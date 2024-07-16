原來竹北也有後花園耶！

斥資上億的一里雲村養生園區暨金色天地安養中心，園區內的交誼共融餐廳「九里松無菜單料理」，根本就是5星級飯店水準的餐廳

不只有媲美台北陽明山的夜景，還有來自喜來登、國賓等五星飯店廚師匠心設計的無菜單料理

無菜單料理套餐包含沙拉、前菜、拼盤、前餐、主菜、飲品及甜品共八道精緻料理~

寬闊時尚的用餐空間加上優美景色，適合親友聚餐、長輩辦生日宴，享受歡樂相聚好食光！

隱身在安養園區的頂級料理，快跟著小米一起去參觀體驗吧！

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉一里雲村｜金色天地｜九里松無菜單料理位置及停車方式

*******************

九里松無菜單料理隱身金色天地安養中心的共融餐廳，開車的朋友可以把車停在停車場

一進入園區就可以看到竹北繁榮的夜景，而且來到這裡的車程從竹北市中心到這邊約10分鐘多時間就到了。

👉一里雲村｜金色天地｜九里松無菜單料理環境介紹

*******************

走進安養機構的交誼大廳，超驚訝！

不但有高挑寬敞的用餐空間，規模與風格設計，根本就像是來到了星級飯店的餐廳

園區提供長輩親友來訪時，在雲村內就可以享用美味的料理，有午茶時光、無菜單料理，週末還有晨光自助早餐

今天特地提早在用餐時間前來，可以捕捉到餐廳的環境全景。空間非常寬敞，給人舒適和開闊的感覺。

在安養機構的住民平時就可以享用由星廚與營養師設計的多元餐食

看到如此高級的餐廳，小米就能想像安養環境有多棒了，等小米上了年紀一定要再來參觀 XD

用餐空間有2-4人或多人桌，適合親友聚餐、長輩辦生日宴，是歡樂相聚的好地方！

餐具也很有質感，招待親朋好友來享用無菜單料理，體面大方不失面子喔！

原來美鳳姐是一里雲村醫養渡假園區代言人

這裡看得到媲美台北陽明山的夜景，一邊用餐、一邊欣賞夜景非常愜意~

想要欣賞夜景的朋友，記得跟店員說要靠窗邊、能欣賞夜景的座位喔

吃飽飯後可以來戶外走走，更能俯瞰竹北迷人的夜景

來這裡走走、享用美食也很紓壓。

後方還有一處由各式植栽、石材營造的庭園，很適合跟另一半或親子親近大自然、舒緩壓力~

👉一里雲村｜金色天地｜九里松無菜單料理菜單目錄搶先看

*******************

金色天地安養的星廚廚房，是由九里松健康顧問公司的星廚顧問技術指導與營養師共同合作，結合台灣在地季節食材，提供多元的創意料理，讓大家在品嚐美味的同時也滿足營養的攝取喔！

因應夏季即將到來，星廚廚房全新推出【鮮果夏艷】系列套餐，以台灣盛產當季鮮甜多汁的蔬果入菜，讓客人在炎炎夏日品嚐清爽可口的美食

[秘製獨家燉品]

蘋果百合鮮干貝雞湯

海底椰鮮干貝雞湯

[拼盤] -葡式鮑魚塔 、日式蛋皮烏魚子捲、鍋巴龍蝦鬆

[鮮蔬沙拉] 金絲鳳尾蝦奶油萵苣沙拉

[附餐] 松葉蟹翡翠角瓜釀肉

[前餐] 茶香煙燻鱈魚豆酥鮮蔬

$1,480 主餐

紅玉十八養場雞腿排

$1,680 主餐 (七選一)

義式香料翼板牛

經典秘製牛頰肉

老饕秘製牛舌

法式蘑菇嫩羊排

酒釀乾燒波士頓龍蝦(半隻)

酒釀乾燒魚排

蔬食套餐 (蛋奶素)

[甜點]

楊枝甘露

[飲品]

