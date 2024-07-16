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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣五結鄉綠舞觀光飯店蝶舞咖啡廳》西式半自助吃到飽百匯buffet，烘培天地金沙乳酪蛋糕

宜蘭縣五結鄉綠舞觀光飯店蝶舞咖啡廳》西式半自助吃到飽百匯buffet，烘培天地金沙乳酪蛋糕

2024-07-16 13:45:06 紫色微笑 人氣：106
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紫色微笑

發表篇數：1475篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 五結鄉

造訪商家：

綠舞國際觀光飯店-蝶舞咖啡廳
phone03--9603808
place宜蘭縣五結鄉宜蘭縣五結鄉大眾北路16-3號3樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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五結美食蝶舞咖啡廳是在宜蘭綠舞飯店用餐。非入住遊客可以購買(含早餐+遊園+泳池設施)。入住飯店一泊三食總共在飯店園區內享用了三餐，分別是自助早餐、西式自助午餐buffet(蝶舞咖啡廳)、日式料理晚餐(舞饌日式料理)，三次用餐經驗都讓我們非常驚喜，而且價位也讓我覺得CP值超高，不另外寫一篇分享太可惜了!!這裏融合了，宿、遊、藝、饗!! 真的很厲害，四個字就道盡了這裏的特色!饗，這裏提供了日式的咖啡廳及日料餐廳呢，那就更厲害了，千萬別錯過高達15000坪左右的迴遊式日式庭園，搭配各項活動，讓來到綠舞的旅客都有來到日本的感覺喔

  • 地址：宜蘭縣五結鄉錦眾村五濱路二段459號
  • 營業時間：週一至週日14:30-16:30 (最後入場時間16:00)
  • 電話：03 960 3808 轉2501
  • FB官網

綠舞飯店蝶舞咖啡廳 交通資訊

綠舞飯店蝶舞咖啡廳 菜單價位

  • 【營業時間】
  1. 早餐 第一梯│07:00 – 08:20  第二梯│08:20 – 09:40  第三梯│09:40 – 11:00
  2. 下午茶│14:30-16:30(16:00為最後入場時間)
  3. 晚 餐 平日(週一至週四)│17:30-21:00
  4. 晚 餐 假日(週五至週日)│第一梯次17:30-19:00 第二梯次19:30-21:00 (Semi Buffet)
  • 【收費方式】
  1. 早  餐 成人NT$540+10% 兒童NT$270+10%
  2. Semi Buffet/套餐 成人NT$1,180+10%起 兒童NT$590+10%
  3. 烤肉盛宴 成人NT$4,720+10% (每組4位成人)

綠舞飯店蝶舞咖啡廳 空間環境

綠舞吃到飽百匯 菜色餐點

餐廳假日供應半自助吃到飽百匯，buffet區有海鮮、生魚片、手工披薩等等，甜點也都非常精緻外加哈根達斯冰淇淋都是吃到飽！

 

從生菜沙拉、麵食、熱日式料理、熱炒類到水果道甜點，選擇性非常的多喔，午餐結合當地的食材，每一道都是以著當地的特色  

 

綠舞飯店蝶舞咖啡廳 半自助吃到飽

蝶舞咖啡廳菜單價位

 

蝶舞咖啡廳 半自助MENU

蝶舞咖啡廳餐點菜色

半自助主廚湯品2選1~酥皮濃湯

半自助 主廚主菜3選1~印度風味燉羊膝 

 

半自助 主廚主菜3選1~碳烤美國紐約客牛排

 

半自助 主廚主菜3選1~多內白酒石斑魚佐洋蔥鮭魚卵醬汁

 

餐廳用餐時也能享用自助餐，另外提供單點的菜色有PIZZA、義大利麵…等

價位約250~380元，口味也都很不錯喔!!

再來介紹主廚義式料理套餐

主廚套餐│提供時間為周一~周五、周日晚上，從前菜到甜品總共有8品

主菜三選一 

爐烤竹雞鑲三星蔥黑豬肉腸噶瑪蘭威士忌佐紅酒醬汁(NT:980)
嫩煎比目魚 酥炸溪蝦 馬賽番茄醬汁(NT:1080)
香煎美國肋眼牛排 嫩鴨肝 金棗紅酒醬汁(NT:1280)

 

義式大蒜腐乳醬 手工麵包 田園蔬菜鹹派

主廚採以義式工法將大蒜浸泡橄欖油烘烤2小時，融合甜酒豆腐乳烹調製出經典醬汁，再搭配自製手工歐式麵包及小農蔬菜製成鹹派，感受蘭陽平原及地中海風味之結合，香氣四溢，令人記憶猶深

酒漬桂圓紅棗 胡桃木燻櫻桃鴨胸

先以紅酒慢煮紅棗及桂圓，後以米酒及黑糖精心醃漬宜蘭在地櫻桃鴨胸

並選用胡桃木燻漬，透過西式手法重新詮釋蘭陽鴨賞風味 

歐姆蛋沙拉 

酥炸義式溫泉蛋搭配櫻花蝦生菜沙拉及五結南瓜幕斯，非常美味

 

精選五結鄉南瓜蒸熟後製成幕斯，搭配60度C低溫有機雞蛋裹上麵包粉油炸後撒上酥脆櫻花蝦，南瓜幕斯入口濃郁，櫻花蝦則爽口不膩

北海道干貝燉飯 

以義大利燉飯料理工法將冬山鄉糯米香Q口感完美帶出，細火慢煮以甜蝦頭熬製之醬汁及味道濃厚的韭菜，搭配細切菜圃及北海道先煎後烤鮮甜干貝，外圍是韭菜、甜蝦醬汁，深入體驗主廚的料理創意及功力

 

 

鮮蝦丸子白花椰菜洋芋湯

採自高山白花椰菜及洋芋細火慢燉，結合以南方澳漁港鮮蝦製成的章魚燒丸子，隨而入口的是太平山蔬菜之香、太平洋鮮蝦之甜

主菜三選一

 

香煎美國肋眼牛排 嫩鴨肝 金棗紅酒醬汁 NT$1,280

主廚特選美國Choice肋眼牛排去筋後慢煎至酥脆，搭配加拿大嫩煎鴨肝

再佐以宜蘭金棗特製之紅酒醬汁，肉質肥美，口感馥郁 

甜點~春季草莓提拉米蘇 金棗可麗露 白蘭地焦糖蘋果

精選台灣白蘭地及香料醃漬去皮蘋果，並撒上砂糖以大火烤至酥脆，焦糖口感格為濃厚

採用春季草莓搭配義大利Mascarpone起司，完美呈現出草莓提拉米蘇 

 

金棗可麗露(情人節限定)以傳統可麗露加入金棗，再以大火烘烤，外皮酥脆內餡柔潤 

 

結果變成~~小榛果獨享盤

宜蘭綠舞的「蝶舞咖啡廳」以及晚餐限定的 「舞饌日式料理」都很不錯

尤其是蝶舞咖啡廳的甜點跟蛋糕真的超正的!! 加上可以到全台最美的日式庭園散步遊湖

即便不住宿，也是宜蘭半日遊的好去處

綠舞餐廳｜烘培天地

餐廳入口處~烘培天地

 

不過其中要隆重介紹的就是「金沙乳酪蛋糕」，是綠舞獨家研發的（聽說還申請了專利唷）

濃郁的乳酪搭配鹹蛋黃，完全不膩口而且越吃越涮嘴，要不是我已經飽到天靈蓋真的會想再多吃一塊，也想當成伴手禮帶回家阿，真心不騙一定要試！ 

【訂購專線】03-9603808 轉2501

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