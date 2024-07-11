桃園平鎮新開文青麵館！用餐質感拉高好像來到咖啡館，八柒麵館闆娘之前開廚藝教室，對食材品質有一定要求，湯底使用大量牛小排加新鮮蔬菜熬煮兩天，搭配美國牛腱心與日式粗拉麵，一吃就很有記憶點！八柒麵館牛肉麵限定內用，不提供外帶！不加麵！不加湯，一大碗公我根本吃不完，手工水餃大顆飽滿，五天就能熱賣上千顆，讚讚讚啦～

八柒麵館 在哪？

八柒麵館位在桃園平鎮區平東路，雖然地址是寫平鎮區，但這裡靠近八德與平鎮區喔！正對面有間生鮮超市辨識度高，可附近找適合空位臨停，門口也能停放一台車，距離霄裡大池落羽松林約5分鐘車程，忠貞市場約6分鐘車程～

地址：桃園市平鎮區平東路87號

聯絡電話：03-4608787

營業時間：11:00~14:00/17:00~19:30

公休：每週一、二

兒童餐具、兒童座椅：有，有

服務費：無

麵館取名八柒麵館！因為這裡是87號！

這一整排是傳統透天厝民宅，八柒麵館在街邊特別顯眼，如果沒看到麵館二字，會以為這是間咖啡館呢～

門口黑板寫著八柒紅燒牛肉麵！使用大量帶骨牛小排及新鮮蔬果等天然食材，熬煮兩天湯底！這也太用心了吧～

顛覆傳統牛肉麵小吃給人既定印象！這裝潢好文青！挑高視覺通透感，桌椅也是特別選過，椅子好坐不會硬梆梆，屁股一坐下來就不想移動，裡面能容納約20多位客人～

店內提供置物籃可放包包或外套！有需要都可以和櫃檯妹妹說～

冷藏小吃櫃有當日小菜！每天都不一樣！黃金泡菜、蒜香小黃瓜、泡椒雲耳、涼拌香乾、廣東泡菜…等輪流替換～

真的沒想到這條路上，會有間家高質感牛肉麵店！這沒有市區人流喧嘩與車輛吵雜聲，這用餐多了一分寧靜感～

靠窗吃有儀式感

喜歡靠窗這排高桌椅座！角落邊放上綠意盆栽裝飾，燈具簡約又時髦，牆面好幾幅畫作，都是闆娘雙胞胎女兒自已畫，喜歡這麵館環境，讓人感覺溫暖又舒適～

植物可讓店內增加生氣與新鮮感！像是角落這面牆就很好拍～

八柒麵館 菜單MENU

店內主打霸級牛肉麵！最便宜一碗蔥油乾拌麵80元，最貴川味紅燒牛肉麵220元，手工水餃10粒95元，還有多種開胃碟與季節蔬菜，飯後也有椰汁西米露可點～

菜單肉品有標示：澳洲牛肉、紐西蘭牛肉與台灣黑豬肉。

自助區酸菜、辣椒籽油

自助區提供餐具、酸菜與辣椒籽油！也有其它調味品，闆娘特製辣椒籽油必拿，沾小菜或拌麵都適合～

吃牛肉麵少不了酸菜提味！

帶骨牛小排蔬菜湯

這鍋真的好奢侈！大量帶骨牛小排加新鮮蔬果熬煮兩天，熬煮前置作業好多，牛小排洗乾淨汆燙去除血水，加入老薑、洋蔥、蔥段、番茄..等，煮高湯還要不時撈除上面浮沫～

經過長時間熬煮，把牛小排油脂酵素煮出來，加上新鮮蔬菜自然甜味，精華濃縮成這一鍋啦～

這紅燒湯很耗時！醬料搭配獨門中藥材香料，還要加上剛才介紹熬煮兩天牛小排蔬果高湯，以黃金比例去調和～

吃飯擺盤好拍照很重要！畢竟現在都是手機先拍！

今日涼拌小菜

每日涼拌小菜都不一樣！涼拌裙帶絲小菜好清爽！簡單加上蒜頭、辣椒與香油調味，沒有多餘油份與鹽份，當成開胃前菜最適合，越起來很順不膩口，涼拌干絲也很清淡，重口味朋友，可去自助區來點闆娘做的辣椒籽，拌一拌就很好吃～

