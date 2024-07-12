{台中美食}台中飯糰推薦：台中向上市場美食，種籽日式飯糰，嚴選關山米加上澎湃餡料，超推塔香杏鮑菇！

台中市場美食真的是讓人愛不釋手，

這次要來跟大家分享在台中向上市場的飯糰美食：苜見·台中向上，店裡除了手工苜蓿芽捲很厲害之外。更推薦他們家的種籽飯糰，

種籽造型包裝超可愛，日式風格的飯糰相當討喜，一咬就可以吃到Ｑ彈的米飯還有滿滿的內餡，

個人超推薦他們家的照燒雞肉跟塔香杏鮑菇，真的是好吃到會流淚。

苜見·台中向上（手工苜宿芽捲）

地址：台中市西區向上北路248號

電話：0981-899766

營業時間：週二～週日7:00~12:30，週一公休

IＧ：mujing.tss

粉絲專頁：苜見·台中向上（手工苜宿芽捲）

「苜見·台中向上」的店面就在向上市場裡面，店家裝潢佈置了滿滿的花藝相當溫馨

因為市場比較不好停汽車，建議騎機車、或腳踏車會比較方便。

店裡的選擇有日式種籽飯糰、手工苜蓿芽捲以及飲品可以做選擇，

店內的餐點都是採現點現做，如果趕時間的話，很建議事先打電話預約。

他們家的種籽飯糰包裝真的超級可愛，外觀就像是一顆種子一樣相當討喜，

店家也會將飯糰口味貼在包裝上，相當好辨識。

日式風格的三角飯糰，店家嚴選了的關山米粒粒飽滿Ｑ彈，獨特的米香吃起來越嚼越香，

再撒上海苔粉提味，光用看的就好想咬一口，

而且他們家的飯糰就算放放冷了，米飯依舊Ｑ軟彈牙，不管是當早餐，還是午餐都很可以。

照燒雞肉 $50

輕輕一撥，滿滿的餡料馬上就爆開來，照燒雞肉吃起來鹹香夠味，雞肉軟嫩有嚼勁，

照燒醬汁與米飯完美的結合，一口吃下真的是超級滿足。

塔香杏鮑菇 ＄50

個人非常喜歡他們家的塔香杏鮑菇，台式風味的九層塔香氣十足，杏鮑菇的口感Ｑ彈飽滿鮮嫩，

吃起來真的是口齒留香欲罷不能啊！

韓式燒肉 ＄50

帶點微微辣的韓式燒肉，燒肉肉質鮮美好吃，吃起來相當開胃順嘴。

除了超推的日式飯糰之外，他們家的手工苜蓿芽捲也是一絕，

他們家的餅皮都是手工製作，有基本的白皮原味外，還加入各種食材原汁像是火龍果、菠菜、紅蘿蔔、芝麻等口味做成的餅皮可以選擇，

還可以依照自己的喜好搭配像是蘋果、地瓜、鳳梨、香蕉，也可以綜合選兩種口味加入喔！

五顏六色的餅皮看起來真是太可口了，再加上各種食材像葡萄乾、花生粉、芝麻粉，高麗菜絲、菜酥，

還有滿滿的苜蓿芽山，真的是超級澎湃的。

這次分別選了火龍果皮搭配蘋果、菠菜皮搭配香蕉、芝麻皮搭配地瓜，

店家的餅皮都是使用新鮮的食材製作，都沒有添加防腐劑，顏色都非常天然，餅皮吃起來有韌性很Ｑ彈。

苜蓿芽捲裡滿滿的苜蓿芽，吃起來相當清爽好吃，

因為有加上花生粉以及芝麻粉，以及帶回家吃苜蓿芽捲依舊清脆乾爽。

店內也有提供各式的健康飲品，像是豆漿、燕麥薏仁飲、黑芝麻堅果飲、紅豆薏仁飲、南瓜豆漿以及杏仁漿，

這次點了燕麥薏仁，跟黑芝麻堅果飲，微甜的口感相當甘醇濃郁好喝，喝起來都不會有顆粒感，

不管是大人還是小孩都很喜歡。

整體來說，個人好喜歡他們家的種籽飯糰，

包裝造型相當可愛，日式飯糰造型也讓人食慾大開，嚴選的關山米充滿米香，軟Ｑ的口感越嚼越香甜，

各種內餡都非常澎湃好吃，咬下一口都可以吃到滿滿的餡料，

個人非常推薦塔香杏鮑菇，台式的九層塔風味搭配鮮美多汁的杏鮑菇，絕對是必點的經典口味！