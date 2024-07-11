前往充滿異國風情的澳門旅遊，除了享受澳門美食之外，當然也不能空手而歸！除了澳門杏仁餅乾、澳門名產鳳凰卷之外，澳門必買伴手禮有哪些？最能代表澳門名產的又是什麼呢？這篇文章將會告訴你澳門購物、澳門逛街好去處，還有該買什麼送上司、送親友、送家人，各式伴手禮、澳門必買清單也都一次幫你準備好啦！

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澳門必買推薦｜澳門杏仁餅

小而圓、口感酥鬆，還能吃到香脆杏仁顆粒的杏仁餅，擁有唐餅靈魂，起源於廣東，在二十世紀上半葉傳入澳門後，在當地迅速傳開。

目前澳門有非常多老字號餅家專賣販售杏仁餅，各家老餅家的製餅方式也很相似，但其實口味是大同小異。不過也因為只有澳門買得到，可說是澳門最具代表性的伴手禮，因此來澳門玩遊客幾乎是人手一袋，很推薦送給同事或上司，精緻又典雅！

目前因應市場需要，傳統餅家大多從手工轉為機械化製餅，至今只剩下少數餅家依然堅持以傳統方式手工製作杏仁餅，這杏仁餅製作技藝也是澳門非物質文化遺產之一。

澳門杏仁餅推薦👉最香餅家、鉅記餅家、英記餅家、晃記餅家、咀香園餅家

澳門必買推薦｜澳門鳳凰卷

澳門的鳳凰卷也是相當受歡迎的伴手禮，以細緻的餅皮包裹著鹹香的肉鬆餡料，口感鬆脆，入口即化，像包餡蛋捲但又更有層次，非常特別，是連在地人也愛的人氣點心！

鳳凰卷原本是街頭小吃，後來經過改良和包裝成為特色禮品，不少餅家更研發出外面包層海苔或素食口味的版本，不過吃多了會覺得有點乾，所以很建議搭配熱茶一起享用，愈吃愈涮嘴！

不過目前臺灣是禁止豬肉製品入境的，所以買了鳳凰捲可能要現吃品嘗，帶回臺灣可是會被罰錢的喔！

鉅記餅家 地址：鉅記餅店分店資訊 營業時間：各分店不同，大多為09:00-22:00

澳門必買推薦｜澳門蛋塔

澳門蛋撻的起源可以追溯至葡萄牙殖民時期，葡萄牙人引進西式點心技術後，澳門各家烘焙坊將這個點心鑽研並發揚光大，隨遊客日增，酥香的蛋撻成為澳門美食指標。據傳1989年創立的「安德魯餅店」，是澳門第一家賣蛋撻的店，後來如瑪嘉烈蛋撻、八目蛋撻也加入戰局，成為最多人推薦的三家排隊蛋撻名店。

目前許多當地咖啡店都能吃到蛋撻，餅皮酥脆、內餡滑嫩、蛋香味十足，是來澳門不能錯過的美食，但建議還是趁熱吃最好，蛋撻若跟著行李空運回台，難免讓口感打了折扣。

安德魯蛋塔 地址：氹仔、路環、威尼斯人、倫敦人都有分店（ 安德魯蛋塔分店地址 ） 營業時間：07:00-21:00 瑪嘉烈蛋撻店 地址： 地址： 澳門馬統領圍66號 營業時間：平日08:30-16:30 / 假日10:00-18:00（週三公休）

澳門必買推薦｜黃道益活絡油

黃道益活絡油是在中港澳很受歡迎的萬用油，不論是跌打損傷、筋骨肌肉痠痛，都能擦上活絡油舒緩，容易吸收且能迅速發揮作用。

不過黃道益活絡油其實源於香港，由著名中醫黃道益博士所創製，後來才一路紅到東南亞和澳門。臺灣沒有黃道益活絡油的授權經銷商，因此不少人會請去港澳旅遊的親友順道購買，不知不覺也成了澳門伴手禮！

黃道益活絡油就像臺灣的綠油精，方便實用，很適合家庭常備或作為旅行必備良藥，所以也很推薦贈送給長輩或周遭親友喔。

澳門必買推薦｜澳門檸檬王

長輩、同事若不愛吃甜食，購買澳門檸檬王準沒錯！檸檬王是以新鮮檸檬製成的蜜餞製品，多種口味可選擇，可以單吃也可以沖泡，鮮檸清新微酸帶甜，口感清爽，十分開胃，買一包回家在夏日午後沖泡，就是一道可以消暑解渴的冰飲，也有人分享，沖熱水喝能夠法痰止咳、清熱解毒。

最多人推的老字號品牌就是永吉檸檬，因為沒有限制購買數量，而且又能存放，很多遊客都會一大袋一大袋買，熱銷款項如薄荷檸檬、甘草檸檬很容易就賣光，所以要選購要盡量趁早喔！

澳門必買推薦｜辣魚罐頭

澳門的辣魚罐頭是內行人才知道的伴手禮！以新鮮的沙丁魚為主要原料，加上辣椒、橄欖等香料浸漬而成的辣魚罐頭，是帶有葡國風味的食品，口感特色就是魚的鮮味與香料辣味完美結合，入口鮮香辣潤，很適合送給愛料理的朋友，分享澳門特有的美食文化。

販售辣魚罐頭的專賣店也很值得一遊，繽紛的罐頭外觀擺放像文青藝品店，超過19種葡萄牙知名的罐頭品牌一字排開，總共有300多個商品種類，每個都精緻又有特色，讓人選擇困難！

澳門葡式辣魚店 地址：澳門官也街2號 營業時間：10:00-22:00

澳門必買推薦｜澳門星巴克

跨國咖啡品牌星巴克，在不同國家城市的分店中推出特有的限定款城市杯，吸引旅人購買創造買氣，也為各國城市成功行銷。在旅途中走訪星巴克，購買城市杯作為旅遊紀念，成為不少人的旅遊習慣。

澳門星巴克也遍布各大景點和購物熱點，其中位於於美獅美高梅飯店的星巴克設有Starbucks Reserve Coffee Experience Bar，是澳門第一間，裝潢非常華麗，也提供頂級精品咖啡體驗。澳門的城市杯和星巴克小熊兩項商品最受歡迎，專程去澳門星巴克挑禮物的也大有人在，其中城市杯以澳門城市樓景為主題設計，還有會變色的版本，非常精緻，也一度成為代購熱門產品 !