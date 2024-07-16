苗栗頭份不限時咖啡廳再添一間！新竹小有名氣的早午餐店「植美家」插旗苗栗頭份啦！植美家只使用進口日本米、福岡明太子，堅持手作醬料以及自己醃肉，用心製作出健康又美味的餐點，真材實料吃得出來！「植美家早午餐頭份店」與其他分店不同，除了販售三明治、熱狗堡、生吐司、三角紅藜飯糰之外，這裡還有早午餐拼盤以及各式甜點、飲料，選擇性更豐富多元！推薦必點招牌「肉桂蘋果佐厚里肌三明治」，是外面吃不到的獨家口味！特色「芥末奶醬炸雞餐包」也是一吃就愛上～藜麥飯糰很推薦香辣的「辣明太子飯糰」，一定要再來杯百元有找的手沖單品咖啡，CP值很高！「植美家早午餐頭份店」提供早餐、正餐、早午餐、下午茶，內用還提供免費插座及Wifi，絕對是你頭份不限時咖啡廳新選擇～「植美家頭份店」七月開幕活動，平日美式咖啡及拿鐵咖啡買一送一！假日享第二杯5折優惠！

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「植美家早午餐頭份店」就在頭份郵局正對面，鄰近尚順購物中心、大潤發頭份店，附近停車也很方便。

前身是路易莎，店裝潢還保留部分路易莎的樣貌，還是以木質調系為主，並加入許多觀葉植物、特色吊燈，變得更明亮寬敞且更有活力！

「植美家早午餐頭份店」是使用機器點餐，這點很先進！也能直接掃桌上的QR Code點餐，還能線上付款，當然也能現金付款，真的很方便。

🔺活力鮪魚蛋吐司三明治 $99

🔺肉桂蘋果佐厚里肌三明治 $155

「肉桂蘋果佐厚里肌三明治」之前在新竹店吃過一次就念念不忘，不愧是店內人氣招牌！內餡是自家醃漬的黑糖肉桂蘋果，搭配現煎蒜香醬油里肌肉片、半熟蛋、起司、生菜等等，還抹上濃郁福源花生醬來增添鹹鹹甜甜的滋味，真的是天天吃都不覺得膩口。

「活力鮪魚蛋吐司三明治」就是早餐店經典中的經典，營養均衡又健康，大人、小孩都會喜歡的口味。

🔺招牌滷肉飯糰 $70

🔺辣明太子三角飯糰 $70

「辣明太子三角飯糰」是使用成本較高的日本北海道碾米混合紅藜麥製作，現點現做，拿到時還熱呼呼的，米飯粒粒分明且口感Q彈，越咬越甜，冷掉後也不會變硬，裡面是日本福岡的明太子，不愧是有明太子故鄉的美稱，品質很好且無腥味，濃郁海味的香辣滋味，真的很好吃。「招牌滷肉飯糰」就比較台式一些，吃得到整塊滷肉，而且滷得鹹香入味，日式飯糰、台式滋味一次滿足。

🔺塔塔嫩蛋熱狗堡 $109

🔺芥末奶醬炸雞餐包 $99

超喜歡植美家這款「芥末奶醬炸雞餐包」的芥末奶醬，搭配炸物真的很開胃好吃，尤其是這個酥脆炸雞，加上蓬鬆的熱狗堡，真的是推薦必點！

「塔塔嫩蛋熱狗堡」也很推薦！香脆甜的熱狗，搭配上大塊嫩煎蛋，再淋上清爽的手製碎蛋塔塔醬，真的是款有特色又好吃的熱狗堡。

🔺QQ雙色地瓜球 $60

🔺酥炸芥末奶醬薯條 $80

🔺酥炸蒜味奶醬洋蔥圈 $80

不得不說，這個「酥炸芥末奶醬薯條」也太好吃了吧！芥末奶醬帶有微微芥末嗆辣，超香濃郁的口感，搭配薯條真的超對味！「酥炸蒜味奶醬洋蔥圈」搭配的蒜味奶醬也是自家調配的，也是非常涮嘴好吃。「QQ雙色地瓜球」是吃得到雙餡料的Q軟地瓜球，小朋友一定會愛死。

🔺番茄鮮蝦肉醬意大利麵 $260

「番茄鮮蝦肉醬意大利麵」使用義大利天使細麵製作，口感更細緻彈牙且更容易吸附醬汁，茄汁肉醬濃郁夠味，而且肉末給的還不少，還有不少隻去殼鮮蝦，整體還蠻開胃的，是以往早午餐咖啡廳店吃不太到的餐點。

🔺叻沙鮮蝦米粉 $260

沒想到「植美家早午餐頭份店」還能吃到外面少見的叻沙料理！大部分叻沙是做成湯的，但這道「叻沙鮮蝦米粉」是用炒的，對於不愛吃湯湯水水的人來說，真的是一大福音，叻沙味道完全融入到炒米粉裡，入口真的非常香，而且份量還挺大的。

🔺特製醃五花肉大早餐 $220

這款「特製醃五花肉大早餐」是植美家早午餐頭份店限定，不過這道試營運期間還在調整，所以有可能還會變換，詳情還是依照店內販售為主唷！裡面有酸奶醬豬五花餐包、美式炒蛋、烤義式香料番茄、烤原塊馬鈴薯、烤菇、有機水耕生菜，搭配蜂蜜芥末醬，整體調味健康無負擔，整個拼盤超豐盛，這樣一大盤賣你$220元，非常划算！

🔺雙倍奶酥生吐司厚片 $85

🔺法芙巧克力生吐司厚片 $95

🔺松露蘑菇燻雞生吐司厚片 $95

「雙倍奶酥生吐司厚片」有滿滿25公克厚的手工奶酥，奶酥還有加入法國鮮奶油、煉乳製作，吃起來奶味雙倍香甜濃郁。「法芙巧克力生吐司厚片」使用頂級法芙娜巧克力製作，並加入Oreo增添脆口感，雙倍巧克力香氣更濃郁。不想吃甜的，推薦你鹹的「松露蘑菇燻雞生吐司厚片」，這款口味好高級，吃得到松露、新鮮蘑菇、燻雞以及滿滿起司，鹹香滋味好滿足。

植美家早午餐頭份店不僅有早午餐，竟然連瑪德蓮、布朗尼、可麗露等等甜點也有販售，價格落在$60~70元左右，大部分都是使用日本、法國進口原料製作～

整體吃下來都很有水準，特別是回烤過，真的特別香，以咖啡廳來說，這價格算是便宜又好吃。

🔺林華泰奶茶 $50

🔺焙茶拿鐵咖啡 $120

🔺單品手沖-黃波旁 $90

愛喝咖啡的朋友，來「植美家」就對了！點上一杯手工單品咖啡，竟然只要百元有找，CP值真的很高！我點的這杯「單品手沖-黃波旁」，混合著柑橘及堅果香氣，微微的酸味，非常順口且無苦味，是很高級的咖啡味。

「焙茶拿鐵咖啡」使用日本進口焙茶製作，味道上很香濃，喝得出用料實在。「林華泰奶茶」是台北經營超過140年的老品牌，使用他們家的紅茶沖泡出的奶茶，香氣真的跟別人不同，好喝又順口。

「植美家早午餐頭份店」前身是路易莎和平店，相比之下，植美家餐點選擇性更豐富多元，這裡早餐、正餐、早午餐、下午茶通通吃得到，同時還是間不限時咖啡廳，絕對是間值得讓你收藏再訪的頭份早午餐咖啡廳！