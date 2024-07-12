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蘆洲在地25年⎜傳承經典美好滋味【新北市蘆洲區】榮星川菜-蘆洲店

2024-07-12 12:35:00 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：102
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：255篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

榮星川菜-蘆洲店
phone02-82868858
place新北市蘆洲區長榮路412-1號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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休息日的大中午帶著岳岳出門繞繞、順便覓食，就在我們為了吃什麼而焦頭爛額時，正好騎到「榮星川菜-蘆洲店」前。想起每回經過時，餐廳裡總是人山人海，便愉快的入座了~

蘆洲在地25年⎜傳承經典美好滋味【新北市蘆洲區】榮星川菜-蘆

🥢京醬肉絲

京醬肉絲鹹香的口味，配飯吃會比較剛好，沒有特別突出的地方，算是中規中矩的一道菜~

蘆洲在地25年⎜傳承經典美好滋味【新北市蘆洲區】榮星川菜-蘆

🥢豆乾牛肉

豆乾牛肉調味是豆瓣加上蔥燒的味道，牛肉吃起來很軟，但有一股很重的夜市牛排味!

蘆洲在地25年⎜傳承經典美好滋味【新北市蘆洲區】榮星川菜-蘆

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🥢左宗棠雞

左宗棠雞鹹、甜、辣、酸一個不落，小遺憾大概是雞腿肉的部分還是有吃到幾根小骨頭…但整體還是下飯好吃的~

蘆洲在地25年⎜傳承經典美好滋味【新北市蘆洲區】榮星川菜-蘆

蘆洲在地25年⎜傳承經典美好滋味【新北市蘆洲區】榮星川菜-蘆

因為天氣太熱，實在是沒什麼食慾，所以我們兩個人只點了三道菜，不過也是吃得飽飽的! 榮星川菜為我們服務的阿姨人蠻活潑的，環境也不差，對我來說是一間正常表現的川菜館，但有很多人會在這裡聚餐、請客。岳粉們還知道哪裡有好吃的川菜館嗎？快快留言給我們喔!

 

榮星川菜-蘆洲店​​​​​​​
地址: 新北市蘆洲區長榮路412-1號​​​​​​​
電話: (02)8286-8858
營業時間: 週二-週日11:00-14:00，17:00-21:00；週一公休
 
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
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