朋友沒吃過醬蟹，來釜山海雲台一定要吃點新鮮的海鮮，找了一家「尾浦家」醬蟹專門店，在查資料時跟尾浦末家很容易搞混

我們吃的這家是靠近Busan X the SKY及海雲台藍線公園尾浦站附近的店

尾浦家 海雲台店 （미포집 해운대본점）

地址：釜山廣域市 海雲台區 迎月街62號街 3

부산광역시 해운대구 달맞이길62번길 3

電話：0507-1382-2205

時間：11：00-20：00（15：00-17：00 午休）

交通：2號線 202 【中洞站 중동역】7號出口，步行約15分鐘【Naver地圖】

用餐日期：113.6.18

來吃尾浦家之前才從Skyling Luge回來，陰錯陽差的還是搭地鐵回來，就直接搭到中洞站，從這邊看看邊走過來

夕陽時分，太陽也是蠻曬的，從老遠看到排隊人潮，就知道找到了

到了之後，就先按下面那台機器登錄排隊取號，我朋友操作的，完成後會給號碼（有中、英、日、韓說明）

取號完畢後就在另一邊點餐，點餐單子有中、英、日、韓，就算都只有韓文也不用擔心，菜單有圖片可以看

大家來吃最夯的就是「美女生醃醬海鮮套餐」了，除了這個還有特色石鍋拌飯、釜飯、生醃醬海鮮拼盤、生醃系列、美女酒等

用餐人潮沒有間斷，後來等到晚上七點才有位置

等了一陣子終於到我們入座，餐紙上面就是很夯的美女生醃醬海鮮套餐

有附手扒雞手套

我們點「美女生醃醬海鮮套餐」，一份是38000韓元，兩個人吃就是要各點一份，送來的餐點就會是我們吃的那樣

等餐點中，會先上四樣小菜，我們都覺得這四樣都比後面的幾道小菜好吃@@

過沒多久，餐點終於上齊了，光是擺盤就可以殺了不少底片，有附白米釜飯，就是單純白飯的石鍋飯，

就先把飯挖出來到有芝麻的碗裡，剩下的飯就加入一旁附的茶，把鍋巴變成茶泡飯來食用

看到這一盤不禁開始流口水了，海鮮有扇貝、章魚、螃蟹、鮑魚、海螺、鮮蝦及鮭魚生魚片

生醃海螺，我吃完的隔天下午腹瀉了共5次，後來想想可能是因為吃到一點海螺不能吃的尾巴部位，

因為把海螺拉太大力，尾巴都被我拉出來，後來用剪刀剪掉，剪的部位也不知道有沒有剪對，吃完隔天下午慘兮兮@口@

醬蟹、章魚，旁邊有一碗生蛋黃跟一些配料，裡面是店家特製的，攪拌後就可以沾海鮮吃

生醃扇貝

鮭魚生魚片

生醃醬蝦

鮑魚

基本上海鮮吃起來都蠻新鮮沒有什麼腥味，醬蟹可以用海苔包醬蟹、小菜一起吃

這次吃的醬蟹，比在首爾吃的韓女士醬蟹味道還不腥，基本上沒有什麼腥味，所以原味的就不錯

這盤海鮮盤裡面有附檸檬片，朋友有把檸檬擠一擠，不過也不會影響味道

也可以把醬蟹加飯攪和一起吃

這部位我就沒有很愛，因為不太會啃

海帶湯味道中規中矩

這邊還會提供吃法的小本子，給之前店家會先問講哪種語言

位置：



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