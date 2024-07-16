早安！澎湖～

今天的早餐就由鐘記燒餅的干貝蔥蛋加油條開始吧！

好家在有事先提前訂購，排隊人潮真的超多的！

隔壁義豐豆漿店，人龍也是落落長～

這裡的招牌干貝蔥蛋加油條口感超棒，熱騰騰的燒餅外皮酥脆，內餡則是鮮美的干貝與香氣四溢的蔥蛋，搭配金黃的油條，簡直是完美的早餐組合，一份吃下來搭配飲料也會飽。

出發囉！前往崎頭遊客中心集合。

藍天白雲的天氣，碼頭隨處一角拍拍都很漂亮，來拍個團體照吧！

我們搭船前往員貝嶼，這裡地勢形狀像螺貝覆蓋於水面而得名；北邊海岸玄武岩柱要發揮想像力，這裡有石筆｜石硯｜無字天書｜石墨最有名。

員貝嶼有一處地方像百褶裙模樣，粉有觀賞價值，這裡也是玄武岩自然保留區，行船之間，看見有美麗的沙灘和清澈海水，非常適合拍照和放鬆心情。

而且一路上，船長會詳細的解說澎湖每個島嶼的故事，讓來訪的遊客可以知道澎湖的地理位置，後面竟然還有海鳥餵食秀。

真的有夠誇張！

船員將小魚給我們，並告知我們往天空上一拋，海鳥們便會過來聚集覓食。

如果有密集恐懼症的朋友，可能會嚇死！

而這邊除了再餵食海鳥之外，也要注意會有天上的黃金炸彈降落！

我們就有團員連續中了２次，我們都笑說可以去買樂透了！

就這樣子～餵食海鳥以及繞外島一圈之後，我們即將前往鳥嶼用餐！

中午我們在鳥嶼用餐，這裡提供的是美味的海鮮粥（無料、無限供應。）

在2015的時候並沒有吃到當地特色的海膽，因此今天現場購買2顆來分食，真的很新鮮～超讚！

吃飽之後出發了！

下午則是參加澎湖銀海遊艇公司的水上活動，登島之後現場幾乎是漂亮的沙灘，當然也有遮陽的遮蔽物。

而附近也有海鳥保護區，目前是禁止人員進入。

（進入會有罰款，請注意勿踏入警戒區內。）

這裡有豐富的水上運動，不管是⑥香蕉船⑦海戰車⑧水上摩托車，都可以讓來訪的遊客，無限次的暢玩，真的是會玩到發瘋～

光是香蕉船我就玩了三次，而且這裡可以讓你選擇翻船或是不翻船。

（這裡需配戴救生衣｜頭部防撞保護裝置。）

而海地戰車則是一次可以6個人來共玩，只要緊緊抓著扶手欄杆，在乘風破浪上，享受海浪的搖擺波動，就這樣子360度的轉一圈回來，小朋友玩了好幾次。

而水上摩托車1次可以2個人共玩，乘風破浪，享受海上的激情與速度～

你以為水上的活動就這樣子結束了嗎！？

沒有喔！這才進行了1/3，緊接著2/3則是①乘座透明獨木舟②SUP立槳衝浪可以遊玩。

沒有想到昨天才玩過一次，今天又可以再體驗，真的是會曬黑曬滿，天氣炎熱要多加注意防曬｜多喝水。

這裡的活動結束之後，後續我們前往3/3的遊戲關卡。

這裡是要先搭船前往在外圍的海域，而體驗的是③超大型水上溜滑梯④高空跳水⑤泰山式搖擺跳水的活動。

後續只剩下7個人前往，加上沒有帶手機，只能將回憶留在腦海中。

體驗了多種水上運動，不管是香蕉船還是船上跳水活動，整個過程都充滿了刺激與歡笑，讓我們的澎湖之行更添漂亮色彩。

靠岸後～我們前往池東大菓葉玄武岩，這裡的自然景觀讓人驚嘆不已，壯觀的玄武岩結構展現了大自然的鬼斧神工。

按慣例！來個遊客一日遊自拍。

來到澎湖一定要往當地著名的：澎湖跨海大橋來拍拍，321～Smile～

最後一站我們來到了通樑古榕，這一群人竟然不是來懷舊當年歷史，而是四處購買當地著名的仙人掌冰來吃，呵呵～

除了好吃的仙人掌冰之外，這裡的炸花枝丸也不錯，都是現炸好吃。

晚上則是在澎湖日新餐廳用餐，這裡的海鮮料理讓我們流連忘返，超青ㄟ海鮮搭配獨特的調味，使每一道菜品都充滿驚喜。

尤其是當地的青嘴魚｜龍蝦好吃，而且經濟價格實惠，推薦！

回到澎湖蘿蔔民宿，今天的行程幾乎都排得滿滿的，而曬太陽也曬得非常的飽和，回到民宿之後，大家都在擦蘆薈以及曬傷的保養品，呵呵～

晚安！澎湖～

2024愛在一起玩、澎湖嘉義4日遊

第2天｜㋆㏦(日)

①📌蘿蔔民宿⏰07:00wake-up call service

②🍜鐘記燒餅｜北辰店⏰07:00

📢地址：880澎湖縣馬公市文康街35號

③⛴浪漫東海一日遊｜岐頭遊客中心：岐頭碼頭⏰08:00

📌請提早30分鐘到服務台辦理報到手續。

④⛴澎湖銀海遊艇公司｜📸員貝嶼

☑水上活動無限暢玩：①香蕉船②海戰車③水上摩托車④SUP立槳衝浪⑤超大型水上溜滑梯⑥高空跳水⑦泰山式搖擺跳水。

⑤⛴岐頭碼頭⏰15:00

⑥📸池東大菓葉玄武岩

⑦📸澎湖跨海大橋

⑧📸通樑古榕

⑨🍜日新餐廳⏰18:30

📢地址：880澎湖縣馬公市石泉里24-20號

⑩📌澎湖蘿蔔民宿

📢地址：880澎湖縣馬公市西衛里西衛689號