : 1280元

珍品套餐 : 1880元

極品套餐 : 2880元

皇品套餐 : 3680元

素食套餐 : 1280元

兒童套餐 : 480元 (10歲以下)

人多當然建議點合菜：

8800元 / 13800元 / 18800元 / 28800元 (一桌10人計價，加人加價)

素食合菜8800/13800

以上價格皆不含10%服務費，自帶酒水酌收開瓶費500元/桌。

[caption id="attachment_21179" align="alignnone" ] 新北三峽鳶山紅樓無菜單料理父親節桌菜專案[/caption]

今年的父親節專案桌菜也出來了，想要寵愛爸爸可得早點預訂唷！

「鳶山紅樓」無菜單料理8800元合菜/10人一桌

必須說以10人一桌8800元的合菜來說，CP值真是爆表！以精緻無菜單創意料理來說，這價位在台北絕對吃不到！跨個縣市來到新北市三峽，好山好水好個秘境花園，宴客聚餐真是裡子面子都顧到了！吃得滿意、舒服，才是王道！還有悠閒度假FU.......

當日菜色：

紅樓大冷盤

魚翅花膠白菜魯

川味鱈魚

麻油雞球米糕

京都排骨

避風塘炒蟹

豬肚百菇雞湯

鮮蝦花枝捲

甜點 (芒果奶酪)

水果

我們預訂的包廂位於2樓，從陽台可眺賞大漢溪景。

親切的服務員先端上以鐵器茶壺盛裝的無糖麥茶，清香自帶甘甜好好喝，且不含咖啡因，老少咸宜，而且用的是我超愛的鐵器壺，以它來裝水煮水可讓水質更清甜，以往很多人還特別從日本選購知名的南部鐵器回台，現在台灣就有了，餐廳也有賣耶！

餐廳也提供我最愛的鮮榨水果汁！當天點了一壺紅龍果汁～香甜助消化！

紅樓大冷盤

第一道大冷盤豪華霸氣上桌！好大一份啊～有酪梨鮭魚蝦壽司、南非鮑魚佐五味醬、當季生魚片、香滷牛腩和醃漬蘿蔔！太邪惡～都是我愛的啊！

酪梨、鮭魚、炸蝦壽司卷，口味極搭，而且各種食材彼此襯托出更上一層的美味！滿滿的豐富食材，在唇齒間幻化成鮮甜美味。

南非鮑魚佐五味醬，吃得到Ｑ彈扎實的口感，細細咀嚼，鮑魚的鮮甜滋味慢慢散溢出來，愈嚼愈香，鮮甜！

當季生魚片當日上桌的有紅魽、黑鮪魚、鮭魚，鮮甜美味，就連搭配的現磨山葵還特別以傳統糕餅花型模具按壓而成～太美了吧！色香味俱全！

香滷牛腩光看滷至入色還閃閃發亮的誘人模樣就令人食指大動！一口咬下，帶有膠質黏稠感的筋肉和下功夫滷至入味的肉質香軟不爛，滋味口感絕讚！這鹹香美味也太下飯啦～

醃漬蘿蔔是店家數道人氣涼菜小碟之一，隨機上菜，香脆甜鹹讓我一口接一口，也太開胃，聚餐結束後忍不住買回家繼續吃，1樓櫃台處有賣。

魚翅花膠白菜魯

又是一道功夫菜，真材實料看得一清二楚！滿滿的魚翅、花膠，以及白菜、筍絲、胡蘿蔔、豬肉等熬煮出鮮甜黏口濃醇香好滋味，這一味已然吃到幸福感！可惜還有很多菜，不然拿來泡飯堪稱一絕也！

川味鱈魚

一上桌便引起無辣不歡的姊妹們一陣嘩然！光看那紅豔豔、亮晃晃的色澤和不斷空襲鼻腔的誘人香氣......冷靜！以最快秒衝手機、相機先食，立馬分食！辣的層次口感豐富，不知用了幾種辣椒和花椒烹製，好好味！根本很想再來一碗白飯......

麻油雞球米糕

好雅致的木盒，光是第一眼視覺，緊接著嗅覺聞到飄香～饞得口水汨汨湧出。不同於一般的櫻花蝦油飯，這盤色香味俱全的米糕以香氣十足的麻油佐上滑嫩鹹香的雞球，第一次吃到這樣美味的創意米糕，還以香甜糯口的南瓜、蓮子配米糕，並以蛋絲配色、增香，都是我愛的食材，搭配起來更增添了香甜和豐盛口感！

京都排骨

這主廚很有兩套！連以前大餐廳老師傅的彩繪盤飾功夫都不吝獻上了！看了好開心好感動！不但色香味俱全，拍起來也是網美級的京都排骨啊！炸至外酥內嫩，迷死人的甜鹹好滋味～好愛這份京都排骨！趁大家已經吃到飽肚，我默默很低調地一塊接一塊入口。

避風塘炒蟹

太讚了！又是我超愛的菜色！第一次看到紅嘟嘟螃蟹上灑滿粉紅櫻花色的粉末......猜不出來，服務員揭曉：是櫻花蝦磨粉。WOW～再度膜拜佩服主廚的私房創意！這櫻花蝦沒有很制式世俗地放在米糕上，而是磨成很少女心的粉末灑在避風塘炒蟹上，棕色炸蒜酥終於結交了PINKY粉嫩好朋友，鮮甜的蟹肉搭配香炸蒜酥和櫻花蝦粉，還有我超愛的香甜炸地瓜條、芋頭片和四季豆，超超夢幻美味組合！這個配粥也是絕配～～～

豬肚百菇雞湯

很可以！原本在想湯品應該是雞湯，但沒想到是我愛喝的邪惡版～濃醇香豬肚百菇雞湯！喜愛豬肚雞湯的吃貨，豬肚精燉雞湯，還有鄰居小農種的友善農法蔬菜和海鮮滑，那香濃滑口的鮮美，直教吃到～飽到天靈蓋的人，忍不住一碗喝完，又添一碗。

鮮蝦花枝捲

喝了兩碗湯已經飽到不行！看看左左右右的姊妹也都一模樣！哈～這酥炸至香氣誘人的鮮蝦花枝捲，還是勾引著我們的味蕾繼續享樂！鮮蝦和花枝的鮮香，外酥內嫩的口感，還是忍不住炫光光！

甜點 (芒果奶酪)

今日甜點是香甜滑順的芒果奶酪，吃得到奶酪細緻口感和芒果香甜，冰冰的吃，好舒服。

水果

對食材很講究的老闆會親自上市場選購優質水果！光看這雙層水果盤裡的蘋果、鳳梨、巨峰葡萄、蓮霧的精緻賣相，就知是特級水果！一口咬下，從蓮霧、蘋果、葡萄到鳳梨，每種都是香甜指數高，水分豐富，果然是選物好手啊！忍不住建議老闆可以拍影片教大家如何挑選香甜多汁美味水果。

「鳶山紅樓」的無菜單創意料理從食材、菜色美味度、擺盤精緻度、服務、環境氣氛到價格，水準超高！口碑立馬傳開，閨密紛紛推薦給親友，還念念不忘！吃貨姊妹淘齊齊推薦三峽美食、三峽景觀餐廳、無菜單料理【鳶山紅樓】。