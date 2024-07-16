近幾年隨著環保意識的影響，台灣街道、景點周圍皆開始規劃腳踏車步道，一方面除了提倡節能減碳；令一方面提倡全民健康運動。日月潭擁有全台灣最美的環湖自行車道，也曾在2012年被美國CNN媲美為全球最美自行車道之一。如果熱愛自行車騎行，不妨來挑戰日月潭環湖自行車道！

騎自行車是來到日月潭陸海空的玩法之一，租一台自行車、電動車，跟著我們走就對了！本篇整理日月潭自行車路線、沿途景點、自行車優惠、及如何選擇自行車！所以囉… 手邊的筆記本準備好，跟著我們一起了解日月潭自行車怎麼騎最好玩！

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來日月潭去哪裡租自行車？

有自行車的朋友可以帶著自己的愛車來這散散步，那如果沒有自行車的朋友也不用擔心，日月潭附近有很多自行車商家，即便空手來，也能以合理的價格租車，享受美景當網美無障礙！

日月潭許多店家目前已可使用行動支付，所以除了現金以外，大家可以使用LINE PAY、街口支付、微信支付、支付寶，非常方便。小編更推薦事先在線上租腳踏車，更省時方便！附上日月潭周邊自行車租車行的店家資訊，想親身體驗日月潭環湖自行車道之美的朋友們，不妨來一趟日月潭之旅。

松錳租車日月潭店

地址 : 南投縣魚池鄉水社村中興路12巷18號（日月潭自行車道）

優惠：松錳租車｜聯合150元單車券

地址 : 南投縣魚池鄉水社村中興路12巷18號（日月潭自行車道） 優惠：松錳租車｜聯合150元單車券 捷安特日月潭站

地址：南投縣魚池鄉中山路163號1樓(水社綜合商場)

優惠：捷安特自行車租賃券(日月潭站)

地址：南投縣魚池鄉中山路163號1樓(水社綜合商場) 優惠：捷安特自行車租賃券(日月潭站) 美利達租車向山休閒廣場

地址：南投縣魚池鄉中山路592號(向山遊客中心斜對面)

優惠：美利達向山休閒廣場自行車租賃券

地址：南投縣魚池鄉中山路592號(向山遊客中心斜對面) 優惠：美利達向山休閒廣場自行車租賃券 日月潭美利達愛騎自行車中興店

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路12巷25號(位於水社中興停車場旁)

優惠：美利達愛騎自行車租賃券(中興店)

地址：南投縣魚池鄉水社村中興路12巷25號(位於水社中興停車場旁) 優惠：美利達愛騎自行車租賃券(中興店) 日月潭OPENBIKE自行車出租站

地址：南投縣魚池鄉中山路163號3樓

優惠：OPEN!BIKE自行車租賃券

自行車種類怎麼選？

日月潭自行車的租賃店家備有登山車、淑女車、公路車、親子車、協力車、兒童車等，可以選擇的種類非常齊全，另外也有懶人專屬的電動車！不論是一般自行車還是電動車都不限時間，可以騎一整天！大家可以依照自己遊玩的方式去選擇適合自己的車種。

變速登山車：自行車好手、運動好手

淑女車：適合喜歡拍美照、打卡的網美們

折疊車：方便、輕巧非常適合各種年齡層

大童車：適合8歲-12歲會自己騎腳踏車的兒童

雙人協力車：適合夫妻、情侶同心協力來一趟浪漫的自行車之旅

雙人電動車：懶人專屬，適合夫妻、情侶同心協力來一趟浪漫的自行車之旅

親子電動車：適合親子旅遊的爸爸、媽媽，不需費力就可以輕鬆帶小朋友環湖唷

日月潭環湖自行車道

日月潭環湖自行車道：水社遊客中心 – 朝霧碼頭 –文武廟 – 孔雀園 – 青年活動中心 – 伊達邵 – 玄奘寺 – 玄光寺 – 一號隧道 – 頭社 – 水社壩 – 水社遊客中心 – 水社碼頭（其中玄奘寺至水社隧道段因坡度較陡，騎乘時須特別留意安全。 ）

日月潭環湖自行車道建議從水社遊客中心出發，行車道全長約29公里，須花費約3小時；沿著日月潭公路騎乘，沿途可經過文武廟、孔雀園、日月潭青年活動中心等知名景點。騎累了也可搭乘日月潭環湖巴士或搭船返回出發地。

夢幻公路！CNN評選全球最美單車道之一

水社碼頭出發騎往向山遊客中心：水社碼頭→水社壩→向山自行車道→永結同心橋→向山遊客中心

全長約為4.3公里，沿途會經過向山自行車道，也是最多遊客聚集的景點，甚至有部分路段是蓋在水面上，能體驗看看水上公路的快感，可以說是來日月潭必騎的路線。如果騎不過癮的還可以挑戰從向山遊客中心繼續延伸到月牙灣，約5公里，來回約2小時。

沿途景點推薦

水社壩

水社壩這段風景美的像一幅畫，這也是日月潭環湖自行車道會上榜CNN GO的重要原因之一，180度的日月潭風景一覽無遺，許多人會停留在這段路途上捕捉日月潭最美的景色！

小提醒：要注意這段是木棧道，記得腳踏車用牽引的慢慢看風景比較安全喔！

向山落羽松

隱身在向山遊客中心周圍，沿途上你會看到像是一座公園的景點，這裡有一整排的落羽松，依照季節的變化，顏色都不一樣喔!尤其是秋冬季節，正是落羽松最美的時候，以落羽松當背景拍個照，彷彿置身國外的感覺。

永結同心橋

純白的鋼鐵結構，橫跨在日月潭上面，這裡是婚紗攝影的熱們景點。背景是日月潭，腳下騰空的也是日月潭，大家可以選擇到橋下廣場觀看橋的不同面貌，這也是是網美必去的景點之一。

向山遊客中心

除了日本大師設計的清水模建築物本身是一大賣點外，這邊還有惠蓀咖啡可以休息吃個蛋糕、喝個咖啡，重點是它有一大面落地窗可以直接看到日月潭。有力氣的話，往前走一些，還有一個懸臂式觀景台，可以直接走到潭中間感受日月潭的魅力喔！

其他自行車道路線

因為日月潭面積非常大，其他還有富有挑戰性的路線，例如月潭段、伊達邵段、松柏崙段、水社段，或想要來環潭一圈也都是不錯的選擇。

▼日月潭其他路線資訊（詳情請至日月潭國家風景區）

月潭段 伊達邵段 松伯崙段 水社段 環潭自行車道 起訖點 向山遊客中心至環湖1號隧道口 水蛙頭至日月潭纜車站 松柏崙至大竹湖 水社碼頭至文武廟年梯 向山遊客中心→水社→文武廟→纜車站→伊達邵→向山遊客中心 長度 約3.4公里 約1.5公里 約1.5公里 約3.4公里 約30公里 騎乘時間（單趟） 約40分鐘 約10分鐘 約20分鐘 約40分鐘 約3.5小時 難度 高 低 中 中 高

進階玩法！日月潭陸海空行程

如果是規劃陸海空的日月潭之旅，可以先在出發前到南投好好玩官網訂票，除了單獨自行車環湖體驗，還可以選擇搭配日月潭纜車、日月潭遊船的套裝行程，甚至比單獨租自行車更優惠唷！

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