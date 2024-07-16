近幾年隨著環保意識的影響，台灣街道、景點周圍皆開始規劃腳踏車步道，一方面除了提倡節能減碳；令一方面提倡全民健康運動。日月潭擁有全台灣最美的環湖自行車道，也曾在2012年被美國CNN媲美為全球最美自行車道之一。如果熱愛自行車騎行，不妨來挑戰日月潭環湖自行車道！
騎自行車是來到日月潭陸海空的玩法之一，租一台自行車、電動車，跟著我們走就對了！本篇整理日月潭自行車路線、沿途景點、自行車優惠、及如何選擇自行車！所以囉… 手邊的筆記本準備好，跟著我們一起了解日月潭自行車怎麼騎最好玩！
重點整理：
來日月潭去哪裡租自行車？
有自行車的朋友可以帶著自己的愛車來這散散步，那如果沒有自行車的朋友也不用擔心，日月潭附近有很多自行車商家，即便空手來，也能以合理的價格租車，享受美景當網美無障礙！
日月潭許多店家目前已可使用行動支付，所以除了現金以外，大家可以使用LINE PAY、街口支付、微信支付、支付寶，非常方便。小編更推薦事先在線上租腳踏車，更省時方便！附上日月潭周邊自行車租車行的店家資訊，想親身體驗日月潭環湖自行車道之美的朋友們，不妨來一趟日月潭之旅。
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松錳租車日月潭店
地址 : 南投縣魚池鄉水社村中興路12巷18號（日月潭自行車道）
優惠：松錳租車｜聯合150元單車券
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捷安特日月潭站
地址：南投縣魚池鄉中山路163號1樓(水社綜合商場)
優惠：捷安特自行車租賃券(日月潭站)
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美利達租車向山休閒廣場
地址：南投縣魚池鄉中山路592號(向山遊客中心斜對面)
優惠：美利達向山休閒廣場自行車租賃券
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日月潭美利達愛騎自行車中興店
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路12巷25號(位於水社中興停車場旁)
優惠：美利達愛騎自行車租賃券(中興店)
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日月潭OPENBIKE自行車出租站
地址：南投縣魚池鄉中山路163號3樓
優惠：OPEN!BIKE自行車租賃券
自行車種類怎麼選？
日月潭自行車的租賃店家備有登山車、淑女車、公路車、親子車、協力車、兒童車等，可以選擇的種類非常齊全，另外也有懶人專屬的電動車！不論是一般自行車還是電動車都不限時間，可以騎一整天！大家可以依照自己遊玩的方式去選擇適合自己的車種。
- 變速登山車：自行車好手、運動好手
- 淑女車：適合喜歡拍美照、打卡的網美們
- 折疊車：方便、輕巧非常適合各種年齡層
- 大童車：適合8歲-12歲會自己騎腳踏車的兒童
- 雙人協力車：適合夫妻、情侶同心協力來一趟浪漫的自行車之旅
- 雙人電動車：懶人專屬，適合夫妻、情侶同心協力來一趟浪漫的自行車之旅
- 親子電動車：適合親子旅遊的爸爸、媽媽，不需費力就可以輕鬆帶小朋友環湖唷
日月潭環湖自行車道
日月潭環湖自行車道：水社遊客中心 – 朝霧碼頭 –文武廟 – 孔雀園 – 青年活動中心 – 伊達邵 – 玄奘寺 – 玄光寺 – 一號隧道 – 頭社 – 水社壩 – 水社遊客中心 – 水社碼頭（其中玄奘寺至水社隧道段因坡度較陡，騎乘時須特別留意安全。 ）
日月潭環湖自行車道建議從水社遊客中心出發，行車道全長約29公里，須花費約3小時；沿著日月潭公路騎乘，沿途可經過文武廟、孔雀園、日月潭青年活動中心等知名景點。騎累了也可搭乘日月潭環湖巴士或搭船返回出發地。
夢幻公路！CNN評選全球最美單車道之一
水社碼頭出發騎往向山遊客中心：水社碼頭→水社壩→向山自行車道→永結同心橋→向山遊客中心
全長約為4.3公里，沿途會經過向山自行車道，也是最多遊客聚集的景點，甚至有部分路段是蓋在水面上，能體驗看看水上公路的快感，可以說是來日月潭必騎的路線。如果騎不過癮的還可以挑戰從向山遊客中心繼續延伸到月牙灣，約5公里，來回約2小時。
沿途景點推薦
水社壩
水社壩這段風景美的像一幅畫，這也是日月潭環湖自行車道會上榜CNN GO的重要原因之一，180度的日月潭風景一覽無遺，許多人會停留在這段路途上捕捉日月潭最美的景色！
小提醒：要注意這段是木棧道，記得腳踏車用牽引的慢慢看風景比較安全喔！
向山落羽松
隱身在向山遊客中心周圍，沿途上你會看到像是一座公園的景點，這裡有一整排的落羽松，依照季節的變化，顏色都不一樣喔!尤其是秋冬季節，正是落羽松最美的時候，以落羽松當背景拍個照，彷彿置身國外的感覺。
永結同心橋
純白的鋼鐵結構，橫跨在日月潭上面，這裡是婚紗攝影的熱們景點。背景是日月潭，腳下騰空的也是日月潭，大家可以選擇到橋下廣場觀看橋的不同面貌，這也是是網美必去的景點之一。
向山遊客中心
除了日本大師設計的清水模建築物本身是一大賣點外，這邊還有惠蓀咖啡可以休息吃個蛋糕、喝個咖啡，重點是它有一大面落地窗可以直接看到日月潭。有力氣的話，往前走一些，還有一個懸臂式觀景台，可以直接走到潭中間感受日月潭的魅力喔！