玫瑰花果飲、果汁、咖啡

👉一里雲村｜金色天地｜九里松無菜單料理用餐心得分享

*******************

湯品(二選一)：蘋果百合鮮干貝雞湯、海底椰鮮干貝雞湯，兩道湯品分別是濃郁和清爽兩種不同風味

小彤很喜歡蘋果百合鮮干貝雞湯，食材有蘋果、百合、紅棗、枸杞、火腿、干貝、帶子、青江菜。

干貝挺大顆的，有鮮甜又有脆度的口感~

湯頭有濃郁果香和百合香氣，加上甜美的風味，用溫熱湯品暖暖胃迎接美食饗宴吧

海底椰鮮干貝雞湯，食材有海底椰、鮮椰肉、枸杞、火腿、干貝、帶子、青江菜。

海底椰可不是椰子喔！它其實是一種原始森林中野果樹出產的果子，有一股很濃的椰肉香

湯頭有食材自然的甘甜，清爽可口，適合喜歡清爽口味的朋友

主廚精心設計的前菜拼盤 -葡式鮑魚塔、日式蛋皮烏魚子捲、鍋巴龍蝦鬆。

葡式蛋塔小米吃多了，葡式鮑魚塔還是第一次吃！

外層有酥鬆的塔皮，搭配香甜水果沙拉、鮮甜鮑魚，意外地不違和耶

日式蛋皮烏魚子捲，蛋皮包裹切成塊狀的烏魚子、小黃瓜、白蘿蔔及蔥段。

一口咬下有鹹香烏魚子、蔬菜的脆甜，是很棒的開胃菜

鍋巴龍蝦鬆，以台灣傳統小吃米香為基底，點綴龍蝦肉及多種蔬果丁。

酥脆米香和蔬果天然甜味結合而成的多層次口感，從前菜就可以發現主廚精心設計

金絲鳳尾蝦奶油萵苣沙拉，以日本奶油萵苣生菜和當季鮮果基底，搭配金絲鳳尾蝦

沾醬是自產冷壓萃取的 100%印加果油來取代橄欖油，可以淋上也可以沾著吃，再佐以台灣吊網百香果密製沙拉醬。

主廚說可以先喝一小口印加果油，可以幫助我們的更好地吸收即將攝取的營養物質喔！

主廚特別使用美國麵線包裹鮮蝦漿後油炸而成金絲鳳尾蝦，酥脆的炸衣吃起來超過癮~

吃完金絲鳳尾蝦後可以吃生菜解解膩，日本奶油萵苣生菜脆甜，加上酸甜的蜜製沙拉醬，清爽可口很開胃

前餐茶香煙燻鱈魚豆酥鮮蔬，煙燻鱈魚帶有淡淡茶香，肉質綿密細緻，可以先吃原味，再沾上黃芥末醬一起食用。

甜椒、蓮藕、櫛瓜、栗子地瓜等蔬果裹薄粉後油炸，以豆酥方式料理，增添鹹香酥脆口感~

鱈魚和豆酥果然是黃金組合 XD

附餐松葉蟹翡翠角瓜釀肉，以澎湖絲瓜為底，將蝦漿和豬絞肉鑲入絲瓜，點綴松葉蟹和翠綠菠菜泥，品嚐得到食物原味，而且清甜爽口很適合炎熱夏日享用

接下來主菜登場啦！

首推1480元套餐的紅玉十八養場雞腿排，紅玉雞全程餵養非基改玉米黃豆，並在飼料中拌入有機紅玉紅茶。

紅玉雞腿排醃漬入味後，煎至表皮金黃，佐香甜的法式蘑菇醬~

肉質鮮嫩多汁，慢慢細嚼還真的感受到淡淡的茶香及肉甜味，很適合長輩或小朋友食用

每道主菜都有美國巨型蘆筍點綴，又粗又長的蘆筍小彤最愛了，小彤說別再破壞我的形象了

蘆筍脆口多汁，搭配肉品有解膩的作用。

套餐有多種飲料可供選擇，今天我們選上玫瑰花果茶有玫瑰香氣，帶有氣泡口感，清甜很解膩~

對著窗外的夜照舉杯是不是很浪漫呢！

(1680元的套餐)義式香料翼板牛約5分熟，外層微微酥脆，內層保有粉嫩顏色。

肉質軟嫩帶嚼勁，會越嚼越甜喔！

一樣建議大家先吃原味，再搭配法式蘑菇醬享用兩種不同的風味

秘製牛頰肉肉質相當細嫩，有入口即化的口感，讓人一口接一口吃不停

牛頰肉燉煮很入味，輕輕一咬就撕開了，很適合長輩、小朋友食用。

法式蘑菇嫩羊排，羊排以義式香料調味，口感鮮嫩、沒有羊騷味，喜愛羊排的朋友不能錯過

喜歡海鮮的朋友可以點酒釀乾燒波士頓龍蝦(半隻)。

龍蝦Size還不小耶！

肉質鮮甜帶有淡淡酒香，喜歡吃龍蝦的朋友是必點的

最後甜品是楊枝甘露，小米在澳門很常喝，來嚐嚐主廚做得道不道地 XD

有芒果濃郁的甜香和葡萄柚酸甜帶微苦的口感，甜度剛剛好，有港澳風味

喜歡楊枝甘露的朋友不能錯過啦！

以上是我們的心得分享，沒想到在安養中心的共融餐廳「九里松無菜單料理」，可以享用到飯店級星廚的無菜單料理，加上寬敞時尚的用餐環境、夜景，適合親友聚餐、長輩辦生日宴，是歡樂相聚享受美食的好地方！

一定要先預約才能體驗的喔！

👉一里雲村｜金色天地｜九里松無菜單料理營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：一里雲村醫養機構園區 / 金色天地安養中心

🏠地址：新竹縣新埔鎮新湖路 366 號

☎電話：03-588-7010

⏰營業時間：中餐時段 每日11:00-14:30/晚餐時段 每日17:30-21:30

一里雲村官網：www.acloudvillage.com

一里雲村粉專：https://www.facebook.com/acloudvillage

九里松無菜單料理粉專：https://www.facebook.com/pnie16888

預約參觀：https://supr.link/QQOiw

預約體驗餐食：https://supr.link/q6BaB

➡️現金交易，可刷卡、Apple Pay / 10%服務費另計

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我