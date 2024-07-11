天氣熱不想吃湯湯水水，來花囍家日式料理製研所吃碗浮誇的海鮮丼也很不錯，google兩千多則評論高達4.6顆星，評價真的超高，店內空間走日式復古裝潢，整體乾淨整潔，除了生食丼飯、熟食丼飯外，還可以客製化海鮮丼飯，價位落在$99~$790之間，也有單點的選擇唷！！

花囍家日式料理製研所 站前店 在哪？

花囍家日式料理製研所總共有兩間分店，一中店與站前店，站前店距離火車站走路大約4分鐘路程，開車的話附近也有不少收費停車場可以停放

店家外觀裝潢充滿著日系風格，一看就能知道是日本料理店～

店內環境

店內空間也相當簡約乾淨，簡約的桌椅搭配上日系的裝飾擺飾，用餐環境相當不錯～

餐具自取

店內不收取服務費，餐具、麥茶、茶杯都可以自由取用

菜單MENU

點餐方式是以QR code點餐，菜單有生食丼飯、熟食丼飯外，還可以客製化海鮮丼飯，價位落在$99~$790之間，也有提供單點壽司、炸物，選擇性相當多元

餐點

特製綜合海鮮丼

特製綜合海鮮丼，有多達9種的海鮮食材，有鮪魚、鮭魚、旗魚、干貝、甜蝦、尼信、花枝、鮭魚卵、蝦卵等，一旁還附上多種醃漬小菜，不知道吃什麼點這一碗全部滿足，海鮮也相當新鮮美味，飯使用的是醋飯，份量上女生吃滿有飽足感的，這樣一碗不到$400挺超值的

炭香燒肉丼

上面擺滿了炭香燒肉，真的是完全看不到白飯了，使用肥瘦均勻的豬五花，大花炙烤後，逼出那油脂香氣，搭配獨特的醬汁，以及一顆生蛋黃，超級美味又好吃，肉質真的是相當軟嫩鹹香十足，完全是白飯殺手啊！！

炸蝦天婦羅

炸蝦天婦羅也是必點，兩隻天使紅蝦、多種炸蔬菜，有地瓜、茄子、四季豆等，整個外層酥香好吃，搭配上特製沾醬，更加清爽美味

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