其他自行車道路線
因為日月潭面積非常大，其他還有富有挑戰性的路線，例如月潭段、伊達邵段、松柏崙段、水社段，或想要來環潭一圈也都是不錯的選擇。
▼日月潭其他路線資訊（詳情請至日月潭國家風景區）
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月潭段
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伊達邵段
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松伯崙段
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水社段
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環潭自行車道
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起訖點
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向山遊客中心至環湖1號隧道口
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水蛙頭至日月潭纜車站
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松柏崙至大竹湖
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水社碼頭至文武廟年梯
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向山遊客中心→水社→文武廟→纜車站→伊達邵→向山遊客中心
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長度
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約3.4公里
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約1.5公里
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約1.5公里
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約3.4公里
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約30公里
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騎乘時間（單趟）
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約40分鐘
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約10分鐘
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約20分鐘
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約40分鐘
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約3.5小時
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難度
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高
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低
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中
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中
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高
進階玩法！日月潭陸海空行程
如果是規劃陸海空的日月潭之旅，可以先在出發前到南投好好玩官網訂票，除了單獨自行車環湖體驗，還可以選擇搭配日月潭纜車、日月潭遊船的套裝行程，甚至比單獨租自行車更優惠唷！
日月潭旅遊優惠
▹【日月潭A基本款】船+纜車+遊湖巴士 ▹【日月潭B樂活款】台中日月潭來回車票(電子票證)+船+自行車+遊湖巴士 ▹【日月潭C好行款】台中日月潭來回車票(電子票證)+船+纜車+遊湖巴士 ▹【日月潭D暢遊款】台中日月潭來回車票(電子票證)+船+九族+遊湖巴士
日月潭＋阿里山旅遊優惠
▹ 日月潭纜車船＋阿里山森遊區＋太平雲梯＋故宮南院 ▹ 包車玩日月潭＋阿里山2日遊 2人包車優惠｜3人包車優惠｜4人包車優惠
日月潭旅遊攻略
日月潭怎麼玩
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日月潭美食攻略
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日月潭住宿攻略
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日月潭活動攻略