吃心絕對 4 分鐘 ago 在〈高雄美食 – 中將燒肉 x 鼓山內惟30年隱藏版吃到飽，全台獨家磁盤烤肉！〉中留言功能已關閉

中將燒肉兩三事

中將燒肉位於鼓山區的內惟聚落，在地營業有26的歷史，是附近很受歡迎的火烤兩吃自助餐，這裡的特色CP值超高，用餐時間人潮滿滿的。



▲雖然是燒肉店，但老闆精心研發火鍋湯頭，大火熬煮3小時，絕不用速成湯粉，磁板烤肉盤也是老闆自己研發無油無煙強調健康的烤肉🍖

老闆飯店出身，曾在香港跟澳門飯店服務，燒肉的醃製不會太重口味，醃醬用了大量的蔬果高湯去製作，完全不用味精，味道不會死鹹，都是天然的鮮甜味，火鍋湯頭也是只用甘草跟甘蔗等天然食材熬煮。

中將燒肉店內外環境

▲店外有著醒目的紅色招牌，讓人一眼就能找到。附近有路邊停車位，方便顧客停車。

中將燒肉屋在高雄市鼓山區九如四路上，是一家火烤兩吃的自助吃到飽餐廳。店內環境寬敞明亮，能容納約130位客人。雖然裝潢比較樸素，但用餐區域乾淨整潔，食材區域也井然有序。



▲一開就來，晚點就客滿了~



▲這裡的食材選擇非常豐富，包括各種醃製肉品、海鮮、蔬菜、火鍋料等，還有甜點和飲料區。老闆娘親切友善，經常與客人聊天，推薦他們的特色菜色。

中將燒肉消費方式

成人 388元吃到飽

小孩80~110公分 50元

小孩110~140公分 150元

中將燒肉餐點介紹

烤肉區



▲▼醃製肉品：包括黑胡椒雞肉、泡菜豬肉、帶骨牛小排、骰子豬肉等，品項十分多元呢！



▲▼牛小排的尺寸滿大的呢！



▲肉肉搭配泡菜，清爽解膩。



▲▼海鮮：魚下巴、蝦子、秋刀魚等，適合煎烤或下鍋煮。



▲個人還滿愛吃秋刀魚的，但同行的朋友覺得麻煩，哈。



▲▼內臟：雞軟骨、醃雞腸、醃豬肝、醃雞心等。

火鍋區

火鍋肉片：火鍋牛肉片、牛五花、雞肉片、豬肉片等。

火鍋料：燕餃、蛋餃等多種選擇。

自助區



▲佐料區有辣椒、蔥、蒜等等，比較特別的還有蒜辣醬與黃金泡菜。



▲▼蔬菜：多種新鮮蔬菜可供選擇。



▲甜點和水果：布丁、奶酪、水果等。



▲還有杜老爺的冰淇淋，很推薦香草冰淇淋，上面還有香草籽呢！



▲▼飲料區：各種飲料機和即享咖啡。

特別推薦

泡菜豬肉



▲天然發酵的泡菜更是大大的美化了豬肉口感，這裡的肉品都是闆娘精心調製，除了這道泡菜豬肉外，另外也會用洋蔥或蒜頭去醃製肉品。

九層塔炒豬肉

鐵板豆腐



▲▼技術含量很高，一般是拿來煮火鍋的，但其實鐵板豆腐也很好吃哦！

炒泡麵



▲▼可以在磁板上炒泡麵，搭配九層塔、洋蔥和豆芽菜，非常美味，順便讓女兒展現一下廚藝(？)

肉燥飯



▲店內也有提供飯與肉燥，肉燥還滿香的呢，搭配粒粒分明的米飯上，口感絕佳。

Affogato(阿芙佳朵)



▲可以試著把冰淇淋加入熱咖啡，讓苦咖啡變成甜點，義大利人稱之為Affogato(阿芙佳朵)☕

中將燒肉營業資訊

地址：鼓山區九如四路1757號

營業時間：17:00~23:300

星期二休

電話：07-5856298

火車內惟站 走路8分鐘

輕軌內惟藝術中心站 走路19分鐘

用餐時間2小時