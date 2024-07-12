台中美食的兵家必爭之地，台中牛排也是競爭的相當激烈，這次統整了10家台中牛排推薦，從低價位到高價位的頂級牛排，除了知名的赤鬼牛排、教父牛排之外、米其林餐盤推薦的必吃餐廳、嚴選頂級食材的完美料理，不管是情侶約會、生日聚餐、想吃氣氛都很適合！

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台中牛排推薦｜赤鬼牛排

平民價格、頂級肉質

「赤鬼牛排」起源自台中逢甲夜市，和另一知名的逢甲夜市必吃美食「日船章魚小丸子」其實是同一老闆。據說當時在創立第一家赤鬼牛排時，就是以「平民價格、頂級肉質」為目標，雖然沒有提供桌邊服務，反而將心力都放在排餐品質上，讓客人可以專心品嚐，好好享受「一塊肉」！

台中牛排推薦｜FORE Restaurant

迷人煙燻香氣的柴燒牛排

距離美術館步行約10分鐘的FORE restaurant 柴燒牛排，有單點、2人、4人套餐可以選擇，主打利用原木柴燒保留食材原始美味，柴燒過的牛排表面呈現漂亮的焦糖色澤，切開裡頭的肉還是粉嫩，一入口還帶著龍眼木的煙燻香氣，不沾任何醬汁就很好吃，不過柴燒牛排的醬料也很特別，會提供薄荷、九層塔等香草製成的清新阿根廷沾醬，以及餐廳製作的竹炭鹽、紅酒鹽和英國片鹽，用簡單的調味帶出食材的鮮甜，除了美味的食物，柴燒牛排的空間唯美，晚上點燈後多了一絲浪漫，超適合作為約會的場所！

地址：台中市西區五權西四街170號 評價：4.4★

台中牛排推薦｜MeatGQ Steak

牛排教父指導、米其林餐盤推薦認證的名氣

MEATGQ橡木炙烤牛排館是由鼎鼎大名的牛排教父鄧有癸指導的，還連續2年獲得米其林餐盤推薦，號稱是中台灣最頂級的牛排館。MEATGQ橡木炙燒牛排雖然單價偏高，不過點主餐的話包含前菜、麵包、湯品、副食、飲料及甜點，一頓下來相當豐盛也有飽足感。橡木炙烤牛排使用的肉品很高級，有日本和牛、澳洲和牛與美國PRIME等級的頂級牛排，以橡木及龍眼木煙燻，讓牛排帶有一股燻香味，最特別的是主餐旁附上烤蒜頭配菜，烤過的蒜頭口感像馬鈴薯，少了原有的嗆鼻味，反而多了淡淡的甜味，配著牛排吃意外得搭。

地址：台中市南屯區益豐路四段699號 評價：4.4★

台中牛排推薦｜泰德牛排

平價也能品嘗到完美肉質

泰德牛排是一間網路評價很好的平價鐵板牛排館，排餐價格從$210起跳，品項組合很多樣，不吃牛的也有豬、雞、海鮮可以選擇，泰德牛排的一份主餐就有濃湯、飲料、麵包和鐵板麵，飽足感十足。主打的是火焰牛排，在上桌前會淋上酒後點火，看著牛排在熱騰騰的鐵板上滋滋作響，飄著淡淡的酒香和一點漢方香氣，讓人食指大動，不過現在已經看不到火焰秀了，而泰德跟一般夜市牛排不同的是肉質，把醬額外分開給讓你可以單吃品嘗到肉質原味，便宜的價位也能吃到好吃牛排，CP值很高！

地址：台中市西區向上北路193號 評價：4.2★

台中牛排推薦｜The prime-Grill極炙牛排館

美食配上美景！味覺視覺的雙重享受

位於日月千禧酒店24樓的The prime-Grill極炙牛排館，坐擁超美台中街景的好視野，能俯瞰七期夜景、國家歌劇院的摩登景色，同時也是2021米其林指南餐盤推薦餐廳之一。極炙牛排選用高級食材，從波士頓龍蝦、美國菁英級肋眼、A5日本宮崎和牛到AA9澳洲純血種全和黑毛和牛等，集結了來自各地的頂級饗宴，一旁附上夏威夷黑岩鹽、鹽之花、法國紅酒鹽三種佐料鹽，搭配主餐品嘗兩者相得益彰，純粹的帶出肉質的鮮甜，不會過於喧賓奪主。在這裡一邊品嘗美食，一邊欣賞美景，沉浸在浪漫典雅的氛圍中。

