一直很喜歡東北角那片湛藍大海，尤愛走在公路上享受海風輕拂，

浪花拍打沙灘岩岸，時而熱情時而溫柔，讓人感到無邊的寧靜與舒適。

這次和朋友來龍洞體驗水肺潛水(說了一年終於約成功了！)，我們報名將diving潛水俱樂部的體驗課程，

教練很專業又風趣，滿推薦給對潛水有興趣但不確定是否適合的朋友們。

順到來個東北角一日遊，沒有特別安排什麼景點，潛水完後直接出發用餐地點GO～～

這次來到92k周末食堂，是東北角超人氣的日式食堂，

戶外座位面海第一排，坐擁東北角一整片無敵海景，

不僅能吃到沖繩名產海葡萄，海膽、龍蝦等各種現撈海鮮也吃得到，

餐廳氛圍讓人宛如來到沖繩的錯覺，邊欣賞海景邊品嚐美食！

92k周末食堂位於台2線約92公里處的小巷弄裡，路口有塊大石頭漆著＂周末食堂＂字樣，

但滿不明顯，開車經過一不注意就會錯過它，開到附近時要多留意一下這個石頭呦！

附設停車空間，但車位不多，也足夠容納人流，也可步行約2分鐘到附近金沙灣公共停車場

我們到的時候離營業時間還有10幾分鐘，來看看海拍拍照。

很樸實的一間濱海小屋，一週僅週四到周日才有營業，每日營業時間稍微不同，

採用預約制，想吃一定先電話訂位或上網預約，不要貿然跑來啊！

訂位時間保留10分鐘，用餐時間為110分鐘

我們在預約時間前抵達，會有店狗汪汪叫熱情的打招呼，

入口處與服務人員確認完定位資訊，很快就被帶入座位，

好期待今日的餐點～～（踩著雀躍的步伐

穿越這個廊道就會到戶外座位區，旁邊是九孔養殖池

[[半戶外座位區]]

戶外座位區空間小巧，約莫可容納7桌客人左右，難怪周末用餐時間常常滿位。

我們4人很幸運被安排在半戶外座位區，雖然沒有座到靠窗座位，但也能欣賞海景

當天天氣很好，太陽不會太此眼，從座位看出去非常舒服。

座位無法指定，由店家依照現場狀況安排入座

以為夏日座外戶外區會很熱，但有風扇，一點也不會覺得熱～

從這排座位看出去的左前方就是九孔鮑養殖場，用完餐也可以出去走走拍照。

當天天氣非常好，海浪很平靜，碧海藍天看了就很舒服～～～

[[室內座位區]]

除了半戶外座位區，也有室內用餐區，

不過和半戶外座位用餐區氛圍差滿多，室內氛圍比較像是在古早味懷舊餐廳用餐。

92k周末食堂也是寵物友善餐廳，但全程必須在推車、提籠或牽繩，不用到處走動自由活動。

92k周末食堂餐點特色

每人基本消費250元，另加10%服務費

提供特色小點、季節現撈海鮮、冷物、 丼物、時令海鮮、烤物、單品、法式手做甜點與飲料

季節現撈海鮮與時令海鮮是以兩計價，依據時令季節有所不同

丼物有附小菜及髮菜湯，加NT$180附當日甜點2款及NT$90以內飲品1杯(可補差額換其他飲品，不含酒類)

菜單品項很多，看很多網友點的組合多為海葡萄＋時令海鮮，

想吃時令海鮮但沒有什麼概念，可請店員依據喜好推薦，肉質質感與料理方式介紹滿詳細，

確定後，在烹調前店員會現場秤給你看，價格相當透明不用擔心亂算錢，確定後再拿進廚房料理。

[[沖繩海葡萄 NT$150 + 乾燒章魚 NT$150]]

