休息日的大中午帶著岳岳出門繞繞、順便覓食，就在我們為了吃什麼而焦頭爛額時，正好騎到「榮星川菜-蘆洲店」前。想起每回經過時，餐廳裡總是人山人海，便愉快的入座了~

🥢京醬肉絲

京醬肉絲鹹香的口味，配飯吃會比較剛好，沒有特別突出的地方，算是中規中矩的一道菜~

🥢豆乾牛肉

豆乾牛肉調味是豆瓣加上蔥燒的味道，牛肉吃起來很軟，但有一股很重的夜市牛排味!

🥢左宗棠雞

左宗棠雞鹹、甜、辣、酸一個不落，小遺憾大概是雞腿肉的部分還是有吃到幾根小骨頭…但整體還是下飯好吃的~

因為天氣太熱，實在是沒什麼食慾，所以我們兩個人只點了三道菜，不過也是吃得飽飽的! 榮星川菜為我們服務的阿姨人蠻活潑的，環境也不差，對我來說是一間正常表現的川菜館，但有很多人會在這裡聚餐、請客。岳粉們還知道哪裡有好吃的川菜館嗎？快快留言給我們喔!