【我的痞客幫】

2024年入境韓國需要準備

1、健康狀態調查表（Q-Code / 小黃卡）（每一次重新入境，就要重新填寫一次出國前三天的身體狀況）

2、入境卡（有快速通關SeS、有效期K-ETA的人，可以免填入境卡）（申請過K-ETA後可以使用2年，每次最長可停留90天）

3、海關行李申報單：自 2023 年 5 月 1 日起無攜帶須申報物品時，無須填寫

韓國疾病管理廳表示，雖然新冠疫情已進入穩定，但為了應對其他疾病的可能，以及維護國民安全，

健康檢疫仍有存在必要，韓國自2024年01月02日起，重新恢復填寫「健康狀態調查表」，目前韓國對台灣維持免簽，

但因台灣被列入流感與登革熱國家之一，從台灣入境的旅客還是要填寫「健康狀態調查表」，

可選擇使用新版的 Q-code 或是在飛機上跟空服員拿黃色紙本填寫健康狀態調查表，在入境時提供給檢疫人員。

新版的 Q-code據說跟之前疫情期間推出的舊版本有些不同，變得更簡單，簡化成三個步驟，

可以在入境前3天內先登入Q-code系統填寫，登錄護照資料、在韓停留期間住址、健康狀態等，

完成線上登錄後會顯示QR Code，建議下載到手機裡，再用手機出示該QR Code截圖畫面給海關人員

或持憑紙本列印，就可以加快韓國入境檢疫程序了。

線上如何申請？

先登錄「Q-Code官網」，有提供中文、韓文、英文、日文、越南文等選項，選好語言後，點選「輸入」進入申請頁面

勾選「同意條款」、「是否年滿14歲」以及「同意全部條款」後按下一步

﹝下方條款會自動勾選同意，可以不用理會﹞

填寫護照資料，護照姓名（不分大小寫、不用空格、不用一槓）

最終出發國家就選台灣，可以輸入「台」來找簡體的「台湾」

在韓地址 / 聯繫方式可直接複製飯店地址、飯店電話，電話輸入純數字即可

21天內若沒出國就選「台湾」

完成以上步驟後按提交，就會生成QR Code，還有你剛剛輸入的相關資料，可以在這裡二次確認輸入資料是否有誤，

有誤，重新申請一次Q-Code即可，QR Code可以截圖或是點選「Send Email」輸入信箱，QR Code就會直接發送到信箱，

之後就等搭機抵達韓國後，入海關前出示QR Code，給檢疫人員掃描QR Code畫面就可以了。

紙本的健康狀態調查表需要人工審查，如果人一多，速度就會比較慢，還會浪費不少時間，所以就很適合先線上申請Q-code~

這次去釜山入境使用Q-code，第一次沒有在飛機上寫入境卡，心裡還是有點忐忑，

下機後看到大家在旁邊補寫資料，我就看到有人走自動櫃台掃描Q-code也跟著去，

因為有先將Q-code下載到手機，出示給機器掃描完全不用很久，然後就再繼續往前走，

這時就使用上之前申辦過的S.e.S，直接走韓國人走的入境通道，只需要稍微排一下隊伍，

就可以像韓國人一樣快速入境~真的是非常快速！！！！

接著就是等沒有申辦過S.e.S的朋友入境韓國~

所以「Q-code」還有「S.e.S 自動通關」真的是快速入境韓國必備的！