2024愛在一起玩，我們要去哪裡玩呢！？

我們要去澎湖、嘉義遊玩～

每一次的家庭聚會的遊玩行程，總是令人期待！

感謝老天爺4天的天氣，都是大晴朗艷陽天，這一次我們將在澎湖這個美麗的海島，整整徹底給他瘋狂玩個3天2夜～

旅行的第一站是：嘉義布袋港，這裡是通往澎湖的港口之一，抵達之後要先前往布袋港旅客服務中心報到，領取預定船票後通關安檢，預備搭船前往澎湖囉～

從布袋港搭乘渡輪前往澎湖的過程中，海風拂面，感受著涼爽的海洋氣息，眼前的藍色海洋加上藍天白雲 ，讓人看了就覺得舒爽～

今天的碼頭也是人潮擠爆，船上人潮熙熙攘攘，一路上的旅程～風浪還蠻平順，大約90分鐘後，便抵達澎湖南海遊客中心。

之前來拜訪是在2015年，那時3天的旅行都是颱風天，只能待在澎湖的飯店內，無法自由的活動，事隔9年之後再訪，心情是既期待又怕受傷害！呵呵～

再搭船的過程中，冷氣還蠻冷地，建議增添一件薄外套禦寒。

抵達時已經近中午用餐時段，先聯繫旅行社①將行李上車托運至民宿 ，後續②9個人再去機車行租借機車，③機車去加油，④前往中午用餐地點。

☑在澎湖遊玩建議租機車，因為這樣子可以比較靈活的機動性玩耍。

☑建議一次性把機車加到100塊，便可以跑遍澎湖所有的地方。

而在行駛中，也需要注意交通安全法規，這裡測速照相｜科技執法路段，比以往增加許多處！

再度拜訪花菜干人文懷舊餐館，他的外觀是澎湖有名的咾咕石翻修而成的古厝，這裡的菜色非常有地方特色。

尤其是美食中融入了當地特色的海鮮料理，新鮮又美味，讓我們吃的道地的澎湖風味。

而餐館的裝潢充滿懷舊氛圍，一些擺設的小飾品，一看就讓人們回到以往的美好舊時光，讓人回味無窮。

每個桌上先招待當地的▲風茹茶，燥熱的天氣之下，喝起來還蠻舒爽的。

菜色依序是▼小管滷肉｜原味花菜干｜炸月亮蝦餅｜鮖鮔滷肉。

▲麻油魚｜▼酸菜鮮魚湯｜炒角螺｜海菜烘蛋｜澎湖絲瓜。

吃飽之後我們先前往澎湖風櫃洞，這是一個自然的奇特地形，就在這邊吹拂著海風，聆聽海浪拍打岩石的聲音，讓人感受到大自然的音樂演奏。

一眼望去，這裡的美景都是拍照的絕佳背景。

我們報名了澎湖：沙丁魚海上育樂活動，下午的行程是浮潛｜SUP立式划槳的活動。

在專業教練小黑｜阿姚的指導下，我們先換上防滑鞋｜救生衣，在騎車前往浮潛祕境，準備來找尋尼莫｜多莉～

很喜歡澎湖的藍天白雲～這樣看起來就覺得舒暢！

不過相對性天氣也是燥熱，要多注意防曬｜多喝水，下海囉～

這一次店家貼心的服務，便是使用GoPro全程幫我們拍照，事後再去IG：澎湖沙丁魚海上育樂，就可以下載當天活動的照片，真是貼心的服務！

看小朋友們浮潛玩得很高興，而在浮潛的過程中，教練也給我們小魷魚，可以近距離的餵食魚群，真好。

後續再返回店家休息，喝個水後，我們要去玩SUP立式划槳囉。

抵達現場的時候，教練也是專心的教導我們如何操作SUP，一開始下水，正值退潮時間，還以為海水位置很淺，沒想到～越滑到中央，深度就已經超過一個大人的高度以上，好加在有穿救生衣，即使落水了，也不用怕！

來玩SUP一定要站起來體驗滑板的動作，大夥們～靠在一起吧！讓我們來拍一張團體照。

在滑SUP的過程中，夥伴們不時地失去平衡控制而掉落海水，每個人的臉上，總是充滿著嬉戲的笑容，相信經過下午的體力活動之後，今天晚上應該會很好睡～

晚上入住的是：澎湖蘿蔔民宿，我們是包棟，也比較不會去吵到別人。

而這裡有提供廚房設備｜冰箱｜洗衣機，可以將今天玩水的衣服清洗｜晾曬。

一樓的客廳非常的寬敞，整體上環境還算不錯，沒有想到這裡竟然也有電動麻將桌！

特殊的是今天晚上有無料庭院BBQ，可以讓我們一夥人，盡情享受美味的烤肉，在美食｜飲料的搭配下，聊個天～小酌一下～真的很愜意。

而這裡的食材均是無料供應，吃不夠的話，可以再跟店家索取，不過秉持著吃多少拿多少的心態，我們將所有的食材都吃光光。

在享受烤肉BBQ的美食之後，我們將烤過的器材區分：資源回收｜一般垃圾，集中在中庭，店家在晚上10點過來做回收動作，這一點還蠻貼心的。

晚安～澎湖！明天見～

2024愛在一起玩、澎湖嘉義4日遊

第1天｜㋆㏥(六)

①🚗麥當勞｜新莊中平

②🚗國⓵西螺休息站

③⛴嘉義布袋港旅客服務中心⏰09:00

📌請提早60分鐘到服務台辦理報到手續。

④⛴海有20號｜⏰10:00

📢地址：625嘉義縣布袋鎮中山路334-1號

🚗停車場：布袋港第1停車場

⑤抵達澎湖南海遊客中心：⏰11:26｜🛵租機車：鈤健租車｜🧳托運至民宿

⑥🍜花菜干人文懷舊餐館⏰12:30

📢地址：880澎湖縣馬公市新店路4之2號

⑦📸澎湖風櫃洞

⑧🤿澎湖沙丁魚海上育樂｜本島秘境浮潛+SUP立式划槳 ⏰15:30

☑全程GoPro攝影，照片擷取處IG：澎湖沙丁魚海上育樂，保留一星期，自行下載。

⑨🍺全聯福利中心｜澎湖旗艦中華店

📢地址：880澎湖縣馬公市中華路46號

⑩ 📌澎湖蘿蔔民宿｜庭院BBQ⏰18:00｜食材無料供應

📢地址：880澎湖縣馬公市西衛里西衛689號