蒜香小黃瓜切的好厚實！可以吃到小黃瓜清脆口感，清爽鹹蒜香好開胃～

涼拌香乾已經先滷過！簡單拌入蒜、辣椒辛香料，吃得到黃豆豆乾香，我喜歡加點辣椒籽更對味～

泡椒雲耳用泡椒天然酸香提味！雲耳帶點脆Ｑ度！加上淡淡酸溜味好唰嘴，炎炎夏夏胃口不好適合來一碟～

五天要用掉1000顆！

手工水餃也是必點！水餃都是闆娘一顆顆手工包，手工水餃有韭菜與高麗菜口味，選用溫體黑豬五花絞肉，搭配梨山高麗菜與新鮮韭菜，每顆水餃都好飽滿，一夾就能感受水餃皮Q度～

韭菜水餃10顆一盤！每顆個頭都不小，一般食量女生吃完這盤應該也飽了，水餃趁熱吃好Q彈，冷掉水餃皮更Q韌，水餃吃原味就很夠味，香軟溫體黑豬肉帶點肉汁，結合濃郁韭菜香，一顆接一顆不想停下來～

高麗菜手工水餃，是溫體黑豬五花肉加上梨山高麗菜，這搭配肯定是好吃啊！梨山高麗菜好脆甜，肉餡飽滿綿密，直接吃原味就好吃

我覺得水餃原味就好吃！郭先生喜歡沾點醬吃，自助區有醬油、醋與辣椒油籽，沾點醬多了一分鹹香味。

茄汁紅燒牛肉麵

這的茄汁紅燒湯很不一樣！沒有強烈番茄酸甜味，新鮮番茄先煮成番茄糊，要吃的時再與紅燒高湯拌開，還擺上青江菜裝飾加上六片牛腱肉，茄汁紅燒牛肉麵賣相很不錯～

選用美國進口牛腱心！牛腱心本身味道特別濃，滷出來口感軟嫩帶點軟筋，越咀嚼肉香越明顯～

茄汁紅燒湯好甘甜！平時吃的番茄牛肉湯，尾韻都會一股番茄酸香，這碗都是蔬菜甘甜味～

使用老麵製作無添加防腐劑拉麵條！光是煮麵就需要8分鐘～10分鐘，牛肉麵都是現點現煮，遇到人多要等一下，牛肉麵一上桌就要馬上吃，這拉麵很會吸湯汁，拉麵略粗咬起來很Q彈，一口麵、一口湯、一口牛腱肉好吃～

川味紅燒牛肉麵

拉麵與牛腱肉都秤過重量！每碗生麵重達190公克，牛腱肉也是固定重量，因為大小片不一樣，有的五片有的六片，其實牛腱肉重量都一樣喔！牛腱心軟嫩會吸附川味紅燒湯，肉紋分明，咀嚼起來有層次感～

麵量好多我怎麼都吃不完！這麵條讓我們聯想到桃園老字號X袁，麵條一樣好有彈性，我們一家都愛這種拉麵扎實感～

川味紅燒湯與剛才茄汁紅燒湯完全不一樣！這碗川味紅燒好有厚度層次，濃郁紅燒香帶點中藥香，喝起來好順口，這湯一口都不想浪費，完全不會鹹就是好喝～

蔥油乾拌麵

不想吃牛肉麵？這碗80元蔥油乾拌麵一定要點！蔥油拌麵是上海常見小吃，拉麵底部有特製蔥油醬，擺上青江菜、荷包蛋，撒點油蔥與蔥花裝飾～

這半熟荷包蛋好可愛喔！搓破蛋黃液沾附在麵條上，吃起來特別香醇濃郁～

吃之前上下均勻攪拌！不時會聞到香濃蔥醬汁，拉麵吸附鹹甜蔥醬，不自覺一直吃下去，辣椒籽一定要加，香甜辣交織這口味我喜歡～

椰汁西米露

飯後來碗椰汁西米露！不加一滴水！使用鮮奶加上椰漿，湯匙一撈翠玉西米露顏色好療癒！夏天就是要喝清爽甜點～

這的麵量對我來講很划算！一碗吃完我飽兩餐！剩下交給郭先生幫忙解決，店內沒有收服務費還有冷氣吹，吃完請自己放到櫃檯旁回收區～

＊飯館環境氛圍我喜歡！川味牛肉麵與茄汁牛肉麵，湯底都很有厚度層次，桃園普遍牛肉麵鹹度都偏高，八柒的湯適合我，蔥油乾拌麵搭配辣椒籽更是讚，下次經過還要來吃～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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八柒麵館 店家資訊

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