思思念念的海葡萄送上來了～～喜歡咬在嘴裡啵啵彈跳的口感，還能吃到淡淡鮮甜的海味；

搭配醬汁有另一種滋味，去掉海葡萄本身的腥味後口感更清爽，忍不住一口接著一口，

伴著飯吃或沙拉吃都很適合，非常百搭。

乾燒章魚可以搭配旁邊切店小黃瓜一起吃，章魚非常Q彈，搭配一起吃非常清爽，直接吃也沒有明顯的腥味。

[[現剖紫海膽 NT$45/兩]]

我們點６顆，店員會先秤重告訴我們價錢，有點奢但偶爾一次還可以接受啦～～

我個人滿不敢吃海膽，看外觀就沒食慾

在朋友不斷說服，難得可以吃到現剖海膽應該要嚐嚐看，試了才知道喜不喜歡。

剖開裡面是這樣子，看起來蠻有肉的，記得用湯匙挖。

口感就～～軟軟的，不過現剖的就是每一口有滿滿的海味，但......不是我喜歡的口感，

不過看朋友一人可以吃掉３顆，應該是非常鮮美。

[[油蔥酥拌飯 NT$40]]

這個油蔥酥拌飯很ㄙㄨㄚˋ嘴，油蔥酥炸得很香又不會油膩。

[[胡麻醬蟹肉沙拉 NT$200]]

吃這道沙拉前要先徹底攪拌均勻，胡麻醬才會平均到每樣菜裡，

有番茄、小黃瓜、蟹肉、菜和蘋果，夏天吃這個很開胃又清爽～～

[[鹽燒九孔鮑 NT$250]]

店家旁邊就有九孔鮑養殖場，也看滿多網友推薦必點之一，當然要點來吃看看。

有兩種料理方式，一種是鹽燒、另一種是港式油淋，

我們比較喜歡吃到食材原本的味道，選擇鹽燒方式料理。

口感扎實歲彈還有點微微甘甜，感覺吸收大海滿滿的日月精華，喜歡吃九孔的人一定要試試看！

[[川燙小卷 NT$250]]

小卷吃起來非常彈牙，朋友們都很喜歡還一致說好吃，

但卻是我不是很喜歡的一道料理，不是食材本身不好也不是料理方式不好吃，

單純我個人本身不是很喜歡吃小卷。

[[炙燒北海道干貝 NT$160]]

這道料理表現算中等，不過上面有灑類似葉子的東西，

吃起來有點淡淡的檸檬味撲鼻而來，相當清爽。

[[長尾鳥(蒸、湯) NT$80/兩]]

長尾鳥不是鳥是魚喔！外觀看起來像不像穿著燕尾服？

海鮮的料理方式越簡單越不太會破壞食材本身的味道，

我們選擇清蒸，魚肉非常綿密細膩，每一口都好好吃～～

[[清蒸海戰車 NT$160/兩]]

最後一道料理我們用清蒸海戰車作結尾。

本身對海鮮種類完全不懂，但有朋友對海鮮略懂一二，

大力推薦海戰車必吃，還說不是每個海鮮餐廳都有它耶！

一直分不清它的外觀和龍蝦有什麼不同，朋友一直教我們感受哪一隻有霸氣、王者的氣場就是海戰車

吃第一口就懂了為何朋友會大力推薦一定要吃，口感比龍蝦還要Q彈緊實，整個完勝。

用完餐後千萬別急著離開，

餐廳後方還可以散散步，欣賞海景。

九孔池旁邊的木棧道可以走過去拍照，還有個小平台，

很適合坐在那邊放空，享受海風吹拂，相當舒服。

這次慕名而來，非常開心幸運之神眷顧，前一天訂到中午的位子，

遇到好天氣，還被安排在半戶外座位區，可以欣賞美麗的海景。

時令海鮮相當鮮甜好吃，料理方式也恰到好處，服務人員也很仔細地介紹餐點，

來到東北角走走，不妨來個海鮮之旅吧，92k周末食堂或許是個不錯的選擇喔！

關於店家：

地址：新北市貢寮區美燕灔三街70-3號

電話：0970250060

營業時間：周四~周五11：30~18：00、周六11：30~19：00、周日11：30~15：30 / 17：00~20：30

官方網站：92k周末食堂-九恩商行

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