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[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中餐館/白斬雞嫩口超必吃/價格實惠菜單超多選擇/附菜單

2024-07-16 10:53:00 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：110
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：302篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 文山區

造訪商家：

燕樓小館
place台北市文山區116木新路二段116號116號1樓
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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燕樓小館

地址: 116台北市文山區木新路二段116號

電話:0229394584

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

<正文開始>

哈搂大家[台北台式]木柵區大坪林站「燕樓小館」超級老字號無雷的超划算

今天要來和大家分享老字號道道無雷料理

[台北台式]木柵區大坪林站「燕樓小館」超級老字號無雷的超划算燕樓小館

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這間店位於木柵巷弄內

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室內是簡單陽春的大桌子[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

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座位數沒有很多

建議先訂位[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

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<菜單>

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價格都很實惠 

選擇超多[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

<上菜搂>

廚房人手很多

上菜超快

客人多也還是熱騰騰很快上來[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

 

[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中鐵板牛柳

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熱騰騰的牛肉一下就上桌拉

這個美味的肉 肉給的也不少[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

看了就很有食慾[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

 

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乾煸四季豆意外很爽口好吃[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

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四季豆鑊氣足 調味出色又下飯[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

 

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左宗棠雞酥脆 外脆內嫩[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

甜甜的 整體口感層次很好

肉質緊實鑊氣十足[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

 

[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中白斬雞

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怎麼能少了他的[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中招牌白斬雞呢

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這道繫乎桌桌必點

肉質鮮嫩多汁

沾著他們給的辣椒醬油醬超順口[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

 

[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中炸銀絲卷

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炸銀絲卷真的是邪惡又美味阿[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

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這個金黃色的外皮 看了就超有食慾

一不小心就會一個接一個[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

 

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調味不重口[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

調味的很適中不會過鹹

豆腐很嫩口[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

 

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山藥蘆筍的蘆筍很清脆好吃

又健康[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

 

[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中蒜泥鮮蚵

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蒜泥鮮蚵很大

但是裹粉有點可惜[台北台式]文山區大坪林站「燕樓小館」老字號無雷的划算實惠中

<來個小總結>

老字號超多選擇無雷料理

菜便宜 也調味得宜

 

<資訊欄>

 

燕樓小館

地址: 116台北市文山區木新路二段116號

電話:0229394584

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

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