吃心絕對 1 天 ago 在〈鹽埕美食 – JINLIANFA 金聯發 x 不單純的飲料店！6款鮮奶茶任君選擇〉中留言功能已關閉

關於JINLIANFA 金聯發

金聯發的店名由來，取名自阿公的布店，剛好跟鹽埕的氛圍也很搭，是間漂亮的飲料店，就在奶茶一條街的新樂街旁，雙妃奶茶附近，有提供五個室內座位，好運氣就可以坐下來慢慢喝。

店家主打的是鮮奶茶，光是鮮奶茶就有六款，好專業又好喝，今天自備環保杯，想不到還有折5元，真不錯。

JINLIANFA 金聯發開幕活動



▲買兩杯還能玩抽轉轉樂抽獎。

JINLIANFA 金聯發店內外環境



▲店內環境非常舒適和溫馨！店內有一個服務櫃檯，可以就與工作人員互動，牆上還有菜單板。櫃檯後工作人員正在忙碌，還有一位顧客在與其中一位工作人員聊天。

後來的布簾感覺很高級，很像電影院的紅布絨，有可能用的是阿公布行的布，哈。地板上的圖案地毯，也滿好看的，增添了店內的氛圍。

JINLIANFA 金聯發菜單



▲飲品價格從35元到85元不等，另外可以加料如黑糖珍珠跟燕麥，綺雯是啥？忘了問，有機會再來喝囉！



▲翻開來看有寫著奶茶俱樂部。

JINLIANFA 金聯發飲品介紹

他們的茶都「不單純」，因為都會做特調，喝起來不無聊又好喝。



▲他們家的飲料大概是600ml，今天帶來的是550ml環保杯，所以就請店家冰塊用少一點囉~

金屏35元

金萱加青花椒好特別，取其青花椒香氣與金萱滿搭的。其取香氣，不會麻辣，好喜歡這樣子的跨界組合。

砡珠拿鐵70元 + 黑糖珍珠10元

紅玉搭配阿薩姆，這兩種紅茶的結合，使得砡珠拿鐵既有紅玉的香甜，又有阿薩姆的濃郁，很適合做成珍珠奶茶！

JINLIANFA 金聯發營業資訊