燕樓小館

地址: 116台北市文山區木新路二段116號

電話:0229394584

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

<正文開始>

哈搂大家

今天要來和大家分享老字號道道無雷料理

燕樓小館

點我看更多

這間店位於木柵巷弄內

室內是簡單陽春的大桌子

座位數沒有很多

建議先訂位

<菜單>

價格都很實惠

選擇超多

<上菜搂>

廚房人手很多

上菜超快

客人多也還是熱騰騰很快上來

鐵板牛柳

熱騰騰的牛肉一下就上桌拉

這個美味的肉 肉給的也不少

看了就很有食慾

乾煸四季豆

乾煸四季豆意外很爽口好吃

四季豆鑊氣足 調味出色又下飯

左宗棠雞

左宗棠雞酥脆 外脆內嫩

甜甜的 整體口感層次很好

肉質緊實鑊氣十足

白斬雞

怎麼能少了他的 招牌白斬雞呢

這道繫乎桌桌必點

肉質鮮嫩多汁

沾著他們給的辣椒醬油醬超順口

炸銀絲卷

炸銀絲卷真的是邪惡又美味阿

這個金黃色的外皮 看了就超有食慾

一不小心就會一個接一個

紅燒豆腐

調味不重口

調味的很適中不會過鹹

豆腐很嫩口

山藥蘆筍

山藥蘆筍的蘆筍很清脆好吃

又健康

蒜泥鮮蚵

蒜泥鮮蚵很大

但是裹粉有點可惜

<來個小總結>

老字號超多選擇無雷料理

菜便宜 也調味得宜

<資訊欄>

燕樓小館

地址: 116台北市文山區木新路二段116號

電話:0229394584

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

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