地址：台中市西屯區市政路77號 評價：4.4★

台中牛排推薦｜沃克牛排

日式風格牛排加上現烤出爐麵包

位於台中七期附近的日式洋風牛排館沃克牛排，從餐點、服務、環境都充滿細節，窗前坐位一邊是林酒店，另一邊則是綠意盎然的街道，和諧的綠色賞心悅目，還特別引進國際級專業烤爐，用炙燒方式保留每塊牛肉最美好精華的細緻口感，單點主菜就含麵包、沙拉跟湯品；也可以加價點套餐，內容則多了冰沙、前菜、甜點跟飲料。最特別的是沃克牛排的麵包都是現烤的，品項也不限一種，店員還會不時的把剛出爐的麵包隨桌配送，可以吃到不同種類的麵包。

地址：台中市西屯區朝富路100號2樓 評價：4.3★

台中牛排推薦｜牛客棧

原塊厚切的夢幻口感

主打原塊、厚切牛排的牛客棧，厚切的牛排吃起來更有口感，對於喜歡大口吃肉的老饕來說絕對是不能錯過，而且距離台中國立自然科學博物館步行大約只需1分鐘，超級方便！牛客棧用餐環境非常乾淨舒適，餐點選擇很多樣化，加上超親民的平價價格，可以選擇單點或是升級加值套餐，套餐內容也都不馬虎，加上套餐就能吃到豐盛的一餐，牛客棧的沾醬有黑胡椒醬、蘑菇醬還有一般不常見的蒜蓉醬，不過蒜香和牛肉卻意外地搭，吃完還可以去台中科博館散步消化一下！

地址：台中市北區館前路5號 評價：4.4★

台中牛排推薦｜Mao King貓王經典 Restaurant & Bar

美食、音樂、美酒，最Chill的餐酒館

貓王經典是一間美式風格的餐酒館，空間燈光美氣氛佳，在二樓露台還能看到浪漫的粉色大坑情人橋，是很多人推薦的求婚告白場所！貓王經典的餐點種類很多，有肉類主食、漢堡、異國料理和輕食，而且份量都不少，其中很推薦威靈頓牛排，酥皮包覆住五分熟的粉嫩牛排，搭配紅酒醬質感躍升，多層次的口感讓人著迷。既然是餐酒館，酒類也是很厲害，提供外面找不到的各國知名啤酒，周五、六晚上還推出無限暢飲啤酒、調酒到凌晨兩點，來這裡聽聽音樂、品嘗美食、喝喝小酒，真的超chill！

地址：台中市北屯區景賢路108號 評價：4.7★

台中牛排推薦｜品味碳烤牛排

36oz的超大份量碳烤頂級牛排

從夜市慢慢起家的品味碳烤牛排，現在已經是一個有聲有色的店面了，品味使用的食材是進口嚴選的prime等級原塊牛肉，用碳烤把肉汁鎖在裡頭，肉質軟嫩多汁，五分熟呈現漂亮的粉色，只用簡單的胡椒以及玫瑰鹽調味，附上生蒜片及洋蔥佐料，洋蔥不嗆帶有甜味，薄切的蒜片給的很足，微辣的口感搭配肉超適合，而且分量從8oz到36oz的超大份量都有，店家也很貼心有提供幫客人切塊好食用的選擇，不管是同事聚餐、想大口吃肉或是全家人一起用餐都很適合。

地址：台中市西屯區西屯路三段150-45號 評價：4.4★

台中牛排推薦｜Sk尚恩廚房2

狂野粗曠的浮誇美式料理

尚恩廚房2是一間主打牛排與漢堡的美式餐廳，餐點平價但是用料也是不手軟，使用美國PRIME 等級的牛肉來製作漢堡、牛排，CP值超高！尚恩廚房2是在台中新開的據點，店內的招牌是巨無霸漢堡，內容有手工布里歐雞蛋麵包+煙燻手撕豬肉+鮮炸雞腿排+酥炸鱈魚排+雙條煙燻培根+美國切達起司+雙條煙燻培根+切達起司+美國安格斯黑牛肉排，層層堆疊起來的超高漢堡，視覺效果很驚人！

另外，排餐也是尚恩的招牌，18oz戰斧莎朗牛排火烤後口感更多汁，碳烤香氣四溢，還有每日限量供應的的煙燻豬肋排，用荔枝木慢火燻烤4小時，軟嫩的口感超迷人。

地址：台中市北區進化北路169號 評價：5.0★

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