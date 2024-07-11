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釜山｜海雲台站｜必吃湯飯｜密陽血腸豬肉湯飯

2024-07-11 06:57:00 艾可婷 人氣：103
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窩客好文

艾可婷

發表篇數：8篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

密陽血腸豬肉湯飯  

 

釜山的代表美食之一當然就是豬肉湯飯啦，「密陽血腸豬肉湯飯」位於熱鬧的海雲台大街上，

相當好找，三層樓的店面且24小時營業，就算逛到很晚也不怕沒有東西可以吃啦~

除了在海雲台有店面，西面站也有喔~

 

我的痞客幫

 

密陽血腸豬肉湯飯 海雲台店 （밀양순대돼지국밥 해운대점）

地址：釜山廣域市 海雲臺區 佑洞 1317

　　　부산광역시 해운대구 우동 1317

電話：051-731-7005

時間：24小時

交通：2號線 203 【海雲台站 해운대역】5號出口，步行3分鐘【Naver地圖

密陽血腸豬肉湯飯-海雲台站  

 

用餐日期：113.6.18

 

 

 

準備先去飯店check in時，途中就經過，人潮絡繹不絕

 

 

剛好坐在靠近海雲台主街

 

菜單提供中、英、日、韓，除了招牌豬肉湯飯之外也有血腸湯飯、內臟湯飯、豬骨醒酒湯、馬鈴薯排骨湯等可以選擇

馬鈴薯排骨湯是一大鍋一起吃，有分大、中、小，若想自己吃一碗，就是點豬骨醒酒湯，但裡面沒有馬鈴薯就是了

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後點了兩碗豬肉湯飯和一盤白切肉

 

點完餐後就開始先送小菜，有韓式泡菜、辣韭菜、大醬、辣蘿蔔，主要是搭配湯飯一起吃（辣蘿蔔口感覺得偏軟，喜歡脆口一點的）

 

湯飯都會附一小團麵線

 

餐具、衛生紙都放置在桌子側邊抽屜

 

每個座位都會提供冰水，水杯就在桌上，桌上還會放蝦醬、鹽巴、胡椒粉等可以搭配豬肉湯飯使用

 

沒多久時間餐點上齊了，這裡的白飯是另外裝一碗

 

喝了原味湯頭後覺得很淡，可以依自己喜好加入蝦醬、鹽巴、胡椒粉，我自己大概加了4匙的蝦醬XD

 

單點一盤白切肉，如果覺得單吃白切肉會太肥，可以用生菜包肉再加點大蒜、泡菜等等包著一起吃

我自己是單吃白切肉再加湯飯吃，還有沾旁邊的醬，覺得味道也不錯

 

 

撈一下湯裡面料有多少，看到湯飯裡面直接放一整坨的韓式辣醬，不過吃起來並不會辣

 

 

我喜歡的吃法是把白飯放進湯裡一起吃~

 

然後再加麵線攪拌吃

 

洋蔥沾點大醬吃，好吃

 

小菜若要再續，可以自行到自助小菜區取用，剛好我們就坐在自助小菜區前面的位置

 

 

 

 

 

位置：


檢視較大的地圖 

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